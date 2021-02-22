佛山新中考改革如何应对？

禅城区张槎中学学生进行体育锻炼。新中考改革后，体育与健康考试满分值权重不低于录取总分的8%，将引导学生加强体育锻炼。

未来指标生不设“限制性”分数线；全科开考，英语科单设听说考试；中考总分将增至740分；招生录取结合学业水平+综合评价……2月初，《佛山市教育局关于进一步推进佛山市高中阶段学校考试招生制度改革的实施意见》正式发布，从2020年入学的七年级新生开始全面实施，到2023年基本完成改革任务。有教育界人士分析，初中阶段对上衔接高中，对下衔接小学，这一意见提及的具体措施，将通过中考改革推动整个教育生态的变化。

禅城区张槎中学学生进行体育锻炼。新中考改革后，体育与健康考试满分值权重不低于录取总分的8%，将引导学生加强体育锻炼。

变化：

全科开考 英语科单设听说考试

此次佛山新中考改革的纲领性方案包含不少亮点。其中，意见将国家课程方案规定的全部13个科目列入初中学业水平考试科目，各学科考试时间依据“学完即考”的原则确定。在现有8个录取计分科目的基础上，自2023年起，物理、化学和生物实验操作考试成绩将与中考录取挂钩，考生报考提前批学校必须达到3个C级或以上。从2024年起，英语科听力部分改为单设听说考试，道德与法治、历史两科各按卷面分值的60%折算计入总分。

值得一提的是，综合素质评价也将用于录取，沿用国家示范性高中录取考生的综合素质评价不低于B等级；录取投档考生总分相同时，综合素质评价等级高的优先录取。

根据意见，初中学生综合素质评价将细化和完善思想品德、学业水平、身心健康、艺术素养和社会实践各方面的评价内容和要求，从初一开始登记，贯穿初中3年。

缓解择校热，一直以来广受社会关注。此次意见明确，优质高中学校招生名额分配比例不低于50%，采用单独批（层）次、单独录取的方法。从2020年入学的初中一年级新生起，普通高中指标生名额一律不得设“限制性”分数线。有相关人士分析，此举或将一定程度上缓解“名校热”。“从前指转普批次，大部分名额都被热门民办初中抢占，如今取消了限制性分数线，一些普通公办初中的尖子生将迎来更多上优质高中的机会。”

影响：

促进初中学校更全面地重视所有学科

佛山“新中考方案”发布后，引发不少家长高度关注。六年级学生家长李女士认为，改革后的“新中考”全科开考，能够促进学校更全面地重视所有学科，让孩子能够奠定各个学科的坚实基础。“但是我又担心全科开考会加重孩子的课业负担。”李女士说。

“相比小学，初中生的家长考虑得更具体，但是长远看来，它的导向是积极的。”四年级家长吴女士认为，虽然该意见首当其冲影响的是新初一学生，但小学生的家长也可提前把握趋势：一是更重视英语听说，小学就要打好基础；二要鼓励孩子多动手操作，培养实践能力。“朝着这样的方向应对未来的中考，对于孩子的成长是有好处的。”

意见还提出，体育与健康考试满分值权重不低于录取总分的8%，引导学生加强体育锻炼。此举得到家长与老师的广泛认可。“如此一来就没有借口占用体育课了。”同济小学家长梁女士表示，国家对学生体质健康越来越重视，她计划帮助孩子找到喜爱的体育项目，加强锻炼，全面提升体质。

石门实验学校教学处主任陈云兵则对于意见中要求“中考减少单纯记忆，机械训练”十分赞同。“近几年来，佛山市中考大纲明确了这点，并且中考命题向‘解决问题的能力’上倾斜。”陈云兵表示，“新中考”除了更加强调能力与思维的养成，还要求“全科开考”，有利于克服“不考不教、不考不学”的倾向，避免学生偏科和人为限制考试科目，引导学生学好每门课程。“这也将触动教师积极推进课堂教学改革，科学把握学生认知规律，上好每一堂课。”

应对：

注重学科学习与生活实践紧密结合

佛山新中考方案，折射出怎样的教育趋势？考生该如何应对？某教育机构教学负责人许伟元结合近年中考的变化分析：“根据意见，从2024年起，道德与法治、历史科各按卷面分值折算计入总分的比例再提高至60%，很明显体现了与新高考衔接的精神。”许伟元表示，近年来，中考学科考试变化较多的是历史学科，考试时间由50分钟变成80分钟，未来还将继续增加分值，这与当前新高考选科的“3+1+2”模式相契合，即历史、物理成为必选“二选一”，此举是希望学生从初中就打好基础，为高考选科未雨绸缪。

此外，中考语文学科出题也越来越新颖。“语文试题出现了越来越多跟时事热点紧密结合的题材，包括2020年的中考题《自律的快乐》等，跟疫情之下的自主学习相扣题。”许伟元建议，学生在课本学习的基础上，多关注时事热点、科技发展、文学经典等，进一步拓宽阅读面，培养新闻触觉，保持独立的思考。而在英语学科上，未来实施英语听说考试将进一步解决学生只会记语法、记单词的弊端，提升学生的口语能力，跟新高考衔接。“英语听说考试的分值还有可能加大，中小学生可以着重培养英语听说能力。树立起自己的学科优势，这对未来新高考选科非常重要。”

除了要多关注社会生活、时事热点和科技发展，陈云兵还建议，在改革趋势下，学生要认真上好全部科目的每一节课，除了掌握扎实的基础知识、基本技能，更要注重学科思维的养成，善于将书本中学到的知识和方法运用到真实复杂的问题解决中。同时，要认真对待物理、化学等科目的实验操作练习，加强信息技术上机操作训练，勤动脑多动手，提高科学探究能力。

（作者单位：佛山日报社）