广州要求加强寒假期间培训机构疫情防控工作

要求各校外培训机构要减少非必要的聚集性活动，要审慎开展跨校、跨区、跨市的聚集活动，暂不举办涉及境外人员的交流活动。

广东中小学校、幼儿园已陆续放假，校外培训机构是不少学生的“放假目的地”。日前，广州市教育局印发《关于做好2021年寒假期间校外培训机构疫情防控工作的通知》（简称《通知》），要求各校外培训机构要减少非必要的聚集性活动，要审慎开展跨校、跨区、跨市的聚集活动，暂不举办涉及境外人员的交流活动。

《通知》要求，健全完善防控工作机制。广州各区要切实落实属地管理责任，加强督导检查，将校外培训机构纳入属地、学校防控工作体系，坚持人物同防、多病共防，健全完善教育、卫生健康、疾控中心、社区卫生服务中心（镇卫生院）、定点医院和学校的联防联控机制，督促指导校外培训机构参照落实“五有”要求，即有疫情防控指南、防控管理制度、防护物资储备、医疗卫生力量指导支持、隔离场所。

同时，要做好疫情应急准备及处置。各校外培训机构应划定相对独立、通风良好的场所，设置临时隔离室，用于发热人员转送前的临时隔离。按照发生聚集性疫情情景完善应急预案，做好应急物品储备，加强师生培训。一旦出现发热等可疑症状人员，或发现聚集性发热情况，或新冠肺炎疑似、确诊病例、无症状感染者，要做好病例排查、隔离、转运等，同时做好信息报送。

《通知》还提出，落实疫情常态化防控工作措施。引导教职员工春节期间尽量在穗过节，非必要不到中高风险地区，非必要不出境。重点加强聚集性活动管理，各校外培训机构要减少非必要的聚集性活动，要审慎开展跨校、跨区、跨市的聚集活动，暂不举办涉及境外人员的交流活动，鼓励、引导采取线上模式举办。50人以上线下活动要制定疫情防控方案和应急预案，从严控制举办大型群众性活动，按照“非必要不举办，谁举办谁负责”的原则，尽量压缩人员规模，缩短举办时间，严格落实各项防控措施。活动举办单位（主、承办单位）承担疫情防控主体责任，属地业务主管部门落实疫情防控和安全保卫监管责任。

此外，要进一步做好重点人员管理。要建立“两本账”，各校外培训机构建立家在中高风险地区教师、员工、学生台账，鼓励、引导师生员工留校、留粤过年；建立寒假期间到中高风险地区旅行探亲教师、员工、学生台账，及时提醒警示劝导，严格执行健康管理措施。