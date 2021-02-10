留在大学过大年这个寒假不冷清

对于高校来说，如何度过一个安全的春节是目前寒假工作面临的最大挑战。

春节将至，对于不少大学生来说，这个寒假显得非常特殊。在疫情的影响下，不少大学生选择留在学校过年。不过，在校过年并不意味着冷清和孤单，他们之中有的正忙于科研课题，有的正在准备毕业论文，有的在为即将到来的春招做准备……

对于高校来说，如何度过一个安全的春节是目前寒假工作面临的最大挑战。针对留校过年的同学，很多高校准备了年夜饭、线上桌游、远程拜年等丰富多彩的活动，让同学们可以在即将到来的春节体会到家一样的温暖。

这个寒假不冷清，许多高校在校生仍有上千人

临近过年，清华大学生命学院的宋雨桐每天很早就会来到实验室。

不久前，宋雨桐所在的清华大学生命科学学院李赛实验室和外国团队合作的新冠病毒高清科普影像问世。他们也成为世界上第一个解出完整新冠病毒真实结构的科研团队，一时间引起了社会的广泛关注。

作为团队的核心成员之一，虽然身处媒体关注的焦点，但宋雨桐一直坚持过着“实验室——宿舍”两点一线的生活，每天在实验室的时间甚至要超过14个小时。

对于留在学校过年的原因，宋雨桐告诉中青报·中青网记者：“一方面，我家是河北的，我还是留在学校过年比较稳妥，这一点也很早就跟家人沟通过了，他们也很理解。另一方面，目前科研任务时间紧张，我也不想因为回家过年导致不能按时回学校，耽误了大家的课题进度。”

宋雨桐表示，虽然今年是自己第一次在学校过年，但是到现在为止，她和同学们的状态都很好。“今年留下来的同学很多，我这段日子过得就是平平淡淡的博士生生活。”她笑着说。

据了解，由于目前国内疫情防控压力持续加大，国内多地先后出现了本土确诊病例，不少高校学子选择留在学校过年。中青报·中青网记者调查多所高校发现，不少高校目前留校学生数量庞大。

截至目前，北京大学留校学生仍有5000多人，西北农林科技大学还有近7000名学子在校，其中近千名学子选择留校过年。截至2月1日，哈尔滨工业大学在校中国籍学生共有1262人。

此外，哈工大的调查统计显示，假期留校主要原因分别为参与重大科研项目、家庭所在地疫情、学校所在省份疫情、接种疫苗等因素，占留校总人数比分别为76.42%、15.57%、6.74%、1.27%。

日前，教育部应对新冠肺炎疫情工作领导小组办公室主任王登峰在国务院联防联控机制发布会上表示，今年留校过年的学生人数相较往年几乎翻了两番。

2月2日，上海交通大学学生事务中心工作人员展示为每名留校学生发放的80元春节加餐券。加餐券的设计融合了交大元素与牛年元素，票根可留作书签。今年寒假，上海交通大学约2000名学生留校过年，是往年人数的近10倍。新华社记者刘颖/摄

对于目前尚未离校的学生，王登峰表示，“对于因为疫情原因滞留在学校或者滞留在学校周边的学生，各地都采取了相应的措施，确保他们想回回得去。另外，可能还有一些同学因为考试、生活或者其他原因，没有办法回到家乡。对这部分学生，各地各校也是积极采取措施，让想留的都能留得住。”

“为让留校过年大学生过一个安全而温暖的春节，教育部专门组织召开全国教育系统寒假疫情防控和留校学生生活保障工作视频调度会，交流地方和高校寒假疫情防控、留校学生生活保障等做法，部署寒假维护校园安全稳定、妥善安排留校学生安心安全过好春节等工作。”王登峰说。

特殊春节，大学生们这样度过

在留校过年的大学生中，不少是家在河北的学生。西北农林科技大学信息工程学院本科生王玉晗就是其中的一员。

因家在高风险地区而不能回家过年，王玉晗主动留下来做科研。“和家里沟通后，父母都很赞同，觉得待在学校最安全。而且在学校每天也很充实，白天做科创，晚上跑跑步、做做瑜伽，和同宿舍的学姐聊聊天。学院还专门派人看望慰问了我们，并给我们发放了爱心大礼包，心里感到特别温暖”。

对于不少留校的大学生来说，这个寒假的核心词是“忙碌”。

中国人民大学劳动人事学院大三学生唐诗韵表示，“要做的事情太多了”。这个寒假，她要准备建模竞赛、学校的创新杯赛，还要为申请出国留学准备托福考试——她希望申请国外社会学专业的研究生，走学术的道路。宿舍的桌面与书架上，堆着她的托福备考书和许多不同领域的专业书。

