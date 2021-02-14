广东各地市

南方报业 @南方 党政网站 官方微信 网络有害信息举报专区

  • 南方网

  • 南方日报

  • 南方都市报

  • 南方杂志

南方网
要闻　 广东 中国 国际 经济 社会 直播
融媒 网评 理论 视频 快报 专题 公告 汽车 财经 教育 英文 生活 体育 视界 文化 乡村 双创 大湾区
EN
广州 深圳 珠海 汕头 佛山 韶关 河源 梅州 惠州 汕尾 东莞 中山 江门 阳江 湛江 茂名 肇庆 清远 潮州 揭阳 云浮
南方网> 教育>教育头条

88所！广东公示高水平中职学校拟建设培育名单

2021-02-14 09:34 来源：南方日报
字号减小 字号增大

　　广东省教育厅发布《关于广东省高水平中职学校拟建设、培育单位名单的公示》，广州市交通运输职业学校等88所学校入选。

　　2019年3月，省政府办公厅印发的《广东省职业教育“扩容、提质、强服务”三年行动计划（2019-2021年）》提出，建设一批校企深度合作、示范引领的省级高水平中职学校和“校企精准对接、精准育人”示范专业，服务区域重点产业发展。支持各市打造一批对接地方产业和骨干企业、特色鲜明、优势突出的市级高水平中职学校和“双精准”示范专业。

　　根据《关于实施广东省高水平中职学校建设计划的通知》的要求，经学校组织申报、各地市推荐，省教育厅组织专家评审，最终遴选出88所拟建设、培育的广东省高水平中职学校名单。

　　从分布区域来看，高水平中职学校拟建设单位有71所，其中广州9所，深圳8所，珠海2所，汕头2所，佛山6所，韶关2所，河源2所，梅州2所，惠州2所，汕尾2所，东莞5所，中山4所，江门4所，阳江2所，湛江5所，茂名3所，肇庆3所，清远3所，潮州1所，揭阳2所，云浮2所。

　　高水平中职学校培育单位17所，其中广州2所，汕头1所，佛山2所，韶关2所，惠州1所，东莞2所，中山1所，江门1所，湛江2所，茂名2所，清远1所。

　　省教育厅有关负责人提醒，公示期自2021年2月5日至2月10日止。公示期内，如持有异议，请通过信函、传真等形式向省教育厅提交书面反映材料。以个人名义反映的应签署本人真实姓名和提供联系方式，以单位名义反映的应加盖本单位印章。

　　受理单位：广东省教育厅职业教育与终身教育处，地址：广州市越秀区东风东路723号，邮编：510080，联系电话：020-37627905；传真：020-37627457。

 

编辑： 罗予岐

相关新闻

返回南方网首页 教育头条

广东新闻

南方融媒体专区
南方日报电子报
南方杂志电子报

2021年 第03期
南方+客户端
回到首页 回到顶部
回到首页 回到顶部

南方报业传媒集团简介- 网站简介- 广告服务- 招标投标- 物资采购- 联系我们- 法律声明- 友情链接

本网站由南方新闻网版权所有，未经授权禁止复制或建立镜像　广东南方网络信息科技有限公司负责制作维护

违法和不良信息举报电话：020-87373397 18122015029 18122015068

ICP备案号：粤B-20050235