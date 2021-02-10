教育部批复！首所以“珠海”命名的本科高校来了！

珠海科技学院系独立设置的本科层次民办普通高等学校。学校办学定位于应用型高等学校，主要培养区域经济社会发展所需要的高素质应用型、技术技能型人才。

近日，教育部向广东省人民政府下发《关于同意吉林大学珠海学院转设为珠海科技学院的函》。

函中指出，根据《中华人民共和国高等教育法》《中华人民共和国民办教育促进法》《中华人民共和国民办教育促进法实施条例》《普通本科学校设置暂行规定》《关于加快推进独立学院转设工作的实施方案》有关规定以及第七届全国高等学校设置评议委员会评议结果，经教育部党组会议研究决定，同意吉林大学珠海学院转设为珠海科技学院。

教育部在函中指出，珠海科技学院系独立设置的本科层次民办普通高等学校。学校办学定位于应用型高等学校，主要培养区域经济社会发展所需要的高素质应用型、技术技能型人才。

记者从珠海科技学院了解到，16年来，原吉林大学珠海学院成为全国有影响力、办学特色鲜明的独立学院，近五年来招生规模一直保持在7500人左右，本科招生人数、投档分数位居广东省同类院校前列，其中在广东省招生录取分数整体高于省本科控制线60分以上。

作为一所坚持非营利办学的民办高校，原吉林大学珠海学院的办学得到了珠海市委、市政府和珠海人民的大力支持和帮助。自2006年起，该校对录取的珠海籍考生实行学费减半等优惠政策。

珠海科技学院有关负责人告诉记者，一直以来，珠海市委、市政府把最优的资源留给市民、最好的资源留给教育，用心用情、倾力支持教育事业发展。该校在市委、市政府大力支持下，顺利推进转设工作，迎来了“成人礼”。

“珠海科技学院在万众期待中应运而生，成为首家以珠海命名的本科高校。”该负责人说，学校将顺应国家科技强国战略，坚定立足珠海，积极对接粤港澳大湾区经济社会发展需求，主动调整优化学科专业布局，结合珠江西岸和广东沿海经济带优势和新兴产业布局，做大做强电子通信、生命医药、新能源、新材料、航空航天工程、机器人等优势学科和重点专业，为珠海高等教育发展作贡献，为珠海培育更多适应地方产业需求的人才。

【记者】杜玮淦 实习生潘宛晴