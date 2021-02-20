2021年高考时间“回归”：6月7日开考

记者19日从教育部获悉，2021年高考全国统考时间“回归”，确定为6月7日、8日。受新冠肺炎疫情影响，2020年高考曾延期至7月举行。

新华社北京2月19日电 记者19日从教育部获悉，2021年高考全国统考时间“回归”，确定为6月7日、8日。受新冠肺炎疫情影响，2020年高考曾延期至7月举行。

教育部《关于做好2021年普通高校招生工作的通知》要求，做好考生和考务人员日常体温测量和身体健康状况监测。认真落实入场体温检测、考场全面消毒、通风、保持间距等措施。开展全覆盖式防疫教育和防疫培训，确保全体考生和考务人员熟知防疫知识和操作流程。

为完善高考入学机会公平保障机制，通知要求，继续将招生计划增量向中西部地区和考生大省倾斜，继续实施重点高校专项计划。进一步完善随迁子女在流入地参加高考政策，确保符合条件的进城务工人员及其他非户籍就业人员随迁子女能在当地参加高考。进一步加强高考报名资格审核，采取有效措施标本兼治“高考移民”，切实维护高考招生秩序。

今年，新高考在河北、辽宁、江苏、福建、湖北、湖南、广东、重庆等第三批高考综合改革省份落地。通知要求加强全流程全员模拟演练，确保改革平稳落地。

在命题方面，通知强调，加强对学生德智体美劳全面发展的考查和引导，增强试题开放性、灵活性，引导减少死记硬背和“机械刷题”现象。强基计划试点高校要完善招生程序和办法，着力选拔“有志向、有兴趣、有天赋”的优秀学生。

为进一步规范高考成绩发布和相关宣传工作，通知强调，除教育部规定的特定事项外，只能将考生的高考成绩信息提供给考生本人及有关投档高校，不得向考生所在中学及其他任何单位和个人提供。严禁宣传炒作“高考状元”“高考升学率”“高分考生”等。