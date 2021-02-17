和院士一起在实验室过年，是什么体验？

春节过半，广东各大高校的寒假留校学生纷纷收到来自学校的新春祝福：好意头满满的年夜饭，书画鉴赏、校内寻宝、登高远足等活动，让很多首次留粤过年的学生感受到别样的广式年味。尽享节庆的快乐后，他们中的很多人选择充分用好留校时间，在科研、论文上力求精进。

有着30万外省学生的广东高校，今年约有9万师生留校，人数比往年大幅增加。

他们的春节过得充实吗？

对广东的年味有什么样的印象？

“腊月二十八到三十日，刘耀光老师都到实验室和我们一起做实验、看文章，还贴心地慰问了我们这些留校的同学，给我们准备了红包。”华南农业大学博士生赵延昌的春节几乎都在实验室里度过，“实验室给了我一种家的感觉。”

春节过半，广东各大高校的寒假留校学生纷纷收到来自学校的新春祝福：好意头满满的年夜饭，书画鉴赏、校内寻宝、登高远足等活动，让很多首次留粤过年的学生感受到别样的广式年味。尽享节庆的快乐后，他们中的很多人选择充分用好留校时间，在科研、论文上力求精进。

赵延昌（安徽）：

院士和我们一起在实验室过年

过年这几天，赵延昌几乎都在实验室里度过。他的生活和平时差别不大，都是进行各种实验、观察水稻材料生长情况，实验室、饭堂、宿舍三点一线。但在赵延昌看来，这个年过得非常充实。

赵延昌现在是华南农业大学生命科学学院的一名博士研究生，师从中国科学院院士、植物遗传学家刘耀光。他来到广东求学已有六年，但在广州留校过年却是第一次。

这个决定赵延昌做得并不容易。今年是他结婚后的第一年。根据家乡安徽的习俗，婚后第一年的春节新郎需要前往岳父岳母家拜年，但因为今年的特殊情况，他无法成行。对他留校的决定，岳父岳母表示很理解，并嘱咐他应以学业为重。“感觉很愧疚，也非常感谢他们的理解。”赵延昌说。

从做决定到留下来，赵延昌前前后后做了很多思想准备。

作为一名党员，他积极响应国家“就地过年”的号召，选择留校过年。另一方面，因为他已经是博士三年级毕业生，科研压力较重，“现在学生都回家了，相对来说实验资源比较集中，所以也是想利用这段时间做一些实验数据，尽可能地为毕业做准备。”

在赵延昌所在的实验室里，他们所做的工作主要分为两部分：一是在实验室内完成的分子遗传实验操作，二是前往试验田里进行的田间调查与工作。

通过六年的学习，赵延昌已总结出一些自己的科研经验。如做实验之前，首先要细致地做一个实验准备，检查仪器是否能够正常运转，“对实验的过程，脑子要有像放电影的过程一样。”强大的心态也是科研人必备的素质之一，赵延昌谈道，科研探索的是未知的领域，没有人能够保证成功。“要多尝试、多探索，懒惰反而会让你付出的代价更大。”

腊月二十八、二十九，本应是放假的日子，他的导师刘院士还正常前来实验室做实验、看文章。赵延昌非常钦佩刘院士，在他的印象里，院士已经将科研变成了日常的生活。大年三十，刘院士也来到实验室里，慰问赵延昌等留校过年的学生，给学生准备了红包。除夕夜，院士还在微信群里跟他们进行春晚的交流。“实验室给了我们一种家的感觉。”赵延昌动情地说。

华南农业大学也为留校过年的同学举行了春节茶话会活动。赵延昌和同学们团聚在会议室，动手包饺子、用投影仪看春晚，一定程度上缓解了思乡之情。但是在想到老家过年的热闹，想到平日聚少离多的妻子时，他心里不免流露出一丝孤单。但他并不后悔现在的两地相隔。

“我觉得全国各地也有很多人像我们这样坚守在原地过年，这一年的坚守也是为了来年可以更好地返乡回家跟家人团聚。”赵延昌说。

李俊慧（河北）：

在图书馆度过充实的春节

大年初二早上八时三十分，李俊慧就已经到达图书馆。一部电脑，几本专业书，附带一两本杂书，将陪伴她度过一天的时光。

在李俊慧的眼里，省去了拜年的家长里短，留校过年给了她极大的自由，可以安排自己的时间。“难得有这样一个非常清净、自己可以支配的大块的时间，我非常喜欢这种生活。”

