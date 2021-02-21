据广州体育学院发布通知，学校艺术类校考原报名时间为2021年1月10—25日。考虑到部分地区考生因受疫情影响导致错过报名时间，经学校同意，现决定延长报名时间，即补报名时间为2021年2月22日-24日。报名方式、报考条件、报考方式、考试标准等具体要求与原公告一致。（招生官网：http://gtzs.gipe.edu.cn/）
广州体育学院艺术类校考报名时间延长至24日
报名方式、报考条件、报考方式、考试标准等具体要求与原公告一致。
编辑： 罗予岐
南方网
南方日报
南方都市报
南方杂志
据广州体育学院发布通知，学校艺术类校考原报名时间为2021年1月10—25日。考虑到部分地区考生因受疫情影响导致错过报名时间，经学校同意，现决定延长报名时间，即补报名时间为2021年2月22日-24日。报名方式、报考条件、报考方式、考试标准等具体要求与原公告一致。（招生官网：http://gtzs.gipe.edu.cn/）
南方报业传媒集团简介- 网站简介- 广告服务- 招标投标- 物资采购- 联系我们- 法律声明- 友情链接
本网站由南方新闻网版权所有，未经授权禁止复制或建立镜像 广东南方网络信息科技有限公司负责制作维护
违法和不良信息举报电话：020-87373397 18122015029 18122015068