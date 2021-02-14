广东各地市

南方报业 @南方 党政网站 官方微信 网络有害信息举报专区

  • 南方网

  • 南方日报

  • 南方都市报

  • 南方杂志

南方网
要闻　 广东 中国 国际 经济 社会 直播
融媒 网评 理论 视频 快报 专题 公告 汽车 财经 教育 英文 生活 体育 视界 文化 乡村 双创 大湾区
EN
广州 深圳 珠海 汕头 佛山 韶关 河源 梅州 惠州 汕尾 东莞 中山 江门 阳江 湛江 茂名 肇庆 清远 潮州 揭阳 云浮
南方网> 教育>教育头条

回流儿童，漂泊的童年如何更好安放

2021-02-14 09:34 来源：光明日报
字号减小 字号增大

　　寒假结束后，小学四年级女生糖糖的生活即将面临一次重大调整——返乡读书。

　　生于上海，老家山西。“漫长”的十几年“沪漂”，糖糖的父母没能获得一纸户口。为了早些适应老家的教学环境，父母只好忍痛将她送到姥姥姥爷身边。这个决定，也让她成为近来备受关注的群体——“回流儿童”的一员。

　　回流儿童，是指有城市流动经历的儿童，他们至少有过一次跟随父母双方或一方在城市生活或求学，但由于某种或多种原因又返回家乡的经历。我国是流动人口大国，根据2015年全国1%人口抽样调查数据，高中阶段留守儿童有过流动经历的比例大约为15%。

　　“流动”与“留守”之间，他们不断艰难地转换身份。而当“回流”成为新型城镇化背景下流动人口家庭的新抉择，在这群孩子身上，人际交往、学业融入等困境接踵而至。有学者提出：如果不正视、解决上述问题，将直接影响这些孩子怎么看待自己、家庭和社会，甚至产生中长期的负面影响。

　　“水土不服”，回流儿童面对多重适应困境

　　回老家的第一年，千千承受着双倍的学习压力：课上跟同学上七年级英语课，课下则“一路狂奔”恶补六年级的内容。

　　为什么回流？

　　“近年来，由于特大城市人口疏解的政策、农民工返乡潮的出现以及异地中高考政策的限制等影响，回流儿童的问题愈发突出。”北京大学中国教育财政科学研究所副研究员宋映泉说，从随迁到回流，看似农民工家庭自主决策的产物，受到个体特征、家庭条件的影响，但多种社会宏观政策是造成回流儿童的制度根源。

　　在记者访问的十几个回流家庭中，“无法上公办学校”和“父母不打工了一起回老家”是两个最主要的回流原因。

　　在公众的认知中，“见识高于知识”。但在现实里，曾经有过的城市生活经历和文化资本，在回到老家后不仅变得没有作用，甚至还有负面影响。

　　宋映泉主持的一项针对17000多名农村寄宿制学校学生的大型研究显示，与非回流儿童相比，回流儿童的学业成绩更差，留级比例也更高，达到了22%；在心理发展方面，回流儿童的低自尊、抑郁风险更高，有抑郁风险者高达64.26%。

　　“老师上课时口音很重，下课后同学们都习惯讲方言，我听不懂，他们就嘲笑我。”11岁女生晴晴一年前从上海返回安徽老家读书，除了生活环境的不适应外，语言壁垒也给她带来了人际交往的困扰。

　　更多的时候，教育方式的巨大变化尖锐地刺痛着这些孩子们。

　　乐高班、美术班、武术班，没回老家之前，千千的生活丰富多彩，每周还跟爸爸妈妈有周末家庭活动。但转回老家读六年级之后，因为教材版本和进度的不同，他整整一年都在补课：课上跟同学上七年级英语课，课下则“一路狂奔”恶补六年级的内容。

　　“教材一个是人教版、一个是苏教版，差别还是挺大的。”千千妈妈告诉记者，为了弥合教育的不同步，“还有的家长选择让孩子留级一年”。

　　回流即留守占比80%，缺乏情感支撑的童年怎能撑起稳固人生

　　学校教育和家庭关怀的缺失，是导致回流儿童困境出现的重要原因。

　　五年级男孩君君的家庭正面临着新的烦恼：半年前，在上海打工的君君父母将孩子送回安徽老家，由爷爷奶奶照管。可仅仅一个学期，孩子就不爱上学了，“天天跑出去打架，爷爷奶奶也管不了”。

