当孩子遇上田园会擦出怎样的火花？惠州幼教大咖齐聚为学前教育探路

从“有园上”到“上好园”，如何让孩子在家门口享受优质的学前教育，是家长们的共同期盼。在近日举行的佳禾时光生态田园课程总结会暨冬藏主题结题汇报活动中，专家学者齐聚，共同探讨育人良方，为惠州学前教育发展献策。

从“有园上”到“上好园”，如何让孩子在家门口享受优质的学前教育，是家长们的共同期盼。在近日举行的佳禾时光生态田园课程总结会暨冬藏主题结题汇报活动中，专家学者齐聚，共同探讨育人良方，为惠州学前教育发展献策。

惠城区教育局幼教股长陈俊英，广东省邓子红名师工作室主持人、惠州市幼儿园园长邓子红，惠州学院继续教育学院副院长邓伟浩、惠州学院心理健康咨询中心常务副主任、副教授、博士何资桥，惠州学院教育科学学院博士吴钢，惠州城市职业学院教育学院院长张宾华等参加了活动。

2018年，佳禾时光结合“生态教育、在地国家化”的教育理念，根据惠州岭南的自然条件和客家农耕文化，开展园本生态田园课程的自主研发。

2020年上半年，该集团旗下的幼儿园参与了省级课题《幼儿园“田园耕读”课程资源开发与应用》项目申报，申报的课题《基于本土文化的生态田园课程对幼儿的价值及开展策略研究》也顺利结题。

佳禾时光•中洲第一幼儿园何雪玲园长认为，幼儿课程要和民族文化基因中的元素契合起来，才能唤起每个人心灵深处的温暖与感动。

为了提升佳禾时光园本生态田园课程的质量，促进教研团队成长与发展，活动邀请了现场专家、学者进行了点评，并提出了相关建议。

惠州市幼儿园园长邓子红建议在课题评价、开发策略能更加系统，以便推广借鉴，主题课程课题可通过园内——大自然——园内，提升园所文化。

惠城区教育局幼教股股长陈俊英对佳禾时光依托高校力量，搭建田园课程，整合优质资源，建设优质幼教生态圈的做法表示肯定。她建议在课堂开发过程中，处理好主题与主导的关系，发展孩子的创造性与想象力，加强团队的教科研能力。

佳禾时光相关负责人表示，接下来将在惠城区教育局的指导下，不断巩固课程成果，充分利用自身资源优势，持续完善课程体系，加强与名师、高等院校的联系合作，促进生态田园课程完善和发展，共同为惠州学前教育事业做出贡献。

【来源】南方号“惠州大课堂”

【记者】谢志清

【通讯员】邓伟浩