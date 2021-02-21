跨省组织高考作弊案终审宣判，为何考生家长也获刑？

枪手和考生家长也被判以了“代替考试罪”。两项罪名有什么区别？为何考生家长也会被判刑？

日前，曾轰动一时的跨省组织高考作弊案终审判决公开，组织者、枪手，乃至考生家长均被判刑，引起广泛关注。

这是一起从山东到陕西跨省组织高考作弊案。依据中国裁判文书网公布的“（2021）陕04刑终17号”判决书，作弊组织者李梅英等人分别被判处有期徒刑二年六个月至一年三个月不等，“枪手”刘伟、姚行分别被判处拘役五个月、四个月，考生家长张凤仙、陈雪莲分别被判处拘役五个月、三个月，以上被告均被处以罚金。

为帮孩子上大学花费70万

回顾案件过程，2017年底至2018年初，因苦于孩子考不上大学，陈雪莲、张凤仙二人便商议，将均在山东省菏泽市上高中并拟于2018年参加高考的儿子逯某甲、张某甲的户口迁往西藏，以便于高考录取。

随后，陈雪莲、张凤仙便和有“渠道”的李梅英取得了联系。在李梅英的“指导”下，她们分别在西藏林芝市购买了房产，并分别将逯某甲和张某甲的户口迁至林芝，还办理了身份证件。

2018年上半年，逯某甲、张某甲分别在西藏报名参加高考，考点为陕西省咸阳市的西藏民族大学考区附属中学考点。

为确保二人能够考上本科院校，2018年4月，李梅英又分别向陈雪莲、张凤仙提议找人代替考试，得到应允。高考前夕，张凤仙支付了李梅英70万元，其中60万元用于办理在西藏购房、迁移户口等事宜，10万元用于办理代替考试事宜。

在高额报酬的诱惑下，彼时正在哈尔滨工业大学深圳分校读研究生的刘伟与姚行答应做“枪手”，进行替考。

2018年6月3日，在作弊团伙组织者之一李大帅的具体安排下，刘伟、姚行分别来到咸阳市准备替考，同时其安排公司员工郝权国、王方驾车来到咸阳市负责接待二人，安排食宿，以监督、保障替考活动进行。考试前，李梅英将考生身份证、准考证交给郝权国，再由他在考试前交给两位枪手。

6月7日至8日，刘伟、姚行来到咸阳市渭城区西藏民族大学考区替考。最终，刘伟代替考试的张某甲以489分的成绩被西安武警工程大学密码工程学院录取，姚行代替考试的逯某甲高考成绩321分，未达到本科录取分数线。2019年7月，逯某甲复读后被内蒙古科技大学录取。

枪手和考生家长也犯法

在该案判决中，该作弊组织团伙均被处以“组织考试作弊罪”。值得注意的是，枪手和考生家长也被判以了“代替考试罪”。两项罪名有什么区别？为何考生家长也会被判刑？

依据我国刑法，在法律规定的国家考试中，组织作弊的，为他人提供作弊器材或者其他帮助的，向他人非法出售或者提供试题、答案的，以及代替他人或者让他人代替自己参加考试等破坏考试秩序的行为，均可认定为触犯组织考试作弊罪。

组织作弊者，会被处以三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。

代替考试罪的主体则包括了“应试者”和“替考者”。被组织起来进行作弊的“枪手”虽不能成为组织考试作弊罪的犯罪主体，但是能够成为代替考试罪的处罚对象。

在2015年11月1日起实施的《刑法修正案（九）》中，代替考试行为正式入刑。代替他人或者让他人代替自己参加法律规定的国家考试者，会被处以拘役或者管制，并处或者单处罚金。

其中，法律规定的国家考试指的是：

（一）普通高等学校招生考试、研究生招生考试、高等教育自学考试、成人高等学校招生考试等国家教育考试；

（二）中央和地方公务员录用考试；

（三）国家统一法律职业资格考试、国家教师资格考试、注册会计师全国统一考试、会计专业技术资格考试、资产评估师资格考试、医师资格考试、执业药师职业资格考试、注册建筑师考试、建造师执业资格考试等专业技术资格考试；

（四）其他依照法律由中央或者地方主管部门以及行业组织的国家考试。

依据相关法条和法院判定，在这起跨省组织高考作弊案中，考生家长张凤仙、陈雪莲在法律规定的国家考试中让他人代替自己的子女参加考试，其行为均侵犯了国家的考试制度，已触犯刑法，构成代替考试罪，应予依法惩处。

考试是国家人才选拔的重要途径。保持考场风清气正，事关社会公平正义，人人有责，切勿以身试法！

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【南方日报记者】陈伊纯

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