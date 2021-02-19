未经批准不得提前返校，广东多所高校返校时间定了

日前，包括华南师范大学、广东药科大学等在内的广东多所高校发布了返校通知，返校的日子越来越近了。

还沉浸在春节假期当中吗？日前，包括华南师范大学、广东药科大学等在内的广东多所高校发布了返校通知，返校的日子越来越近了。其中，华南师范大学定于2月中下旬分批组织学生返校，广东药科大学返校时间在2月25-27日三天，学生分三批返校；广州软件学院拟定于2月27日、28日分期分批错峰有序返校。

分批组织学生返校

记者从华南师范大学了解到，学校定于2月中下旬，依据学科、专业特点以及学生实际，按照“安全、稳妥、错峰、有序”的原则，分批组织学生返校。具体返校安排及有关要求由各培养单位通知学生。因毕业设计、科研任务以及求职就业等需提前返校的学生，可申请经审批后于2月21日返校。其他全日制学生可根据自身实际，自愿申请经审批后原则上于2月24日、25日或26日返校，2月26日完成注册。身处境外（除澳门）或疫情中高风险地区以及14天内有境外（除澳门）或疫情中高风险地区旅居史的学生暂缓返校。

广东药科大学方面，学生分三批返校。2016级学生、2017级毕业生（本科），返校日期为2月25日；2018级学生、2017级非毕业生（本科），返校日期为2月26日；2019级学生、2020级学生，返校日期2月27日。学生注册时间为2月27、28日，正式上课时间为3月1日。身处境外（除澳门）或疫情中高风险地区以及14天内有境外（除澳门）或疫情中高风险地区旅居史的学生暂缓返校；返校前3天内出现发热、咳嗽、腹泻等可疑症状的学生暂缓返校。留学生、港澳台地区学生的返校安排由国际交流与合作处（港澳台办公室、国际教育学院）另行通知。

广州软件学院方面，教职工拟定于2月24日开始正常上班。开学返校前仍在疫情中高风险地区师生员工未经批准暂不返校，经批准后返校的人员要向所属单位及时报告行程、身体健康状态、核酸检测结果等相关信息，完成相关健康管理措施后，按照相应的指引和流程返校。学生拟定于2月27日、28日分期分批错峰有序返校，3月1日正式上课。返校前14天有疫情中高风险地区旅居史的学生暂不返校，返校安排另行通知。

此外，根据此前的安排，华南理工大学的新学期注册时间是，本科生、全日制研究生为2021年2月26、27日，非全日制专业学位硕士研究生、在职人员攻读专业学位硕士学位研究生为2021年3月6日。本科生、全日制研究生新学期开始上课时间为2021年3月1日；非全日制专业学位硕士研究生、在职人员攻读专业学位硕士研究生新学期开始上课时间为2021年3月6日。暨南大学放寒假至2月28日，3月1日上课；南方医科大学将于2月26日至28日分批返校报到。

未经学校批准不得提前返校

在返校流程方面，各个学校也都出了相关细则，需要走申请流程，未经学校批准不得提前返校。

华南师范大学负责人表示，学生确定返校日后，应至少提前5天提出申请，经审批后方可返校。学生可登录“返校申请系统”（学生综合服务平台—疫情防控—返校申请）提交申请，了解学校对学生返校报到要求、报到时间、报到流程等，如实填写并上传“粤康码”“防疫行程卡”“返校交通方式”“返校路程规划”“返校承诺书”“导师知情同意书”等材料。学生返校申请须经所在学院审核（研究生还须经导师同意）、学生管理部门审批、学校防控办备案后，方可返校。学生可在“返校申请系统”查看是否获批返校，获批返校学生可在系统中获取“返校同意书”。

广东药科大学方面，学生返校前需至少提前五天在学生管理系统内提交申请，承诺履行疫情防控义务，并提交“粤康码”、过去14天行程证明，经辅导员-学院（书院、研究院）-学生工作部（处）三级审批同意后方可返校。入校时需在校门处出示并查验返校申请审批同意界面和返校当天的“粤康码”。所有学生未经学校批准不得提前返校；因毕业论文（设计）、科研任务及求职就业等需提前返校的学生，按照“关于寒假期间学生因需返校相关提示”的要求向所在学院（书院、研究院）和学生工作部（处）进行申请，研究生还须经导师同意。