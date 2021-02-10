评论：“套号学历”钻了什么空子

要小心了，你的毕业证、学位证很有可能被“套号克隆”。

要小心了，你的毕业证、学位证很有可能被“套号克隆”。近来，网上出现一批打着办理“套号学历”的贩子，他们可以“克隆”同姓名毕业生的毕业证书，不仅是全国统一招生录取的正规学历，而且还能通过教育部指定的“中国高等教育学生信息网”查询。

所谓“套号学历”，流程上并不复杂。首先，需求者提供名字和出生日期，学历贩子在学信网上找到与其同名的人；其次，学历贩子通过特殊渠道解出证书编号，这是流程中最值钱的部分；最后，学历贩子制作毕业证、学位证和学籍档案、出生日期录入错误证明等。这种造假方式之所以成功，是因为用人单位大都是通过学信网核验学历，且查询范围相当有限，只要名字、学历编号对得上，“套号学历”就可以瞒天过海。

不难看出，整个过程最令人不可思议的地方在于两点，即查询同名信息和破解相关编码。学历贩子似乎掌握了所有人的数据库，可以轻松地检出同名者，并且能找出每个名字对应的唯一编号。但根据学信网回应，数据库是保密的，“就算企业用户来查，也得提供他本人学历信息、毕业证书编号或姓名，只有姓名肯定查不到。”那么，学历贩子是如何掌握这些信息的？他们的特殊渠道，究竟是技术入侵数据库，还是有“内鬼”接应？

除了学信网若隐若现的问题，学历贩子还让我们看到另一种可能的制度漏洞，即实打实的学历造假。根据贩子介绍，如果觉得“套号学历”不够稳妥，可以选择做一套全日制本科文凭，价格20万元左右。我们知道，一个正常的本科学历，学校有学籍，然后通过教育部门提交到学信网。假如贩子所言属实，是否意味着学校也参与了学籍造假，教育部门也没有担负起监管责任？相关部门有必要引起重视，顺着线索摸一摸、查一查。

在网上稍作检索，原来2013年就有媒体报道了“套号学历”，但到现在居然有愈演愈烈的趋势，问题出在哪儿？处罚依据不足、力度不够大概是原因之一吧。尽管《刑法》对伪造文凭或者毕业证书伪证的行为有所规定，但更多针对的是学历贩子这一群体。学历贩子背后的特殊渠道，却似乎没有被纳入监管射程。还有那些知假买假的需求者，冒名顶替使用了他人的学历信息，却只需要承担行政处罚责任，是不是也有点太轻微了呢？

在目前的人才评价与使用标准中，学历已经成为至关重要的“敲门砖”，用人单位也存在一定的学历崇拜现象。但无论如何，这都不是造假的理由，奉劝那些存有侥幸心理的人们，不管在精细程度上如何以假乱真，假学历永远都是假的，切莫自欺欺人，否则必将玩火自焚。