与去年相比，她觉得今年“留校变成了一件很平常的事情，大家都在做自己的事情”。去年她留校时，宿舍整个楼层只有她一个人。

早上8点半，像往常一样，西北农林科技大学旱区作物逆境生物学国家重点实验室博士研究生高腾腾准时来到实验室，开始了新一天的忙碌。

除了食堂、宿舍，自去年4月返校以来，从早上8点半到晚上11点半，高腾腾几乎每天都在实验室度过。尽管学校早已放寒假，但在高腾腾身上却看不出半点放假的气息。“必须把因疫情耽误的时间争分夺秒抢回来。”选择留校过春节的她，语气坚定地说。

同样选择留校过年的，还有哈尔滨工业大学航天学院的博士生陈曦。

“我所在的课题组主要的研究方向是智能热控，就是通过主动的方式来调节航天器内的温度。传统航天器的热控都是被动热控，我们组就是针对这一问题展开攻关。目前基础实验阶段已经完成，处于样件提交阶段，任务比较重。因为要赶后续的时间节点，3月必须要提交样件，压力非常大，所以我选择了寒假留校。”陈曦说。

陈曦表示，最开始作出这个选择自己也有过犹豫，毕竟春节是中国人最重要的节日，肯定想回家团聚。“但是任务节点是很紧迫的，想一想那些守卫边关的战士，他们在那么艰苦的条件下都没有抱怨，心里也就好受了些”。

“留在学校最大的感受是食堂的人少了，不用再排队了。学校隔一段时间会进行核酸检测，感觉在学校里面还是很安全的。”陈曦说。

多方部署，让大学生在校如在家

如今，不少高校也积极行动，一方面做好春节期间的疫情防控工作，另一方面开始着手为留校的同学们准备春节活动。

不久前，教育部召开全国教育系统寒假疫情防控和留校学生生活保障工作视频调度会议，会议要求，要让留校学生如“在家”。各地和高校要精心准备，提高疫情防控政策措施精准度，把疫情突发应急预案做细做实。要尽心做好服务保障，用高水平管理服务措施保障留校学生寒假生活。要做好春节期间暖心服务工作，为留校学生生活、学习、科研、文化体育活动等提供有温度的服务，让留校学生欢乐祥和、健康安全过好年。

北京大学的辅导员王宇（化名）所在的学院里目前还有600多名留校的大学生。对他来说，这一年寒假面对的很多工作也是自己职业生涯中的第一次。

“低年级的一般都回家了，目前留下来的毕业班或者研究生居多。”王宇说，目前学校为每位留校学生指定专人“一对一”“点对点”沟通联络，全程跟踪管理，有问题随时报告。在小年至除夕期间，他和同事们参与了进宿舍、进实验室的“面对面”慰问留校学生工作，面向留校学生发放包括口罩等防疫物资、春联等过节物资的大礼包。

记者从北京大学了解到，学校面向留校学生扎实开展“六加一”暖心关爱工程：“一条24小时热线”“一个专职联系人”“一次谈心谈话”“一次宿舍走访”“一顿免费新年餐”“一些特色春节布置”加“一些院系暖心特色活动”，持续、精准传递对留校学生关心和关注。

在北京交通大学，各学院要求做好留校学生的防疫指导工作，及时将防疫物资下发至每一位留校学生，教育引导留校学生坚持戴口罩、勤洗手、常通风、少聚集、保持1米以上社交距离等卫生健康习惯。留校学生要加强个人防护意识，保持宿舍清洁和通风，出入食堂、浴室、实验室、教室等公共场所时要科学佩戴口罩。

另外，北交大还为留校学生发放节日礼包和免费除夕餐券，为寒假留校困难学生发放贺岁红包，确保学校关心不放假、温暖陪伴不断线。学校要求各学院要发动导师、班主任、辅导员和任课教师的力量，通过电话、微信、网络等多种方式，切实关心关爱留校学生。

近日，黑龙江的疫情仍然令人担忧，部分区域甚至成为高风险地区。记者从哈工大了解到，学校统筹组织在校学生核酸检测应检尽检。与校医院协同在校内设立采样点，截止到目前，学校已完成校内学生第二轮全员核酸检测。

哈工大团委有关负责人表示，学校面向全体留校学生调研寒假生活需求、制作寒假留校生活指南系列推送，开展线上打卡活动鼓励留校学生健康饮食、规律作息，通过线上桌游、线上书法、线上K歌等活动让学生放松心情，愉快度过寒假留校生活。此外，哈工大对所有春节期间留校过年的学生发放总金额为48.83万元的慰问金，对所有返乡被集中隔离的210名困难学生发放12.70万元补助，还为遇到特殊情况同学提供一人一案的帮扶与资助方案。

临近过年，陈曦感受到了不少来自导师、课题组和学校的关爱。

“我导师不断问我们还有什么要求，尽量活跃组里的氛围，不让我们觉得太孤单。学校整体做得已经挺好了，我十分十分想家，希望远在千里之外的家人身体健康。最后希望学校能满足我的小小愿望，年夜饭丰盛点，让回家的兄弟姐妹羡慕下！”陈曦说。（中青报·中青网记者叶雨婷 实习生阳洋）