佛山启动高校毕业生招聘活动周

3月起佛山将陆续开展“2021年度春风行动”“南粤春暖”就业服务系列现场招聘活动月等活动，全市将举办54场次的线下现场招聘活动，为促进“稳就业”“保就业”再发力。

2月20日，“佛山市高校毕业生专场招聘会”在佛山市人力资源公共服务中心举行，各区分会场同步举办。这是佛山市新春首场线下招聘会。

本次招聘会共吸引参会企业224家，包括碧桂园集团、本田汽车、国星光电、华兴玻璃、佛山照明等，提供岗位数5890个，最高月薪达20000元。其中，主会场共有52个企业参会，预计提供招聘岗位1023个。

企业招聘应届毕业生需求增加

20日早上，在位于佛山市人力资源公共服务中心的招聘会现场，求职者与招聘方按照预约凭证，排队进入招聘大厅。而在二楼的智能招聘大厅里，每个招聘台前均设置了一个多媒体大屏，滚动显示招聘需求与薪资。

“公司此次招聘主要面向应届毕业生，以技术和管理人才为主。”佛山新东方电子技术工程有限公司相关负责人陈婷说，公司将会针对应届生，提供完善的培训体系，帮助他们更好更快地融入工作，同时在薪酬方面，也会有相应的福利补助。

“近年来，公司对于应届毕业生的需求逐步增加。”同为参会企业，广东美保环境技术有限公司人力经理何晓冰认为，应届毕业生是企业未来发展的中坚力量，希望通过本次活动招揽更多优秀高校毕业生。

一些招聘展位前已有求职者排队进行咨询面试。来自华南农业大学公共管理专业的应届毕业生吴倩拿着简历，准备现场面试。“我是通过交流群获知招聘会信息的，因为家就在佛山，所以过来应聘。”吴倩说，与薪资待遇相比较，她更看重第一份工作的平台培训体系和发展前景。

与吴倩一样，就读于华中科技大学测控技术与仪器专业的叶清华，也是通过应届毕业生交流群得知此次招聘。“这次招聘会有许多技术类岗位，与我所学的专业也比较符合。”叶清华表示，专场招聘会为应届毕业生精准求职提供了良好的平台。

招聘服务周预计提供2.8万个岗位

“与往年相比，今年招聘单位提供给高校毕业生的岗位待遇更好，部分岗位月薪超过15000元。”佛山市人力资源公共服务中心人力资源市场部部长张耀峰表示，为提升匹配成功率，主办方在招聘会前已公开推送了部分岗位信息，助力供需双方精准对接。

本次招聘会是“2021年佛山市高校毕业生招聘服务周”系列活动的首场招聘会。该活动由佛山市委组织部、市人社局联合各区委组织部、各区人社局举办，共囊括18场次高校毕业生的专场招聘活动。除首场招聘会外，佛山还将举办高新技术企业专场招聘会以及智能制造业、现代服务业专场招聘会，且线上线下同步进行，面向全球招贤纳士。

截至2月18日，已有360家企业成功预定招聘展位，涵括智能制造业、技术服务业、科研单位等，提供研发、管理、技术技能、销售、服务等多种职位，预计对外提供2.8万个就业岗位，紧缺岗位平均月薪超8000元。其中，计算机软件工程技术人员、机械制造工程技术人员、电器工程、技术人员等月薪可达15000元以上。

近年来，佛山市委、市政府高度重视高校毕业生就业工作，为推动高校毕业生就业进行了多方面探索。在人才政策方面，佛山市委组织部、市人社局联合出台《关于促进应届高校毕业生就业工作的通知》，实施“十大行动”促进高校毕业生就业；持续开展人才政策宣讲，大力宣传高校毕业生安家补贴、租房补贴、就业创业补贴等有关政策，充分释放人才政策红利。

在招聘服务方面，佛山市委组织部、市人社局举办“千企智造、智汇行动”佛山专场招聘周系列活动、佛山市名企（事业单位）全国优秀高校毕业生招聘系列活动等，采取线下招聘、线上“云招聘”“直播带岗”等多种形式发布招聘岗位，招揽优秀人才。

市人社部门有关负责人介绍，3月起佛山将陆续开展“2021年度春风行动”“南粤春暖”就业服务系列现场招聘活动月等活动，全市将举办54场次的线下现场招聘活动，为促进“稳就业”“保就业”再发力。

南方日报见习记者 李源

南方日报记者 王芃琹