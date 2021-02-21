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广东高校新增36个专业，这类专业最多

2021-02-21 10:02 来源：南方plus
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　　近日，教育部公布《2021年高校增设国家控制的高职（专科）专业审批结果》，审批通过2021年增设国家控制的高职（专科）专业点287个，自2021年起可以招生。

　　广州卫生职业技术学院、广东茂名健康职业学院、湛江幼儿师范专科学校等广东高校有共36个专业入选。其中教育类专业最多，达30个。

　　从专业点分类看，本次教育部同意设置的287个国家控制专业点中，教育类专业点的总数最多，达236个；医学类、中医类各有24个。

　　广东省高校共有36个专业点入选。从入选专业点的类型看，包括教育类30个、医学类4个、中医类2个。

　　从入选专业点数量看，广东汕头幼儿师范高等专科学校（筹）增设学前教育、小学教育、语文教育3个国家控制专业点，成为本次增设的“大赢家”。广东江门幼儿师范高等专科学校、广东江门中医药职业学院、广东茂名幼儿师范专科学校、广东南华工商职业学院、湛江幼儿师范专科学校等均有2个专业点入选。

　　有16所广东高校将增设学前教育专业国家控制专业点，分布在广州、汕头、江门、河源、茂名、湛江等地。

　　此次有5个艺术教育相关专业入选，包括广东舞蹈戏剧职业学院音乐教育，广东文艺职业学院舞蹈教育，广东省外语艺术职业学院艺术教育和韩山师范学院美术教育。

　　特殊教育得到重视，广东茂名幼儿师范专科学校将增设特殊教育国家控制专业点。

　　审批结果还显示，教育部不同意设置的国家控制专业点共202个。广东有26个专业未获批增设，其中教育类13个，医学类、中医类各5个，公安类3个。

　　南方日报记者 钟哲 实习生 潘宛晴

编辑： 罗予岐

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