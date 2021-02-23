“想报考军队院校，我符合条件吗?”

那么，报考军队院校有哪些必要条件？什么时候准备最合适？

这几天，反映边境任务部队官兵卫国戍边英雄事迹的报道，深深震撼每一位中国人的心。很多家长说，如果有机会，我也愿意让孩子报考军队院校。

那么，报考军队院校有哪些必要条件？什么时候准备最合适？考考特意帮大家做了梳理：

如何确定孩子是否适合？家长要密切留意这4份文件：

目前，2021年的最新政策还未公布，但考生家长可提前了解2020年的政策文件，看看是否符合报考需求，早日做筛选。考考认为:只有符合报名资格，才能继续往下了解。

之前有一位家长也向考考分享了经验，考考共享出来供大家参考：

1.2020年广东省考生可报考的军队院校有19所（其中，男生招250名，女生招17名）。可通过教育部阳光高考网或者学校官网查看。

2.根据报考要求，2020年对外语语种科目做了限制，只面向英语的考生招生。而文科生和理科生都可以报考，当然，理科生占大多数招生计划。）

3.报考流程顺序:（1）政治考核；（2）面试；（3）体格检查；（4）志愿填报：“提前批-军检院校”一栏报名，根据高考成绩、省招生办公布的军队院校录取最低控制分数线和院校招生专业体检标准要求填。

考考说：

1.报考军队院校的考生及其家庭，对其政治素养要求会比较高，条件相比于其它高校来说肯定也会更加艰苦，有的对就业去向也有一定限制，所以考生和家长要报名前要有心理预期，慎重思考；

2.还要注意的是，军队院校的相关文件一般是高考结束后才公布，而报名时间非常短（期间还要做政治考核、面试、体检），有意愿的考生和家长从现在起就要提前了解院校和专业要求，看看是否符合条件；

3.若有强烈的报考意愿，考考还建议考生在参加统一组织的体检前，要提前了解“政治考核要求”以及“体检标准”，可提前自测或体检，这样会更有把握哦。