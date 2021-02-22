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广东高校科创能力哪家强？

2021-02-22 08:35 来源：南方plus 李鹏程
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　　2月20日，《粤港澳大湾区发展规划纲要》发布两周年广州推进建设国际科技创新中心工作情况新闻发布会（2021年总第15场）上，华南理工大学党委常委，宣传部长邹浩提到，《粤港澳大湾区发展规划纲要》发布两周年以来，华南理工大学新增科研总经费近50亿元。2019-2020年，该校连续两年位居全国高校科技创新30强前3名；位列广东省本科高校科技创新能力第一。

　　“华南理工大学深耕南粤大地近七十载，始终秉承‘融入发展促发展，强化特色上水平’的办学理念，积极主动服务国家特别是区域经济社会发展。”邹浩介绍，华南理工大学的科创成就主要包括以下方面。

　　广州国际校区的10个学院皆为新工科

　　华南理工大学立足服务大湾区经济社会发展需求，瞄准人工智能、大数据、生物技术、高端装备制造、新材料、集成电路等大湾区产业转型升级所需的领域，大力推进广州国际校区建设，所布局的10个学院全部都是新工科。

　　学校通过实施新工科F计划，积极构建“学院+研究院+研发中心+行业联盟”的产学研融合方式，有效推进科技成果由体制内循环向“内外双循环”转变。目前校区已成立生物医学科学与工程学院、吴贤铭智能工程学院、微电子学院、分子科学与工程学院等面向粤港澳大湾区产业发展急需的“新工科”学院及华南软物质科学与技术高等研究院、“华工-港科大”联合研究院等若干研究院，为大湾区未来产业发展打造了强劲的新引擎。

　　琶洲实验室成为鹏城国家实验室广州基地

　　华南理工大学围绕国家重大战略需求及大湾区主导产业发展需求，深度融入湾区科技创新体系建设，积极打造从基础研究、技术攻关到成果转化全链条布局的高水平科技创新平台，形成以广州为创新源头、沿粤港澳大湾区核心城市重点布局的“五院一园一室”协同创新平台体系，完全涵盖了大湾区主要产业领域，有力地支撑了大湾区国际科创中心建设。

　　目前，学校拥有省部级以上科研平台231个，其中包括28个国家级科研平台。依托学校牵头组建的人工智能与数字经济广东省实验室（广州）被成功列为鹏城国家实验室广州基地。多年来，学校专利奖数量、专利技术转让指标均为全国高校第一，企业委托科研项目数和经费数、科技成果应用转化率稳居全国高校前三位，形成强大的科研成果转化能力，这些成果很大一部分在大湾区转化落地，有力支撑大湾区的经济高质量发展。学校连续多年在《在穗主要高校支撑地方经济社会发展评价报告》中，总体支撑指数和科技成果转化指数均为100分，稳居广州高校首位。

　　华工以第一完成单位获国家科技进步奖一等奖

　　华南理工大学面向世界科技前沿，实施基础研究“珠峰计划”， 创新平台“两峰一升工程”，着力加强“从0到1”的基础研究，从源头上为大湾区产业变革提供科学与技术支撑。

　　学校聚焦大湾区产业发展需求，实施核心技术“攻坚计划”，着力突破一批制约产业发展的“卡脖子”技术，助力湾区抢占全球产业发展制高点。2019年以来，学校新增科研总经费近50亿元。其中，牵头承担国家重点研发计划等国家重大科技项目和课题70余项，总经费近5亿元。相关成果2019年以第一完成单位获国家科技进步奖一等奖，是目前广东省高校获得的唯一1项国家科技奖一等奖。邹浩表示，2019-2020年，华南理工大学连续两年位居全国高校科技创新30强前3名；位列广东省本科高校科技创新能力第一。

　　【南方+记者】李鹏程

编辑： 罗予岐

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