广州留校港台大学生过年也精彩

虽然第一次不在家过年，但梁慧婷认为一个人过除夕也不能少了仪式感。

虽然第一次不在家过年，但梁慧婷认为一个人过除夕也不能少了仪式感。这位来自香港的暨南大学经济学院女生，决定在朋友圈里把自己和家里人的年夜饭“PK”一下。

香港家里的年夜饭有白灼虾、清蒸鱼，还有妈妈煲的汤。梁慧婷的年夜饭也不遑多让，有周黑鸭的鸭爪、肯德基的油炸小鸡块，还有一杯广州年轻人爱喝的奶茶。

把年夜饭图片精心剪裁拼接后，微信签名为“认真做个快乐普通人”的梁慧婷，给家人朋友和自己都送上了祝福，“大家新年快乐！”

为做好疫情防控，广东省今年提倡尽量留粤过年。和不少来自香港的同学一样，梁慧婷留在广州校园里过寒假。虽然没能和家人一起过春节，但她仍然把假期安排得很丰富。

节前，她参加了暨南大学的中华传统文化体验课。射箭、国画和书法，梁慧婷试了个遍。过完节，她还要准备大学英语四级考试。

来自台湾的杨采绮就读于暨南大学生命科学技术学院生物医学工程专业。正在攻读硕士研究生的她，这个寒假也很充实。“我还有许多实验要做，在校基本上是宿舍、实验室‘两点一线’。”她说。

梁慧婷和杨采绮不约而同地谈起，毕业后想留在粤港澳大湾区工作。梁慧婷觉得大湾区目前的发展很快，内地尤其是广东的机会很多。

2020年12月，共青团广东省委员会、广东省工商业联合会等单位共同启动实施“展翅计划”港澳台大学生实习专项行动。这次行动整合了300多家广东大企业、行业领先企业等机构，涉及金融、科技、医药等领域，提供近900个实习岗位。

首期寒假实习行动吸引了来自中山大学、华南理工大学、暨南大学等20所高校的750多名港澳台大学生报名参加。