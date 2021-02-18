牛年牛劲足！佛科院教师春节不休假科研不停歇

管甜甜博士今年6月将于汕头大学博士毕业，到数学与大数据学院工作，自2020年9月开始承担学院教学任务并撰写博士毕业论文，至今已经撰写了3篇高水平的学术论文。

2月12日（正月初一），学院青年博士管甜甜就到江湾校区基础实验楼204进行科研工作。管甜甜博士今年6月将于汕头大学博士毕业，到数学与大数据学院工作，自2020年9月开始承担学院教学任务并撰写博士毕业论文，至今已经撰写了3篇高水平的学术论文。

与管甜甜博士一样，该院青年博士张大为、何岳辉等也非常珍惜并充分利用好寒假这段宝贵时光，2月13日（正月初二）即到办公室开展手头的科研工作。校长郝志峰教授看望并慰问了他们，向他们致以美好的新年祝愿，并通过他们寄望所有青年教师不负青春、不负时代，不用扬鞭自奋蹄，以不怕苦、能吃苦的牛劲牛力，团结拼搏、攻坚克难，以青春智慧和力量在高建新征程中勇创新的辉煌。

近三年获得25项各级基金资助

今年寒假以来和春节期间，佛山科学技术学院数学与大数据学院教师结合自身实际和工作需要，奋勇拼搏在科研一线，充分彰显了该校第二轮高水平大学建设（下称“高建”）再起航的新气象。

自第一轮高建以来，数学与大数据学院抢抓高水平理工科大学建设契机，坚持以党建促进高建、以高建带动全面，以专业建设为依托、以科研工作为重点，推动形成了只争朝夕、创新争先的科研政策机制和良好氛围。在学院良好的科研氛围和政策机制影响带动下，学院近三年在国家基金申报上取得了较好的成绩，共获得25项基金资助，其中国家自然科学基金面上项目6项，青年基金19项。

为切实做好2021年国家基金申报，扎实提升学术能力，数学与大数据学院按照学校“有绩效、有团队、有谋划”工作要求，自上学期末开始，即积极通过交流研讨、讨论班、“请进来”“走出去”等方式，多措并举组织动员广大老师做好相关申报准备工作，不断提升科研水平和服务地方能力，取得良好成效。

寒假刚刚开始，学院就联合科技处、 人文社科处开展国家基金申报书研讨会，邀请获得过基金的学院及学校20余名青年博士，对学院和学校及广东工业大学、季华实验室、佛山职业技术学院等单位准备申请2021年国家自然科学基金的30多名博士进行一对一的基金申报书修改辅导。大年廿九，梁洪雪、吴彪等老师还在中科院张文生教授、物电学院曾亚光教授的详细指导下，反复修改打磨基金申报书。

教师利用假期“充电加油”

数学与大数据学院平时教学任务繁重，假期自然成为大家“充电”“加油”的好时机。控制理论团队成员吴泽浩和李梦玲两位老师在腾讯会议上参加华南理工大学邓飞其教授组织的随机系统分析与控制理论的讨论班，他俩还与项巧敏老师和几位法国合作者不定期开展线上讨论。近三年来，学院控制理论团队以佛科院为署名单位发表SCI期刊论文30余篇。

王忠博士邀请清华大学华丘成桐数学科学中心兰洋博士来学院进行学术讨论，双方就所感兴趣的非线性色散方程中的孤立子解的渐近行为问题进行了详细的讨论，并确定了共同合作来解决的具体问题，达成了合作撰写学术论文的意向。

度量空间的几何与分析团队周青山老师和管甜甜、何岳辉博士利用假期开展拟共形映射与Gromov双曲空间理论讨论班，一起合作论文，完成科研项目。近两年来，该团队以佛科院为署名单位发表SCI期刊论文10余篇，最新研究成果受邀在中山大学作“uniformizing Gromov hyperbolic spaces and Busemann functions”系列报告，并被普林斯顿大学Clark Bulter博士多次引用。

该院还召开金融数学方向研讨会，邀请华南师范大学易法槐教授、杨舟教授，华南理工大学陈映姗副教授作专题报告，对有限时区上的最优投资问题中如何降维以及如何刻画最优投资边界的性质相关的热点和难点问题进行了讨论，明确今后合作的方向。

微分方程方向吴楚芬、项巧敏、涂郗等老师参加广东省动力系统定性理论会议，与中山大学、华南理工大学、华南师范大学、暨南大学、广州大学等到会学者交流学术心得。近三年来，微分方程方向在《Nonlinearity》、《Journal of Differential Equations》等专业顶尖期刊发表SCI收录论文近70篇，承担国家自然科学基金面上项目1项、青年基金6项，省自然科学基金项目2项。

积极开展产学研合作

学院寒假期间积极开展产学研合作，推进协同创新。2月3日，姜春涛博士带领达衍数据课题研究小组赴广东赛通科技有限公司洽谈具体合作方案，双方初步达成合作意向。赛通科技公司是一家集研发、生产、销售为一体的综合性农业物联网公司，公司近几年大力发展农业信息化和智能化，成长迅猛。

数学与大数据学院的达衍数据课题小组（前身为火星团队），在戎海武院长和姜春涛博士等多位老师的指导下，经过三年的摸索和建设，初步具备一定的服务地方产业的能力。课题小组近年在农业信息化建设方面主持参与了多个地方横向项目的研究和开发（天农食品集团股份有限公司报表开发项目、三水恒益环保材料有限公司加气混凝土孔图像识别项目等，累计合同金额70多万元），响应国家和地方政府数字化智能化转型的号召，将所学知识与地方产业深度融合，用实际行动服务地方，将科研与知识落实到地方。