@珠海初三学生，中考报名3月9日开始

2021年珠海中考报名及相关事宜已公布，中考报名时间已定，初三考生报名（含体育考试报名）时间为3月9日-15日。

记者2月9日从珠海市教育局获悉，2021年珠海中考报名及相关事宜已公布，中考报名时间已定，初三考生报名（含体育考试报名）时间为3月9日-15日。

3月9日开始报名

据悉，初三考生报名（含体育考试报名）时间为3月9日-15日，报名信息打印、确认时间为3月16日-17日。初二考生报名时间为2021年3月18日-24日，打印、确认时间为3月25日-26日。

报名方式为网上报名。考生凭学校下发的准考证号和初始密码登录珠海市中考管理系统填写个人基本信息、选择体育考试项目。

报名流程

按照报名流程，报名时考生需按规定提交相应资料，报名点（学校）将对考生报名资格进行审核，随后报名点将中考管理系统自动生成的准考证号和初始密码发放给考生，考生凭准考证号和密码登录中考管理系统，完成网上报名工作（含信息填报、体育项目选择等）。

各报名点在规定时间内从中考管理系统下载打印考生《珠海市2021年初中学业水平考试报名表》给考生核对，考生在规定时间内对表中各项内容逐一核对并签字确认。

此外，考生需按广东省物价局规定标准（10元/科）缴纳考试费。报名期间通过“珠海特区教育”微信公众号内小程序进行缴费。

提供资料

报名考生须提交以下资料：二代身份证及户口簿复印件（原件备查）；在外地就读的本市户籍考生，应提交所就读学校开具的学籍证明（注明全国统一学籍号并加盖当地县区级以上学籍管理部门公章），地理、生物初中学业考试等级证明（或成绩证明，须注明考生分数及科目满分，加盖当地县区级以上教育局招生考试部门公章）和《国家学生体质健康标准》测试成绩合格证明；港澳考生应提交身份证、港澳居民往来内地通行证复印件（原件备查）。台湾考生应提交户口簿、台湾居民来往大陆通行证复印件（原件备查）；往届生应提交九年义务教育证书复印件（原件备查）；有政策照顾加分的考生还应提交相应证明文件的复印件（原件备查）；随迁子女考生，须提交本人二代身份证、居民户口簿。如考生与父母不在同一户口簿或户口簿上未有考生父母信息的，应提供《出生医学证明》或其他亲子关系证明材料等（涉及材料均须提供原件和复印件）。社青类考生通过中考管理系统提交相关材料。

学生和家长们若在报考方面有相关疑问，可致电咨询：2124373、2121947（市招生办）。

【来源】南方+