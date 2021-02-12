广东2021年普通高考补报名2月23日开始

记者从广东省教育考试院获悉，广东省2021年普通高考考生补报名将于2月23日至25日进行。

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记者从广东省教育考试院获悉，广东省2021年普通高考考生补报名将于2月23日至25日进行。

据悉，广东省2021年普通高考报名工作已于去年11月1日至10日进行，绝大部分符合报考条件的考生已完成报名。为满足退伍军人、运动训练及武术与民族传统体育考生、高职院校自主招生考生等符合我省高考条件，因各种原因尚未参加高考报名人员的需求，经研究决定安排一次高考补报名。

考生属性与考试科目关系考生属性与考试科目关系

相关负责人表示，鉴于广东省2021年普通高考体育、艺术术科统考、普通高等学校招收中等职业学校毕业生统一考试(即“3+证书”考试)和2021年1月普通高中学业水平合格性考试（即依学考成绩录取）已经结束，上述考试不列入补报名范围。

考生应先进入广东省普通高考报名系统，凭姓名、证件号注册考生账号，设置密码，并绑定手机号。报名前，考生应事先准备符合广东省报考资格的相关证明材料（含身份证、户口簿、学籍学历等材料），在所在中学或到县（市、区）招生办公室进行报名资格初核。应届毕业生可由所在学校事先核准考生报考条件和材料，到报名点集体办理报考手续。往届毕业生、社会人员须持报名材料到市县招生考试机构指定的报名点办理报考手续。经初核符合我省高考报名条件的考生，由报名点派发考生号。考生须提供真实的报名材料（含加分和优先录取资格材料），如发现有弄虚作假情况的，将严肃处理。

考生类型与报名材料对应表考生类型与报名材料对应表

考生凭考生号和注册时设置的密码登录广东省普通高考报名系统进行网上报名。网上报名时，考生须认真阅读报考须知，签订《考生诚信考试承诺书》，并按系统指引，录入本人的基本信息(含普通高中学业水平考试选择考科目在内的报考信息、联系方式、个人简历、家庭情况等)，上传身份证、户口簿等身份证明材料，采集和上传相片，并交纳报考费。

诚信考试承诺书诚信考试承诺书

网上报名完成后，考生还须在规定时间内持二代（或三代）身份证、户口簿、学籍学历等证明材料到市县招生办公室指定的报名点办理确认报名手续。确认报名手续包括确认报名资格、校对和核准报考信息、采集指纹等。具体报名办法按《广东省2021年普通高校招生统一考试报名实施细则》进行。

补报名考生体检工作按照《关于做好广东省2021年普通高校招生体检工作的通知》要求进行，考生须在当地招办统一安排下，于规定时间内完成体检。拟参加高职自主招生录取的考生，体检及数据上报截止时间为高职自主招生录取工作开始前10天；拟参加夏季高考录取的考生，体检具体工作由各地市招生办公室（考试中心）于5月15日前统筹安排进行，体检数据须于5月17日前上报省教育考试院（信息处）。

相关负责人提醒，补报名考生须在规定时间内（2月23至25日）完成网上预报名和确认手续的办理，逾期不再受理。

南方日报记者 钟哲

通讯员 粤教宣