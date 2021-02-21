广州体育学院艺术类校考报名时间延长至24日

报名方式、报考条件、报考方式、考试标准等具体要求与原公告一致。

据广州体育学院发布通知，学校艺术类校考原报名时间为2021年1月10—25日。考虑到部分地区考生因受疫情影响导致错过报名时间，经学校同意，现决定延长报名时间，即补报名时间为2021年2月22日-24日。报名方式、报考条件、报考方式、考试标准等具体要求与原公告一致。（招生官网：http://gtzs.gipe.edu.cn/）