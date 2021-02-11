一线高职老师与00后学生的相处感言：做高职生的“淘金者”

很多老师如今正扮演着“亦师亦友”的角色，他们努力与学生打成一片，和00后学生保持平等的关系。

扎着马尾辫，穿着休闲运动衣，搭配一双运动鞋，这样一身行头的兰石磊，和学生走在一起没有任何“违和感”。

兰石磊是包头轻工职业技术学院的一名辅导员老师。在学生眼里，兰老师是和他们“没有代沟的老师”，学生亲切地称呼她为“兰妈”“兰姐”，还有学生形容“兰老师是我的直系家属”。然而，他们却不知道，“零代沟”的背后，年龄比他们大了十几岁的兰老师作了不少努力。

“师者，传道授业解惑。”这是人们对于老师的传统定义。然而，随着大环境的改变，以及面对00后高职生这个群体，师生之间的关系也在悄然变化，很多老师如今正扮演着“亦师亦友”的角色，他们努力与学生打成一片，和00后学生保持平等的关系。

2020年12月28日，包头轻工职业技术学院兰石磊在办公室工作。中青报·中青网记者石佳/摄

要学会在高职学生身上“沙里淘金”

在教育体系中，高职院校承担了一种特殊的角色，负责接纳传统意义上高考“失利”的学生，培养一批动手能力强、实践技能过硬的技术型人才。这种特殊的身份，更加要求高职院校的一线教师不仅要关注学生的成绩，更要深入了解学生的方方面面。

然而，一些调查报告显示，高职院校师生关系的融洽程度仍待提升。据《江西省高职院校师生关系状况调查表》，有40％的学生认为师生关系不太和谐，有60％的学生认为他们的师生关系属于管理与被管理型。

贵州航天职业技术学院教师邢化认为传统的教学模式已经不适应00后学生，他认为教育工作者应该充分尊重00后学生的个性差异，教育学生要从“管理”向“引导”方面转变，建立全方位的育人体系。

要“引导”学生而非“管理”学生，作为班主任的兰石磊从来没有想过放弃任何一个学生，她也不为管理“问题学生”感到头疼。相反，她觉得更要帮助这些学生建立自信，“让学生重新找到自我”，在大学阶段成为更好的自己。

辅导员是职业“淘金者”，要在学生身上“沙里淘金”。兰石磊特别重视发现学生身上的“闪光点”，她从不吝啬给予学生表扬，她时常会对学生说：“你太棒了”“做得真好”。

兰石磊第一次见到2013级制药专业的学生赵婷嫒时，“她躲在别人身后和我打招呼。”赵婷嫒性格内向、极度缺乏自信。但在后来的相处中，兰石磊发现这个学生做事细心，又有耐心。她便让赵婷嫒在学生会工作，负责整理学生办公室的文件、物品等。

慢慢地，兰石磊发现赵婷嫒开始主动和学生、老师交流，并且能帮助其他学生解决问题。经过一段时间的熟悉，赵婷嫒熟练地掌握了工作，兰石磊说：“办公室的一针一线她都知道放哪，我们找不到的东西就问她，她一下就能找到。”

还有一名学生张雪，因患有小儿麻痹症感到极度自卑。兰石磊给她提供公开演讲的机会，并且经常有意无意地开导她。她还推荐张雪参加职业技能大赛，尽管同组学生担心张雪的身体状态可能会影响比赛成绩，但是兰石磊坚持说：“即使得不了第一名，也不能换掉张雪。”最终张雪所在的小组获得了第一名的好成绩。

为了让学生养成良好的学习、生活习惯，包头轻工职业技术学院制定了规范严格的学生管理规定，除此之外，兰石磊要求学生每天上早读、周五晚上也要上晚自习，每两周组织全班学生参加户外演讲活动。

采访中，中青报·中青网记者看到兰石磊的手机微信，显示有793条未读消息，各种群消息霸占了屏幕。兰石磊说她有各种微信群，工作群、学生群、家长群，毕业多年学生的班群也不解散，“学生要找人会来问我，我差不多都能联系到”。

要让高职学生被看见

“部分教师对青年学生群体关心不够，了解不深入，是当前高校育人工作存在的较大问题。”包头轻工职业技术学院院长任雁秋坦言，他观察到一些老师“上完课就走”，一些院校关心青年学生仅仅停留在口号上，缺乏实际行动和具体方案。

江西经济管理干部学院副教授肖文胜则发现，由于学院规模扩张和教师评价机制错位，一些教师把主要精力放在完成繁重的授课任务和科研任务上，没有多少精力去思考师生沟通、良好师生关系构建的问题。

2018年，一项调查203所高职院校、106502名学生，9800名教师的《高职院校满意度》报告显示，学生最不满意的方面是师生课外交流时间，老师最不满意的是国际化资源。从这份调查报告中能看出师生需求有所不同，学生更加渴望多和老师沟通交流。

实际上，也有很多一线教师全身心投入学生工作，励志引导学生向上向善，尝试建立“新型师生关系”，呼伦贝尔职业技术学院团委书记于健就是其中一个代表。

1989年出生的于健穿衣风格很“小清新”，他说，如果不告诉学生自己是老师，是团委书记，学生往往会把他当作学长或者学生干部。于健说：“这也是我和学生打成一片的小技巧。”

当然只有外表贴近学生还远远不够。于健认为要想和00后学生和睦相处，首先老师要转变态度，接纳学生、认可学生。他说，老师既要有直击学生错误的勇气，同时要具备帮助学生解决问题的能力，让学生有所收获，“这样学生不请自来，和老师的关系自然会变好。”

从事学生工作10年，于健的一个心愿就是“让高职院校的00后学生被更多地看见。”

