家长看过来！珠海专家教你正确引领孩子成长

父母掌握正确恰当的教养方式，有利于帮助孩子健康成长。

父母掌握正确恰当的教养方式，有利于帮助孩子健康成长。近日，心理咨询师、珠海市家庭教育研究会讲师团讲师欧平富做客“德行珠海·亲子讲堂”，带来主题为“父母教养方式对孩子的深远影响”的讲座，从父母教养方式的内涵及现状、父母教养方式对孩子发展的影响、常见的错误教养方式、建立良好教养方式的策略等方面展开讲座。

父母应注重培养孩子的心理健康

讲座开始，欧平富指出父母教养方式的内涵是什么？“父母的教养方式是指父母在抚养、教育子女的过程中采取的手段和方法，是父母教养的态度、行为和非言语表达的集合。”

欧平富提醒父母，在教养孩子的过程中，不仅要关注孩子生理方面的需求，还要关心孩子的心理需求。“有些家长只是满足孩子的生活所需，却忽视了孩子健康心理的培养和性格、意志的磨练。这是不利于孩子成长的。”

随后，他在讲座中介绍了我国父母教养孩子的现状。“一是家庭结构不完善。家庭结构的完善有利于孩子身心各方面的成长，不完整的家庭可能会让孩子不善于与同伴交往，有自卑、叛逆心理等。完善的家庭结构不仅可以培养孩子的智力，还可以让孩子的人际交往能力和品德得到良好发展。二是重视智力教育，轻视品德教育。对于现在的孩子来说，广博的知识和优秀的品德教育都与其成长息息相关，有些家长却只重视孩子成绩好坏，忽视品德教育。此外，还有父母对孩子过于溺爱、过于包办子女的人生等表现。”

了解孩子身心发展的规律与特点

“我们可以根据父母教养孩子方式的不同，分为民主型、专制型、放任自由型、漠不关心型。”欧平富说。

父母教养方式形成的影响因素有哪些呢？欧平富介绍：“父母受教育程度、经济能力、孩子本身的特点、家庭生活质量、周围社会环境等都会产生一定影响。每个孩子都是独一无二的，孩子本身的性格、年龄、性别等特点都会影响到父母的教养方式。父母只有不断地加强学习，不断提高自己的教养水平，才能深入了解孩子身心发展的规律与特点。此外，孩子积极的气质类型有助于父母对孩子进行良好的教养，而父母正确积极的教养方式会促进孩子健康气质类型的形成，两者是相辅相成的。”

讲座中，欧平富重点介绍了父母教养方式的不同对孩子产生的影响。

“民主型教养方式下的孩子在童年期表现出情绪愉悦、自我控制能力强，女孩独立自主，男孩合作性高的特点。长大后的孩子往往有高水平自尊、道德意识高、社会适应好、学业成就高、人际关系和谐等特点。专制型教养方式下的孩子，在童年期会有焦虑、退缩和抑郁，男孩易怒、攻击性强，女孩依赖性强，面对挑战采取回避态度等特点。这类孩子长大后会有心理适应能力较差等特点。放任自由型教养方式下的孩子在童年期会有冲动、反抗和叛逆，对成人既苛刻又依赖，责任心差，做事容易半途而废，合作意识差等特点。长大后会有较差的自我控制能力和学业成绩，容易误入歧途等问题。漠不关心型教养方式下的孩子在童年期社会交往能力存在缺陷，攻击性强。长大后为人冷漠、孤僻，不爱交谈；往往自我控制能力和学业成绩较差，还容易误入歧途。”

注意：

常见的错误养育方式

“以下是一些常见的错误教养方式：有些父母对孩子过分严格，这种教养方式容易使孩子产生自卑、懦弱、冷漠等消极情绪，或产生不能克制的逆反、攻击和冲动行为，发生意想不到的后果。有的父母过度溺爱孩子，这容易使孩子养成放纵骄横，自私自利的品格。还有父母喜欢支配孩子，长此以往孩子会养成过度依赖、服从的性格。这样长大后，孩子会缺乏主动性，性格自闭，且对父母产生过分的依赖感。还有父母不断拒绝孩子，给孩子过度的‘挫折教育’，这会让孩子长期生活在一种不安全的心理环境中。此外，父母忽视孩子感受也是不正确的做法。”

支招：

父母要以身作则，鼓励孩子

欧平富介绍，第一，父母要以身作则，为孩子做榜样。“家庭环境很重要，父母们要做孩子的楷模。父母做什么孩子都会看在眼里，也会学着模仿。父母是家庭教育的核心，在家庭中对孩子的教育起主导作用。在生活中父母们应细心观察孩子在成长过程中情绪和行为的变化。让孩子感受到父母的关爱与理解，愿意敞开心扉与父母共同解决问题重新建立自信心，培养孩子爱学习的习惯。第二，父母要学会鼓励孩子，学着给孩子做适当的‘挫折教育’，要及时放大孩子的优点，多些鼓励，少些责备。这要求父母对孩子‘恩威并施’，宽松有度才是正确的教育方式。第三，让孩子感受到关爱，营造良好的家庭氛围。父母在家庭中要学会控制自己的不良情绪，懂得互相体谅，理智地处理家庭问题。”

讲座最后，欧平富建议家长要送给孩子“十大礼物”：爱孩子、培养孩子的纪律性、父母要以身作则、让孩子有自尊、赞美孩子良好的形象、培养孩子良好的健康习惯、多陪伴孩子、给孩子内在的学习动力、培养孩子的幽默感、鼓励孩子与他人形成伙伴关系。

来源：南方+