开学喇！广东高校陆续发布返校通知，这所最早

近日，多所广东高校发布2021年春季学期学生返校安排，组织学生分期分批、错时错峰返校。部分高校还明确了相关细则，学生未经批准不得提前返校。

近日，多所广东高校发布2021年春季学期学生返校安排，组织学生分期分批、错时错峰返校。部分高校还明确了相关细则，学生未经批准不得提前返校。

暨南大学学生从21日至28日分为4批返校，目前尚在境外国家和地区（不含澳门）的学生暂不返校；华南师范大学学生可申请于24至26日返校；珠海科技学院学生于2月27日至3月7日分批返校，学生需填报返校申请，由辅导员审核后发放入校二维码。

组织学生分批有序返校

17日，暨南大学公布2020-2021学年春季学期学生开学返校工作方案。方案显示，该校各校区、各学院、各层次全日制学生从2月21日到2月28日分为4批返校。学生返校时随行人员不能入校，返校后坚持非必要不外出原则。

对于尚处在境内中高风险地区的暨大学生，春季学期按原开学时间正常开学，进行线上学习，视具体疫情变化形势及属地疫情防控要求另行安排返校。目前尚在境外国家和地区（不含澳门）的学生暂不返校。

华南师范大学于2月中下旬分批组织学生返校。其中，因毕业设计、科研任务以及求职就业等需提前返校的学生，可申请于21日返校。按自愿原则，其他全日制学生可申请于24日、25日或26日返校。身处境外（除澳门）或疫情中高风险地区以及14天内有境外（除澳门）或疫情中高风险地区旅居史的学生暂缓返校。

广东药科大学分三批组织学生返校。2016级学生、2017级毕业生（本科）于25日返校；2018级学生、2017级非毕业生（本科）于26日返校；2019级学生、2020级学生于27日返校。学生注册后于3月1日正式上课。

未经批准不得提前返校

吉林大学珠海学院已于近期更名为珠海科技学院。根据该校返校安排，学生于2月27日至3月7日分批返校，学生需在“我的吉珠”APP上填报返校申请，由所在学院辅导员审核通过后发放入校二维码。该校在校门处设置入校检测区，家长及陪同人员禁止进入学校，学校提供车辆免费接驳服务。

华师学生需至少提前5天在“返校申请系统”提交申请，如实填写并上传“粤康码”“防疫行程卡”“返校交通方式”“返校路程规划”等材料，经审批后方可返校。获批返校学生可在系统中获取“返校同意书”。

岭南师范学院学生分期分批返校，于3月8日正式上课。其中，承担志愿服务工作的学生骨干于2月28日第一批返校；省外低风险地区学生于3月3日第二批返校；3月4日至3月5日，在粤西地区以外的本省学生返校；3月6日到7日，在粤西地区的学生返校。学生返校申请按属地疫情防控政策审批。研究生符合返校条件经科研处审批同意后可返校。

一批知名高校推迟返校时间

广东高校纷纷进入返校季，而国内一批知名高校则推迟了开学时间。

根据清华大学春季学期学生开学返校通知，当前身处国内低风险地区且返校前14天未去过中高风险地区的学生，原则上于2月21日（含）前返校并完成注册。北京大学对春季学期校历做出相应调整，改为3月8日开学，比原计划延迟两周。

中国人民大学学生报到注册时间为2月27日，比原定的2月22日延后了一周。中央财经大学学生2月22日正常开学，通过网络参加线上课程，暂不返校；暂定3月16日起分批次有序返校，3月22日全部恢复线下授课。

武汉大学安排学生分期分批、错时错峰返校。本科生原则上于2月23日至24日返校，研究生因科研或课程需要，可以申请于2月22日至24日返校。