为此，他想方设法给学生提供实践锻炼的机会，在学校内组建“校新闻队”，让学生学习摄影、剪辑，参加各种校园活动；组织“暑期三下乡实践活动”，让学生到乡间地头感受真实的社会；联络校企合作，让学生到企业充分实习，提升专业技能。

虽然00后学生不愿意被束缚，刻苦钻研的劲儿头不足，但是于健也发现00后学生有很多优势，他们更容易学习掌握新鲜事物，也更加早熟，能力比较强。他举例说，他们学校几乎所有的学生干部现今都在防疫一线服务，“他们都是自发去当志愿者的”。

于健从来不认为高考成绩不理想的学生就是“问题学生”，他反倒觉得这样的学生动手能力更强，在其他方面的能力更为突出，他说：“这样的学生正适合高职院校，符合高职院校的教育方向。”

据于健观察，呼伦贝尔职业技术学院的大部分学生都很努力，他说其实只要老师多付出一些，“学生从20分进步到60分并不难”，他也觉得整体而言高职院校的学生要比本科院校的学生改变更明显，进步空间更大一些。

包头轻工职业技术学院的一线教师王芳总结如何与00后学生相处，她说要以学生为主导，采用小组谈论、案例式教学等方法，让学生多说多做，而不是老师一味灌输。她还特别强调，要多表扬学生，每当有进步就给学生加分，及时鼓励学生。

“帮助学生走出思想上的困境”

80后的兰石磊带着一帮00后的学生。出生在多元化时代的00后个性鲜明，兰石磊说，“自己也是摸着石头过河，强逼着自己跟上学生。”

“年轻人就喜欢熬夜，睡到中午才起来”“放假宅在家里也不愿意出门”“喜欢看剧追星”……兰石磊细数着年轻人的特征，她说为了“跟得上”学生，和学生有共同话题,闲暇时间她都在追剧，“新出的剧我基本都看过。”

另外，兰石磊加了每一名学生的微信，她只要看到学生发朋友圈就会评论和点赞。朋友圈也是兰石磊了解学生想法和思想动向的重要途径。

每当放寒暑假，兰石磊都会给学生留“家庭作业”。比如：帮助父母做家务，并拍摄小视频发到班级群里；让学生给父母写一封信；当家里的“小管家”，一个星期有300元的生活费，负责采购食材，给父母做饭。

此外，兰石磊还要求学生每天每节课坚持起立向任课教师问好、为老师准备一杯热水；组织班级学生到社区义务劳动、看望孤寡老人。

兰石磊把学校比作一个工厂，每个学生都是一件“产品”，产品“合格”的标准就是能融入社会，经得起社会的考验。这些“作业”是为了让学生懂得感恩、感谢父母、老师，树立正确的世界观、人生观、价值观。

学生思想引导是兰石磊最关注的事情，她说：“学生的思想引导是辅导员工作的重中之重，要知道学生想什么、关注什么、缺少什么，思想上的困惑是什么，做到因事而化，对症下药，积极回应学生思想上的关注点，帮助学生走出思想上的困境。”

“王镝是我比较成功的一件教育‘样品’。”兰石磊谈起王镝的改变满是自豪，她记得第一次见到王镝是在新生见面会上，当时王镝用不屑的语气做了自我介绍。

散会后，兰石磊和王镝说：“你的自我介绍让老师印象深刻，我奖励给你一个小零食。”兰石磊递给王镝一块芥末，王镝吃完后不停地打喷嚏，眼泪都流了出来。兰石磊告诉他，老师给你吃芥末，是因为你的自我介绍给人的感觉就像是吃了芥末一般难受，“你这样的表现会阻碍别人看到你的好”。

王镝评价自己以前是一个愤青，但是后来被兰老师慢慢“感化”了。他还记得，自己打篮球不小心脚里扎进钉子，兰老师挺着大肚子焦急地赶到，“跪在地上看我的伤，问我疼不疼？”

2020年大年初二那天，王镝主动报名参加防疫工作，他也是兴安盟科右前旗第一个大学生志愿者。王镝说，他当时还想去武汉，“我爸妈不同意，我就去了社区当志愿者。”直到疫情好转，王镝才返回学校。今年放假回家，他又投身一线，成为一名防疫工作志愿者。

除了学生的改变，一组数据也印证了兰石磊的教学成果。食品生物与检测系食品生物技术（应用本科）175001班是包头轻工职业技术学院第一届专升本班，兰石磊是这个班级的辅导员。

该班29名学生的平均分数达到84.6分，两人获得国家奖学金，11人获得国家励志奖学金，全班学生考取国家英语三级、计算机一级证书；获得集体荣誉25项，个人荣誉288项，学生考取各类职业证书55个。这个班还被称作“党员班”“主席班”，班里有14名学生是党员，两名学生是校学生会主席，6名学生是系学生会主席。

尽管一线教师在实践中摸索出来该如何和00后学生相处，但是还未形成系统化的育人方案。湖北职业技术学院教师熊秀琼建议高职院校要紧密结合00后学生特点，实施学生素质学分制，将学生德、体、美、劳教育整体纳入学分考核评价体系。

肖文胜提出创建高职院校“亦师亦友”的师生关系和“学徒型”师生关系。他认为教师不仅要善于把专业教学内容整合成具有相关行业背景的“知识技能包”，以便“学生”能在行业的仿真环境中接受模拟现实岗位训练，也要加强职业情感教育，和学生紧密联系。

问及兰石磊为什么能受到00后学生的一致好评，她说是因为热爱。每当有学生告诉她得了奖、考上本科、找到满意的工作，有学生回学校看望她，兰石磊都发自内心地觉着高兴，她说：“没有任何一份工作能带给我这样的成就感和荣誉感。”

（应采访对象要求，张雪为化名）中青报·中青网记者石佳