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创新加速跑 教育更优质

2021-02-14 09:33 来源：人民日报
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　　“天问一号”环绕火星获得成功，“嫦娥四号”首次登陆月球背面，“嫦娥五号”实现地外天体采样，“奋斗者”号完成万米载人深潜……党的十八大以来，我国科技事业加速发展，科研领域捷报频传。创新加速跑的同时，教育事业也得到长足发展。2019年，国家财政性教育经费支出首次突破4万亿元，占GDP比例为4.04%，连续8年保持在4%以上；2016年—2019年，年均增长8.2%。

　　数据展现跨越：全社会研发经费支出从2013年的1.18万亿元增长到2019年的2.21万亿元，基础研究经费从2013年的555亿元增长到2019年的1336亿元，技术市场合同成交额从2013年的7469亿元增长到2019年的2.2万亿元。创新体系更加健全，创新环境不断优化，创新能力显著增强，创新治理形成新格局，科技实力跃上新台阶，在促进高质量发展和全面建成小康社会中进一步凸显支撑引领作用。

　　科技助推产业转型升级，助力民生福祉改善。5G加速商用，北斗导航卫星全球组网，人工智能等技术广泛应用……此外，围绕保障人民生命健康加强疫情防控科研攻关，在药物、疫苗、检测试剂等领域取得一批务实管用成果，有力支撑全国疫情防控。科技扶贫取得显著成效，实现科技特派员对建档立卡贫困村科技服务和创业带动全覆盖。

　　科技体制改革持续深化，释放创新潜能。科技体制改革主体架构基本建立，科技人才发展形成新机制，一批科技领军人才和创新团队加快涌现，一批优秀科学家荣获国际重要奖项，在世界科研舞台上崭露头角。国家科技计划、国家重点实验室等加大对青年人才、一线科技人才、企业科技人才的支持力度。

　　在教育领域，党的十八大以来，教育普及水平实现新提升，各级教育普及程度均达到或超过中高收入国家平均水平。教育部最新数据显示：截至2020年11月30日，全国义务教育阶段辍学学生由2019年5月控辍保学台账建立时的60多万人降至682人，其中20多万建档立卡辍学学生实现动态清零。我国基础教育历史性地解决了“有学上”问题，教育公平实现了新跨越。

　　“‘筑梦计划’让我圆了北大梦。”得益于专项招生计划，辽宁省建昌县井龙沟村的朱国营成为县里第一个考上北大的学生。“十三五”期间，重点高校招收农村和贫困地区学生专项累计达到52.5万人，越来越多的农村孩子走进高等学府。

　　党的十八大以来，教育资源配置不断优化，教育公平的阳光洒向每一个孩子。目前，义务教育免试就近入学持续推进，24个大城市免试就近入学比例达98.6%。2019年底，30.9万所义务教育学校（含教学点）办学条件达到基本要求，占义务教育学校总数的99.8%。

　　在内蒙古自治区林西县林西镇寄宿制小学，每个教室里都有一台液晶交互一体机，随时可以播放课件或进行远程教学。“大屏幕里有城市的老师授课，他们讲课很有趣。我特别喜欢现在的每一节课。”学生赵子萱开心地说。

　　随着网络普及，农村孩子也能享有优质的教育资源。目前，98.4%的农村学校（含小规模学校）实现网络接入，拥有多媒体教室的学校比例从2014年的58.2%提高到2020年7月的93.1%。农村教学点数字教育资源全覆盖项目，整合开发英语、音乐、美术等学科数字资源6948个学时，与基础教育阶段所有学科教材配套的资源达5000万条。

　　在线教学打破了学校物理上的围墙，形成了时时、处处、人人皆可学的教育新形态。如今，我国慕课数量和应用规模位居世界第一。上线慕课数量增至3.2万门，学习人数达4.9亿人次，在校生获得慕课学分人数1.4亿人次。

　　云南省丽江市华坪女子高中教师张桂梅，为大山里的女孩打开了广阔人生；海南大学教授张云阁，一生愿当一名思政课教师，做学生的引路人……党的十八大以来，教师队伍建设取得显著成就，1732万教师有力支撑起世界最大规模的教育体系。乡村教师支持计划实施5年来，中央财政划拨奖补资金206亿元，惠及中西部725个县8万多所学校近130万名教师。（记者刘诗瑶余建斌丁雅诵）

编辑： 罗予岐

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