李俊慧是深圳大学传播学院研究生三年级的学生，主要研究广告与传媒经济方向。毕业季临近，毕业论文的撰写也提上了日程。三月份李俊慧就要开始预答辩，交论文初稿。

传播方向的研究生主要研究社会上与媒介、用户、受众相关的传播现象，李俊慧的毕业论文内容为抖音短视频过度使用现象相关研究。因为担心往返耽搁时间，归家也没有很好的状态去做相关工作，为了在紧促的时间里完成毕业论文，她最终选择了留在学校过年。

大年三十，李俊慧从饭堂打了青菜、虾、猪排、鸡肉、鸭肉等菜式，和关系不错的朋友在宿舍张罗一小桌子，由他们当中的“大厨”做了红烧肉和鱼，摆了五大盘子菜。在老乡的手里，李俊慧吃上了家乡的熟悉味道。

谈到春节的安排，李俊慧坦言，一旦过了除夕以及初一，剩下的时间就要开始考虑赶紧找点事情做。她选择和同学到图书馆准备毕业论文。从早上八点半到晚上十点，除去吃饭休息，紧张的学习生活当中李俊慧偶尔也有学不进去的时候。这时她带上的杂书就起了作用，可供她打发一下时间。《大观红楼》是她最近迷上的“杂书”之一，连宿舍卷纸都被她写下“大观园特供”五字。

可喜的是，目前她的论文撰写已完成大半，材料准备、问卷调研早已结束，现在需要的是再多看一些专业书籍，完成一个深入的理论分析。

春节期间，深圳大学也为留校学生安排了系列迎新活动。李俊慧介绍，活动有参观深圳博物馆、南山登高活动、观赏大芬油画村、校内寻宝、观览甘坑客家小镇、参观大鹏所城等等；晚上，学校里还组织了电影放映，同时还有剧本杀、狼人杀等活动。

学习之余，李俊慧也有想家的时候。在视频电话中，父亲的叮嘱、大娘的招呼、姐姐的思念，都让她感到温暖和幸福。看着屏幕对面的笑脸，李俊慧突然觉得自己长大了。“感觉自己不是一个小孩子了，而是大家可以像个大人一样聚在一起，一起商量着什么事。”

徐萌（黑龙江）：

有机会沉下心来写好论文

大年初三清早，广东工业大学（下称“广工”）2020级管理科学与工程专业博士生徐萌在宿舍桌前打开电脑，开始一天的工作，舍友回家过年了，宿舍如今仅剩她一人。

徐萌的研究课题是微分博弈，方向是博弈论及其应用，是一门高深的学问。除夕这天，她像往常一样学到傍晚，不一样的是，学校已经为像她一样选择留校过年的学生们准备了丰盛的年夜饭。

待家乡的田野上盖上雪被，孩子们裹上厚衣，在白茫茫的天地中打滚，天色微青，门前的春联为村庄添上一抹红……徐萌来自黑龙江省安达市，她的春节记忆是白色的。今年，她只能在与父母视频时隔着屏幕看到这景象。

“离开家两年没回去，特别想念故乡的雪。”年前，徐萌打算买机票时突然收到家乡安达市被定为中风险地区的消息，她的返乡计划只得取消。但对游子而言，故乡总会在不期然的瞬间涌上心头。

除夕夜，徐萌和其他十几位学生围坐在装饰着福字的房间里，吃着广工准备的年夜饭，“有红烧肉、蒜蓉虾仁等等，都是一些家常菜”。其中，一道色香味俱全的猪蹄，让徐萌想起往年让父亲忙活一整个下午的卤猪脚。

