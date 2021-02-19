春季开学在即，这6条建议家长请收好！

今天，教育君整理了6条送给家长的贴心建议，一起了解下吧~

春季开学在即，如何帮助孩子们调整好心理状态，尽快克服“假期综合症”，为适应开学生活提前做好充分准备？今天，教育君整理了6条送给家长的贴心建议，一起了解下吧~

1.帮助孩子做好返学准备

春节让我们更加深刻而丰富地理解了家的含义。即将开学，家长需要关注孩子的学习心态变化，关心孩子的生活起居，保持适度运动，保证睡眠，作息逐步与在校学习时一致。

2.提供有效的心理支持

开学在即，孩子更需要家人的支持。家长要鼓励孩子积极面对学习中出现的问题和困难，不念过往——不追究寒假未完成的作业数量及质量，放眼未来——把重心放在帮助孩子明确学习目标，提升学习的自主性，鼓励孩子和老师、同学互动，掌握有效的学习方法。与班主任老师及时沟通了解开学的相关要求，给孩子提供有效的心理支持。

3.改进亲子沟通方式

当开学前后出现亲子冲突、争吵时，家长要冷静，分析冲突的原因，事后与孩子多沟通，多体察自己的情绪对孩子的影响；同时也要指导孩子控制和调节情绪，改进亲子沟通方式，建立温馨和谐的家庭氛围。“静观其变”也是一种教育的智慧。

4.理解和接纳孩子的情绪

处在升学毕业或就业期的孩子，可能会出现中、高考与就业压力或过度焦虑，此时，家长要理解和接纳孩子的情绪，要以平和的心态和孩子沟通，提供相应的生涯指导和情感支持，了解孩子焦虑背后的原因，鼓励他们面对问题、寻找方法，学会处理和接纳自己的情绪，以良好的心态面对各种挑战。陪伴是最好的爱孩子的“告白”。

5.积极寻找解决问题的办法

如果孩子在生活和学习过程中出现了相应的心理困惑与问题，家长要与他们共同面对，积极寻找解决问题的办法。如有需要可以及时联系班主任和心理辅导老师，必要时向社区以及专业医疗机构和心理中心求助。

6.必要时寻求专业帮助

如果孩子出现网络依赖游戏成瘾，无法静心、自觉进入到正常的学习轨道，家长要引起重视，保持理性，与孩子耐心沟通，协商解决办法，必要时寻求专业心理教师的帮助。

来源：南方+