　　回流后即留守，这是不少回流儿童的常态。其中，“周末父母”甚至“春节父母”的情况并不鲜见，缺乏情感支撑的童年难以撑起孩子们的稳固人生。

　　宋映泉在调研中发现，回流之后，约80%的回流儿童变成留守儿童，与父母见面的频次较低；而在对“老师关心程度”的评价方面，回流儿童也比非回流儿童低了5个百分点。多项研究同时显示，学校教育和家庭关怀的缺失，正是导致回流儿童各方面困境出现，乃至认知能力下降的重要原因。

　　“对于回流儿童来说，回流给他们带来最大的挑战就是家庭结构的转换。”宋映泉说，“城市生活中有父母的陪伴，学习和生活中的问题可以及时与父母沟通并获得相应指导。但回流之后家庭结构的重大转变给回流儿童造成了巨大的心理压力，对他们的发展造成不利影响。”

　　对于影响学生成长最重要外部变量的教师，也并没有给予这一特殊群体过多的关注与导引。“现在的老师没有之前老师教得有趣，上课只是在不停地讲题做题。我也不知道该怎么样去交朋友。”晴晴告诉记者，她曾经试着向老师求助，可得来的只有四个字“安心学习”，此后再有委屈她也只能“憋在心里”。

　　记者也了解到，针对上海回流的孩子，一些安徽的民办学校采用了聘请上海教师、编写针对性教材等方式解决其学业衔接问题。但并非每所学校的校长和老师都能够采取这一办法，在心理关怀上也并没有给予过多支撑。

　　防止在漂泊中走向极端，根本之策在于打破政策障碍

　　双向的流动过程暗含着城市和农村两个环境的“双重排斥”，要防止这种社会化过程对回流儿童的影响。

　　采访中，多位学者表示，一旦流动儿童回到老家，所造成的负面效应并不会自然缓解，必须进行适当干预。

　　宋映泉和他的研究团队总结了当前回流儿童群体的三个特征：规模越来越大、年纪越来越小、看待社会的视角也越来越带有成人式的“早熟”；“在我们的访谈里，有孩子将能不能留在大城市读书归咎于有没有钱，有钱就能买房或者长期租房，就能留下；没钱就只能回老家。”

　　而在他以往对流动儿童的研究中，一些孩子还会在流动的状态中走向极端。他强调，“双向的流动过程暗含着城市和农村两个环境的‘双重排斥’，这会影响回流儿童自身人力资本的积累，也必须警醒这种社会化过程对他们的长远影响。”

　　“这是一个复杂的社会问题，还涉及家庭教育、学校教育、生活环境等诸多因素。”在我们发起的网络调查中，有网友如此留言。

　　首都经济贸易大学学者黎煦则与合作者在一篇题为《回流对贫困地区农村儿童认知能力的影响》的论文中指出，儿童在无法获得情感支持与慰藉的情况下，更可能把自己的情绪与感受隐藏起来；有些学生甚至会把遭受欺凌归因为自我问题，有的则会把它看作同伴如何看待自己的一个负面信息，并将这一负面信息整合到自我概念中，从而引发抑郁、焦虑、社会退缩和低自尊等一系列心理健康问题和社会问题。

　　“回流儿童问题的产生有着深刻的制度原因。解决回流儿童的问题，根本之策在于逐步打破流动儿童在城市就读和升学的障碍，促使他们在城市就读和升学，从而避免成为回流儿童。”宋映泉认为，现有户籍制度改革和异地中高考制度在特大城市难有根本突破，是导致大量回流儿童的症结；回流儿童问题如果被长期忽视，不仅造成这个群体和他们家庭的损失，而且我们整个社会都可能会付出巨大代价。（记者邓晖 部分采访者为化名）

编辑： 罗予岐

相关新闻

返回南方网首页 教育头条

广东新闻

南方融媒体专区
南方日报电子报
南方杂志电子报

2021年 第03期
南方+客户端
回到首页 回到顶部
回到首页 回到顶部

南方报业传媒集团简介- 网站简介- 广告服务- 招标投标- 物资采购- 联系我们- 法律声明- 友情链接

本网站由南方新闻网版权所有，未经授权禁止复制或建立镜像　广东南方网络信息科技有限公司负责制作维护

违法和不良信息举报电话：020-87373397 18122015029 18122015068

ICP备案号：粤B-20050235