徐萌说，南方的猪蹄做法和父亲做的很不一样，南方猪脚追求酥烂，但父亲做的猪蹄是筋道的，“每逢过年父亲会备好20多个猪蹄，统一卤好后放入冰箱，一直能吃到正月十五”。

“爸妈越到过年越想我，会给我寄好吃的。”今年春节不回家，徐萌的父母用传递美食的方式表达思念，寄来了红肠、月饼、麻花，让她想起北国的温暖。

目前，徐萌初步完善了实验以及各项检验工作，进入论文撰写阶段，谈起科研，徐萌的声音透着精神气，对各种研究方法、步骤如数家珍。

对于博士一年级的她而言，一个人的春节假期尤其珍贵，她能借此机会撇开日常琐事，在实验室沉住气待上十几个小时，“从早上八点半到中午，中午有时不回宿舍午休，再到晚上十点半。留校的许多同学应该和我的想法差不多，都希望好好利用时间。”

“在学校的春节虽然有些孤单，但不孤独。我在积蓄力量，学着安静地科研，平和地生活。”徐萌说，独自过年并不是与孤独的反复纠缠，而是为实现新的期盼而努力奋斗。

黄尚辉（广东茂名）：

用寒假参与纳米药物的项目研发

“嘀！”实验室里的旋转流变仪传出运转完成的声响。在暨南大学石牌校区，药物载体实验室的三年级硕士研究生黄尚辉正打开培养器皿，在显微镜下仔细观察着细胞样本的培养情况。

春节气氛热热闹闹，却刚好也是静心研究的好时候，大年初二上午9时，黄尚辉准时来到实验室，开启一天充实的工作，一直忙到晚上11时才匆匆回宿舍就寝。

“现在正是实验室项目推进的关键阶段，正好可以利用这一段时间完成之前落下的科研任务。”寒假期间，留校的黄尚辉正跟随实验室负责人薛巍教授一起，参与生物材料以及纳米药物用于组织工程修复和抗肿瘤研究的项目研发。

和黄尚辉一样，周围选择就地过年的同学不在少数，同学的陪伴给他增添了一份踏实感。“我们实验室选择留校的同学有8人，大家来自不同的省份，一起过年，也不觉得孤单了。”大年三十的时候，黄尚辉还和同学在实验室里玩起了卡牌游戏，天南地北的同学聚在一处，聊聊天，话家常，一起迎接辛丑年的到来。

黄尚辉来自广东茂名，提及家乡过年的风俗，他言语间流露出些许怀念。“每到过年的时候家里总是很热闹，大年三十要准备年夜饭，大年初一要迎财神。”

说起家常菜，黄尚辉的话一下子多了很多，他最怀念的还是母亲做的白切鸡，“妈妈做的味道才是最好吃的。”每到过年，家家还要做一种叫籺的食物，用糯米粉，绿豆，花生等材料制成，吃起来皮薄馅多，口感细腻丰富，让小时候的黄尚辉经常盼着过年。

对于自己选择留校过年的决定，黄尚辉表示家里人一开始非常不舍，但当他解释原因过后，家人都对他的决定给予了极大的理解和支持。虽然不能见到面，他还是通过“云连线”的方式，向家人送去了新年的祝福。“我和父母互道了平安，嘱咐他们过年好好照顾自己，做好日常防护，一起努力战胜疫情。”

为了响应学校非必要不得外出的号召，今年春节黄尚辉并没有安排外出游玩的活动。尽管稍显安静，但这段日子依然年味十足。黄尚辉回忆道，大年三十的时候，实验室的导师还特意问及他们过年的安排，邀请他们去家里吃年夜饭，“那一刻让人感觉特别的暖心。”

老师的问候倍感亲切，学校的暖心安排也处处照顾到了留校的学子。学校不仅准备了春节年货大礼包，而且送去了免费的餐券供留校学生使用，大年三十的时候食堂还精心制作了特色年夜饭套餐。“牛气冲天”“节节高升”“吉祥如意”……一个个喜庆名字背后包含的是浓浓的诚意和祝福。年夜饭上，黄尚辉印象最深的还是热气腾腾的饺子，“毕竟吃了饺子，才叫过年嘛。”

春节假期临近尾声，黄尚辉期望和其他同学一起，踏踏实实地启动自己的“学术年”。寒假的大部分时间，他都希望在实验室度过，“留在学校过年挺好的，可以更好关注科研与学习。”

【南方日报记者】 钟哲 实习生 张贝儿 罗亦汀 叶正芃