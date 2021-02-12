广东这8所高校正式更名，报考要认清院校代码！

截至目前，广东省已转设的民办高校共有8所，2021届考生在报考的时候要多加留意，认清学校院校代码（点击了解：如何通过学校官网快速了解学校？），以免因校名混淆而报错。

南方网讯 （记者/柯丹洁）近日，教育部分别向广东省人民政府致函，函中表示，根据《中华人民共和国高等教育法》《中华人民共和国民办教育促进法》《中华人民共和国民办教育促进法实施条例》《普通本科学校设置暂行规定》《关于加快推进独立学院转设工作的实施方案》有关规定以及第七届全国高等学校设置评议委员会评议结果，经教育部党组会议研究决定，同意吉林大学珠海学院转设为珠海科技学院；中山大学新华学院转设为广州新华学院；华南理工大学广州学院转设为广州城市理工学院；广东海洋大学寸金学院转设为湛江科技学院。同时，撤销以上4所独立学院的建制。 截至目前，广东省已转设的民办高校共有8所，2021届考生在报考的时候要多加留意，认清学校院校代码（点击了解：如何通过学校官网快速了解学校？），以免因校名混淆而报错。具体名单如下： 吉林大学珠海学院转设为珠海科技学院； 中山大学新华学院转设为广州新华学院； 华南理工大学广州学院转设为广州城市理工学院； 广东海洋大学寸金学院转设为湛江科技学院； 广州大学松田学院转设为广州应用科技学院； 广州大学华软软件学院转设为广州软件学院； 广东财经大学华商学院转设为广州华商学院； 中山大学南方学院转设为广州南方学院。

编辑： 罗予岐