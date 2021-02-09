广东各地市

南方报业 @南方 党政网站 官方微信 网络有害信息举报专区

  • 南方网

  • 南方日报

  • 南方都市报

  • 南方杂志

南方网
要闻　 广东 中国 国际 经济 社会 直播
融媒 网评 理论 视频 快报 专题 公告 汽车 财经 教育 英文 生活 体育 视界 文化 乡村 双创 大湾区
EN
广州 深圳 珠海 汕头 佛山 韶关 河源 梅州 惠州 汕尾 东莞 中山 江门 阳江 湛江 茂名 肇庆 清远 潮州 揭阳 云浮
南方网> 教育>教育头条

广州要求加强寒假期间培训机构疫情防控工作

校外培训机构开展跨校聚集活动须审慎

2021-02-09 08:59 来源：南方日报 马立敏
字号减小 字号增大

　　广东中小学校、幼儿园已陆续放假，校外培训机构是不少学生的“放假目的地”。日前，广州市教育局印发《关于做好2021年寒假期间校外培训机构疫情防控工作的通知》（简称《通知》），要求各校外培训机构要减少非必要的聚集性活动，要审慎开展跨校、跨区、跨市的聚集活动，暂不举办涉及境外人员的交流活动。

　　《通知》要求，健全完善防控工作机制。广州各区要切实落实属地管理责任，加强督导检查，将校外培训机构纳入属地、学校防控工作体系，坚持人物同防、多病共防，健全完善教育、卫生健康、疾控中心、社区卫生服务中心（镇卫生院）、定点医院和学校的联防联控机制，督促指导校外培训机构参照落实“五有”要求，即有疫情防控指南、防控管理制度、防护物资储备、医疗卫生力量指导支持、隔离场所。

　　同时，要做好疫情应急准备及处置。各校外培训机构应划定相对独立、通风良好的场所，设置临时隔离室，用于发热人员转送前的临时隔离。按照发生聚集性疫情情景完善应急预案，做好应急物品储备，加强师生培训。一旦出现发热等可疑症状人员，或发现聚集性发热情况，或新冠肺炎疑似、确诊病例、无症状感染者，要做好病例排查、隔离、转运等，同时做好信息报送。

　　《通知》还提出，落实疫情常态化防控工作措施。引导教职员工春节期间尽量在穗过节，非必要不到中高风险地区，非必要不出境。重点加强聚集性活动管理，各校外培训机构要减少非必要的聚集性活动，要审慎开展跨校、跨区、跨市的聚集活动，暂不举办涉及境外人员的交流活动，鼓励、引导采取线上模式举办。50人以上线下活动要制定疫情防控方案和应急预案，从严控制举办大型群众性活动，按照“非必要不举办，谁举办谁负责”的原则，尽量压缩人员规模，缩短举办时间，严格落实各项防控措施。活动举办单位（主、承办单位）承担疫情防控主体责任，属地业务主管部门落实疫情防控和安全保卫监管责任。

　　此外，要进一步做好重点人员管理。要建立“两本账”，各校外培训机构建立家在中高风险地区教师、员工、学生台账，鼓励、引导师生员工留校、留粤过年；建立寒假期间到中高风险地区旅行探亲教师、员工、学生台账，及时提醒警示劝导，严格执行健康管理措施。

编辑： 罗予岐

相关新闻

返回南方网首页 教育头条

广东新闻

南方融媒体专区
南方日报电子报
南方杂志电子报

2021年 第02期
南方+客户端
回到首页 回到顶部
回到首页 回到顶部

南方报业传媒集团简介- 网站简介- 广告服务- 招标投标- 物资采购- 联系我们- 法律声明- 友情链接

本网站由南方新闻网版权所有，未经授权禁止复制或建立镜像　广东南方网络信息科技有限公司负责制作维护

违法和不良信息举报电话：020-87373397 18122015029 18122015068

ICP备案号：粤B-20050235