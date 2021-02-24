数读龙华教育五年规划：新建75所幼儿园

未来五年，龙华教育将在一系列数据中蝶变升级。

日前，龙华区教育局召开龙华教育系统2020-2021学年第二学期开学工作会议，重点解读了《龙华教育发展“十四五”规划》（以下简称《规划》）。未来五年，龙华教育将在一系列数据中蝶变升级。

1、新建75所幼儿园

《规划》指出，促进学前教育普惠优质发展，大力扩充学前教育资源，规划建设75所幼儿园，新增幼儿学位2.454万个，优化学前教育管理体制，到2025年，龙华全区提供托幼服务一体化的幼儿园（幼儿中心）达到20家以上。

2、新增义务教育学位9.747万个

《规划》将加强义务教育优质均衡发展，加速推进学校新改扩建工程，增强优质学位供给，到2025年，计划新改扩建义务教育学校57所，提供学位9.747万个，新改扩建高中学段学校9所，提供学位1.835万个，实施“北部提升计划”，推进北部学校联盟及集团化办学，打造龙华北部教育高地；同时，推进高中教育优质特色发展，培育龙华优质高中群，打造1-2所普通高中新课程新教材实施示范校；高标准建设龙华区职业技术学校和龙华职业技术教育中心（实训中心）。

3、推进打造素养课堂等6大教育改革

《规划》将按照“德育为先、全面发展、面向全体、知行合一”原则，着力推进6大教育改革:坚持德智体美劳“五育”并举，注重全面发展；构建不同学科、不同学段的“素养课堂”，变革学习方式，积极开展研究式、项目化学习；优化教师队伍，高标对位，健全教师培养培训体系，建立分级分类教师培养体系；推进智慧教育创新领跑，升级基础设施，提升信息化应用水平，完善首席信息官（CIO）的运行模式，加强信息化领军人才队伍建设；深化教育对外开放合作，推进国际教育特色课程建设，提升学生国际素养，培养学生国际参与意识和能力；强化教育治理，依法治教，深化“放管服”改革，加强质量监测和教育督导。

4、聚焦6大工程品牌

龙华还将聚焦培育6大工程品牌打造教育先行示范高地，将以基础教育课程建设工程与创新型、拔尖型、领袖型学生培养工程、青年教师培养工程、中小幼集团化联盟式办学工程、未来学校建设工程、数据驱动教育改进工程为抓手培育教育特色。

5、高标准建设龙华区未来学院

值得关注的是，龙华区将建设一批创新型、拔尖型、领袖型学生培养工程试点学校，高标准建设龙华区未来学院，涵盖“少年科学院”“少年设计学院”“少年工程学院”“少年创新学院”“少年国学院”五个学院，打造未来人才培养基地。

6、建成10个以上公办学前教育集团

龙华还将发挥集群优势、促进资源共享，到2025年底，推动部分学校实现集团化办学、联盟式办学；实现区属高中办学集团化全覆盖，建成10个以上公办学前教育集团，实现集团化对公办园的全覆盖；创设智能化校园，探索信息技术与教育教学融合创新；加快智能教育资源建设，到2025年实现未来学校建设公办学校全覆盖。

【记者】吴永奎