广州华立科技职业学院新增中医学（国控专业），2021年开始正式招生

据悉，中医学（国控专业）获批是广州华立科技职业学院专业建设方面的一个新突破，更是学校中医药大健康事业发展和人才培养具有里程碑意义的重要事件，为学校“十四五”发展开了一个好头。

近日，教育部发布了《教育部关于公布2021年高校增设国家控制的高职（专科）专业审批结果的通知》（教职成函〔2021〕1号），学校申报的中医学（国控专业）获教育部审批通过，从2021年秋季开始正式招生。广州华立科技职业学院是广东省第一所开设中医学专科层次人才培养的民办高校；也是全省87所专科院校，仅有的五所申报成功开设中医学专业院校之一。

据悉，中医学（国控专业）获批是广州华立科技职业学院专业建设方面的一个新突破，更是学校中医药大健康事业发展和人才培养具有里程碑意义的重要事件，为学校“十四五”发展开了一个好头。

近年来，学校根据发展规划发展定位和办学特色，积极响应与践行“健康中国2030”和国家中医药发展战略，紧贴社会需求需求，积极发展包括中医药学科专业在内的医学类应用型人才培养和大健康产业，为我国的医疗卫生和健康事业做出新的积极的贡献。下一步学校将全面推进中医学专业建设，坚持立德树人根本任务，传承精华，守正创新，积极打造中医学专业特色，着力培养适应现代中医学发展和高等中医职业教育需要的中医学应用型专业人才。同时，及时调整优化专业布局与结构，扎实推进专业建设，提高人才培养质量，为国家及广东省经济社会发展做出更大的贡献。

中医学专业介绍

培养目标

中医学培养理想信念坚定，德、智、体、美、劳全面发展，具有一定的科学文化水平，良好的人文素养、职业道德和创新意识，精益求精的工匠精神，较强的就业能力和可持续发展的能力；掌握中医学专业知识和技术技能，面向卫生、社会工作等行业的中医医师职业群，能够从事医疗、预防、康复及养生保健服务等工作的高素质技术技能人才。

主干课程

中医学专业专业基础课程设置9门，包括:正常人体解剖学、中医基础理论、医古文、中医诊断学、生理学、病理学与病理生理学、药理学、病原生物学与免疫学、诊断学基础等。专业核心课程设置8门，包括:中药学、方剂学、中医内科学、针灸推拿学、中医外科学、中医妇科学、中医儿科学、内科学等。专业方向课程设置10门，包括:中医适宜技术、中医骨伤科学、内经选读、中医养生与保健、预防医学、医学心理学、急诊医学、外科学总论、传染病学等。

就业方向

县镇（乡）村等各级基层医疗机构、城市社区卫生服务机构、中医药相关互联网企业及中医药相关领域的中医医师、中医理疗师、中医药网络编辑、中医药项目推广等岗位。

实训设备

学校教学设备设施及实训场所完备，教学实验实训建设已成规模，拥有教学仪器设备总值超过1.18亿元，可满足高职各专业教学的专业基础实验实训室和专业实验实训室。其中：投资1000多万元建成临床技能实训中心及人体解剖学、生理学、药理学、病理学等医学基础实验实训室，涵盖基础医学、内科、外科、妇产科、儿科、急救、重症模拟病房、康复、护理、模拟手术、健康评估、健康管理等教、学、做一体化实验实训室，建筑面积达2679平方米，为医学类专业提供了必要的基础医学和临床医学实验实训教学条件；投资300余万元建成中医舌象实训室、中医脉象实训室、中药标本馆、针灸推拿实训室等实训室。学院图书馆现馆藏中医药、卫生类（R类）图书近9000种，约5.2万余册，相关医药卫生类期刊100余种。