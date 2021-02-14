88所！广东公示高水平中职学校拟建设培育名单

最终遴选出88所拟建设、培育的广东省高水平中职学校名单。

广东省教育厅发布《关于广东省高水平中职学校拟建设、培育单位名单的公示》，广州市交通运输职业学校等88所学校入选。

2019年3月，省政府办公厅印发的《广东省职业教育“扩容、提质、强服务”三年行动计划（2019-2021年）》提出，建设一批校企深度合作、示范引领的省级高水平中职学校和“校企精准对接、精准育人”示范专业，服务区域重点产业发展。支持各市打造一批对接地方产业和骨干企业、特色鲜明、优势突出的市级高水平中职学校和“双精准”示范专业。

根据《关于实施广东省高水平中职学校建设计划的通知》的要求，经学校组织申报、各地市推荐，省教育厅组织专家评审，最终遴选出88所拟建设、培育的广东省高水平中职学校名单。

从分布区域来看，高水平中职学校拟建设单位有71所，其中广州9所，深圳8所，珠海2所，汕头2所，佛山6所，韶关2所，河源2所，梅州2所，惠州2所，汕尾2所，东莞5所，中山4所，江门4所，阳江2所，湛江5所，茂名3所，肇庆3所，清远3所，潮州1所，揭阳2所，云浮2所。

高水平中职学校培育单位17所，其中广州2所，汕头1所，佛山2所，韶关2所，惠州1所，东莞2所，中山1所，江门1所，湛江2所，茂名2所，清远1所。

省教育厅有关负责人提醒，公示期自2021年2月5日至2月10日止。公示期内，如持有异议，请通过信函、传真等形式向省教育厅提交书面反映材料。以个人名义反映的应签署本人真实姓名和提供联系方式，以单位名义反映的应加盖本单位印章。

受理单位：广东省教育厅职业教育与终身教育处，地址：广州市越秀区东风东路723号，邮编：510080，联系电话：020-37627905；传真：020-37627457。