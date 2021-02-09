为何越来越多的香港青年选择逐梦大湾区？

逐梦大湾区，正成为越来越多香港青年的选择。

“香港有多所知名高校，在人才培养上有优势，但我想把自己所学转化为实实在在的产品。想实现导电银胶的国产化，只能到深圳来创业，因为珠三角有完备的产业链，内地有庞大的市场。”2月4日，何康强在香港青年福田创新创业社区的共享实验室里说。窗外，深圳河静静流淌。河面不宽，偶尔有几只白鹭掠过水面，自由翱翔在河道两岸。

去年，正在香港城市大学材料与科学工程系攻读博士学位的何康强，看到导电银胶这样一个LED行业中必不可少的材料基本上都被日本和德国的龙头企业所垄断，便和几位博士同学来到深圳，创办了思特迪新材料有限公司。

然而，在读博士创业并不容易，从前期的研发到中期的资源对接、投融资等阶段都要花费大量的时间和精力。所幸的是，深圳市在福田区南部与香港接壤处建设河套深港科技创新合作区。在合作区内，有福田区团委、福田区台港澳局联合全港各区工商联等机构共同打造的香港青年福田创新创业社区。这里不仅能提供办公场地补贴、人才公寓，而且可以为创业者提供商业价值分析和商业模式梳理等专业辅导扶持服务，对接国内外资源，助力初创企业成长。

香港青年福田创新创业社区自2020年9月正式启动后，目前已经吸引十多个香港青年创业团队入驻。土生土长的香港青年朱隽文结束欧洲留学后便来到内地发展。一直对教育培训感兴趣的朱隽文发现，利用科技手段追踪学员的训练过程，可以为教练员管理学员的训练提供科学依据。2019年他向自己读MBA时的母校香港中文大学申请了创业基金，在香港成立了乐普体育科技有限公司。听说深港双方正在河套地区共建科技创新合作区后，他又再次在内地开始创业，主要为珠三角地区的客户提供赛艇等专业的水上运动培训。

国家的快速发展，给香港青年留下了深刻的印象。朱隽文记得自己上小学时，从香港来深圳的香蜜湖度假区玩一趟需要两天一晚。如今，深港半小时生活圈正在形成，广深港高铁开通后，从香港西九龙到深圳福田站只需14分钟。

国家的快速发展，给香港青年带来了巨大的机遇。在深港科技创新合作区创办了知觉科技的伍甲，很感激香港青年福田创新创业社区为他们提供的各种贴心服务。在社区提供的共享实验室内，何康强团队已研制出能够粘接LED中晶片和基材的导电银胶，正进入产品推广阶段；朱隽文创办的乐毅文化体育发展有限公司，正在不断发展壮大；从17岁开始到新加坡留学，原来整年在全球各地飞的伍甲，也最终决定在福田安个家。

何康强期待，广大的中国LED企业能够用上国产的导电银胶；朱隽文感慨，大湾区7000万人口对水上运动的需求正在井喷；伍甲庆幸，走遍全球各地后最终能在日益国际化的深圳实现自己的创业梦想。

逐梦大湾区，正成为越来越多香港青年的选择。