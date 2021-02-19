广东各地市

南方报业 @南方 党政网站 官方微信 网络有害信息举报专区

  • 南方网

  • 南方日报

  • 南方都市报

  • 南方杂志

南方网
要闻　 广东 中国 国际 经济 社会 直播
融媒 网评 理论 视频 快报 专题 公告 汽车 财经 教育 英文 生活 体育 视界 文化 乡村 双创 大湾区
EN
广州 深圳 珠海 汕头 佛山 韶关 河源 梅州 惠州 汕尾 东莞 中山 江门 阳江 湛江 茂名 肇庆 清远 潮州 揭阳 云浮
南方网> 教育>教育头条

春季开学在即，这6条建议家长请收好！

2021-02-19 09:42 来源：南方网
字号减小 字号增大

　　春季开学在即，如何帮助孩子们调整好心理状态，尽快克服“假期综合症”，为适应开学生活提前做好充分准备？今天，教育君整理了6条送给家长的贴心建议，一起了解下吧~

　　1.帮助孩子做好返学准备

　　春节让我们更加深刻而丰富地理解了家的含义。即将开学，家长需要关注孩子的学习心态变化，关心孩子的生活起居，保持适度运动，保证睡眠，作息逐步与在校学习时一致。

　　2.提供有效的心理支持

　　开学在即，孩子更需要家人的支持。家长要鼓励孩子积极面对学习中出现的问题和困难，不念过往——不追究寒假未完成的作业数量及质量，放眼未来——把重心放在帮助孩子明确学习目标，提升学习的自主性，鼓励孩子和老师、同学互动，掌握有效的学习方法。与班主任老师及时沟通了解开学的相关要求，给孩子提供有效的心理支持。

　　3.改进亲子沟通方式

　　当开学前后出现亲子冲突、争吵时，家长要冷静，分析冲突的原因，事后与孩子多沟通，多体察自己的情绪对孩子的影响；同时也要指导孩子控制和调节情绪，改进亲子沟通方式，建立温馨和谐的家庭氛围。“静观其变”也是一种教育的智慧。

　　4.理解和接纳孩子的情绪

　　处在升学毕业或就业期的孩子，可能会出现中、高考与就业压力或过度焦虑，此时，家长要理解和接纳孩子的情绪，要以平和的心态和孩子沟通，提供相应的生涯指导和情感支持，了解孩子焦虑背后的原因，鼓励他们面对问题、寻找方法，学会处理和接纳自己的情绪，以良好的心态面对各种挑战。陪伴是最好的爱孩子的“告白”。

　　5.积极寻找解决问题的办法

　　如果孩子在生活和学习过程中出现了相应的心理困惑与问题，家长要与他们共同面对，积极寻找解决问题的办法。如有需要可以及时联系班主任和心理辅导老师，必要时向社区以及专业医疗机构和心理中心求助。

　　6.必要时寻求专业帮助

　　如果孩子出现网络依赖游戏成瘾，无法静心、自觉进入到正常的学习轨道，家长要引起重视，保持理性，与孩子耐心沟通，协商解决办法，必要时寻求专业心理教师的帮助。

　　来源：南方+

编辑： 罗予岐

相关新闻

返回南方网首页 教育头条

广东新闻

南方融媒体专区
南方日报电子报
南方杂志电子报

2021年 第03期
南方+客户端
回到首页 回到顶部
回到首页 回到顶部

南方报业传媒集团简介- 网站简介- 广告服务- 招标投标- 物资采购- 联系我们- 法律声明- 友情链接

本网站由南方新闻网版权所有，未经授权禁止复制或建立镜像　广东南方网络信息科技有限公司负责制作维护

违法和不良信息举报电话：020-87373397 18122015029 18122015068

ICP备案号：粤B-20050235