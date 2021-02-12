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2021年高校增设287个国家控制的高职（专科）专业

2021-02-12 08:07 来源：南方网
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　　南方网讯（记者/柯丹洁）日前，教育部公布2021年高校增设国家控制的高职（专科）专业审批结果，经专家评议和实地评估，并经公安部、国家卫生健康委、国家中医药管理局等行业主管部门审核，审批通过2021年增设国家控制的高职（专科）专业点287个。自2021年起可以招生，其中，未通过审批的拟新设专业点202个。

编辑： 罗予岐

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