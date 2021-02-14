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快评：“如此家长”当不得

2021-02-14 09:33 来源：南方网
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　　在刚刚结束的牛年春晚中，一则名为《如此家长》的相声，凸显了子女教育中家长的焦虑与无奈，引发了许多父母的深思与共鸣，更让我们重新审视作为家长，应当如何处理好亲子关系，如何科学地抚养教育后代。

　　近年来，随着经济社会的发展，教育也越来越受到重视。在“剧场效应”的催生下，各种各样的校外培训班纷纷涌现，语文、数学、英语等“比学赶超”，画画、书法、舞蹈等成了“样样重要”，“你家孩子报什么班？”“厉害了，人家的娃”成了家长间聊天的热门话题。相声中描述的把一天之内需要用的衣服都套在孩子身上实属夸张，但接送孩子去校外培训班着实耗费了家长巨大的时间、精力和财力，使家长们疲于奔命、不堪重负，孩子们也是“压力山大”、喘不过气。

　　除了报培训班，辅导孩子作业也是一道“送命题”。相声中辅导孩子做算术题的场景，完美还原了家长们“不写作业母慈子孝，一写作业鸡飞狗跳”的苦涩与心酸。每一次的拧眉瞪眼怒发冲冠，都伴随着心动过速血压飙升，因为辅导孩子作业被送进医院抢救也从段子，变成了活生生的新闻案例。

　　望子成龙，人之常情，但是盲目从众，将会贻害无穷。早在两千多年前，孔子就提出了“因材施教”。正如世界上没有两片完全相同的树叶，每个孩子都是不同的生命体，素质、爱好都不一样，不可能千人一面。在如今火热的校外培训背后，有多少是因为互相攀比盲目选择，又有多少是真正为了孩子的兴趣和爱好呢？家长们要少念叨些“不能输在起跑线上”，须知人生是一场马拉松，不要给孩子增加不必要的负担；多期盼些“静待花开”，坚信自己的孩子只要德智体美劳，五育并举全面发展，总有人生出彩的机会。每一个孩子都可能是优秀的，但绝不是成就在别人渲染的让全社会无比焦虑的上培训班的轨道上！

　　重视家教，古来有之，发展到今天，需要把理解和尊重放在更重要位置。从孟母三迁到“鸡娃”不止，无非就是想为子女的成长营造良好的条件和环境。然而，重视教育没有错，但静下心来细细思之，教育是一门艺术，窦燕山的“义方”，绝不仅仅是“报个班”、“辅导个作业”这么简单粗暴，我们不仅要爱孩子，还要学会去爱。家庭教育是一门学问，是一份尊重；亲子之间，不是简单的以“我为你好”的名义推进的功利设计，而应是相伴一程，换位理解，不能丢了情分的特殊经历。

　　家庭教育，言传身教，悉心陪伴是孩子最需要的长情告白。“家庭是人生的第一所学校，家长是孩子的第一任老师，要给孩子讲好‘人生第一课’，帮助扣好人生第一粒扣子。”习近平总书记在全国教育大会上的阐述，深刻诠释了家庭教育的重要意义与目标任务。比起花费时间和金钱送去培训班，孩子更多的是需要耐心细致的陪伴，是家长的言传身教。卖海鲜缺斤短两的家庭，大概率教不出诚实守信的孩子；温馨和睦孝老敬亲的宅院里，下一代更有可能具备健全完整的人格。教育部近期专门组织专家编写了一套《家庭教育指导手册》，帮助家长学习和掌握家庭教育的基础知识和运用方法，在此不妨推荐各位家长一读。

　　从更大的角度看，家庭教育不仅仅是家庭内部事务，也事关公共福祉，与社会进步相通，与民族未来相连。有知名学者指出，“国民的命运，与其说是操在掌权者手中，倒不如说是握在母亲的手中”。近日，《家庭教育法（草案）》已提请全国人大常委会会议审议，将进一步明确家庭教育的各项职责，要求家长自觉学习家庭教育知识，拒绝不当的家庭教育，必要时可由国家对家庭教育进行干预。

　　当然，做好家庭教育也需要学校、社会共同来完成。教育部部长陈宝生最近指出，要让小学阶段作业不出校门，随堂作业在校园内完成，初中阶段作业不超纲，高中阶段作业不越界，让学校的责任回归学校，让家庭的责任回归家庭，共同引导孩子自主完成、自我管理作业。这既是给家长松绑减负，也是对家庭教育和学校教育的合理分工。此外，社会各界也要按照教育评价改革中“破五唯”的要求，少一些片面追求成绩和炒作渲染焦虑，多一些对“三百六十行、行行出状元”的宣传引导。只有家、校、社一道，才能让“如此家长”越来越少，让科学的家庭教育理念深入人心、蔚然成风。

　　来源：微言教育

编辑： 罗予岐

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