建负面清单推分类评估：本科教育评价改革出“硬招”

近日教育部启动新一轮普通高等学校本科教育教学审核评估，推出建立负面清单、推行分类评估等改革“硬招”。

记者7日从教育部了解到，近日教育部启动新一轮普通高等学校本科教育教学审核评估，推出建立负面清单、推行分类评估等改革“硬招”。

教育部教育督导局负责人介绍，《普通高等学校本科教育教学审核评估实施方案（2021-2025年）》针对上轮评估存在的短板及新时代本科教育要求进行优化改进，回应政府关切、社会关注、高校关心的热点难点问题。

据介绍，新一轮本科教育教学评估立德树人导向更加鲜明，强化立德树人基础、指标和制度建设，建立立德树人负面清单，加强学校办学方向、育人过程、学生发展等方面的审核。全面加强办学方向、育人过程、学生发展、质量保障体系建设等方面的审核，引导教师潜心教书、安心育人。围绕普及化阶段高等教育多样化需求，新一轮审核评估采取柔性分类方法，提供两类四种“评估套餐”。高校可以自主选择，进一步找准所处坐标和发展方向。此外，新一轮评估大幅减轻评估负担，突出评估结果使用。上轮评估整改情况将作为申请受理门槛条件，对整改期内突破办学规范和办学条件底线的高校，采取约谈负责人等问责措施。

“教育评价事关教育发展方向和学校办学导向，发挥着评价指挥棒的作用。”中国人民大学党委书记靳诺认为，新一轮评估以立德树人成效作为检验学校一切工作的根本标准，把改革对学校、教师和学生的评价作为核心要素，这对于推进立德树人机制建设，确保立德树人的统领地位，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人具有重要而深远的意义。

国家督学、大连理工大学原副校长李志义说，长期以来，高校分类评价是世界各国教育评估、教育管理的难点。我国高校数量众多，在目标定位、国家和地方需求、发展阶段等都有不小差异。此次以审核评估为切入点，从人才培养这一高校核心任务出发，创造性采取柔性分类、评估分类方式探索分类评价，每所高校都能够直观、准确地选准自己的评估类型方案，这是探索建立高等教育分类评价制度的一次成功创举。