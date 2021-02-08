广东两所地方高校入选第二批“拔尖计划”2.0基地名单

我省中山大学、南方医科大学、华南师范大学3所高校5个基地项目入选

近日，教育部基础学科拔尖学生培养计划2.0基地（2020年度）名单正式公布，全国共有49所高校95个基地项目入选，我省中山大学、南方医科大学、华南师范大学3所高校5个基地项目入选，入选数居全国各省（区、市）第五位。我省地方高校取得突破，入选数量（2个）居全国各省（区、市）首位（全国共9个），其中，南方医科大学是全国唯一入选基础医学拔尖学生培养基地的独立医科院校，华南师范大学是全国唯一入选心理学拔尖学生培养基地的省属院校。

广东省入选基础学科拔尖学生培养计划2.0基地名单

2018年9月17日，教育部、科技部、财政部、中国科学院、中国社会科学院、中国科学技术协会联合发布《教育部等六部门关于实施基础学科拔尖学生培养计划2.0的意见》，提出要强化使命驱动、注重大师引领、创新学习方式、促进科教融合、深化国际合作，选拔培养一批基础学科拔尖人才，为新时代自然科学和哲学社会科学发展播种火种，为把我国建设成为世界主要科学中心和思想高地奠定人才基础。基础学科拔尖学生培养基地建设是落实上述计划的关键所在，基地旨在打造基础学科拔尖人才孵化器和国家一流人才培养高地，为服务国家重大战略，把我国建成世界主要的科学中心奠定人才基础。

根据2019—2021年基础学科拔尖学生培养基地建设规划，教育部拟在全国范围内建设260个左右的基地，包括190个左右的理科基地、60个左右的文科基地以及10个左右的医科基地，建设范围涵盖文、史、哲、数、理、化、医、药等20个类别。基地遴选工作自2019年起开始实施，迄今共遴选了两批次199个基地项目，共涉及60所高校，其中地方高校共9所，体现了基地“唯水平不唯身份”的建设宗旨。

南方医科大学基础医学拔尖学生培养基地

南方医科大学基础医学专业在2019年入选国家一流本科专业建设点后，2020年度更进一步，入选国家基础学科拔尖学生培养基地。南方医科大学也成为全国唯一入选此类基地的独立医科院校。

据悉，南方医科大学是全国较早、华南地区首家开设基础医学专业的本科高校，基础医学专业现有1个国家重点学科和1个国家重点培育学科，2个博士学位授权一级学科和博士后流动站，建有国家级医学基础实验教学示范中心、国家级医学形态虚拟仿真实验教学中心，以及国家重点实验室、教育部重点实验室和粤港澳大湾区脑科学与类脑研究中心等重点科研平台。拥有院士领衔的国家级教学团队，先后获评全国教育系统先进集体和首批全国黄大年式教师团队。

近年来，南方医科大学围绕培养具有深厚人文精神、广博专业知识和突出创新能力的德才兼备基础医学研究型拔尖人才，系统推进基础医学专业综合改革，先后实施三制（导师制、书院制、学分制）、三化（小班化、国际化、个性化）人才培养改革，开设基础医学院士创新班，整合优质育人资源，以院士等大师为引领，推进基础医学专业课程及科研创新训练体系改革，实行本硕博一体化培养。

近3年专业本科生以第一作者发表SCI收录论文、核心期刊论文共89篇，获国家级挑战杯系列竞赛及全国大学生基础医学创新论坛暨实验设计大赛奖励24项。毕业生考研升学率超过70%，1/3以上进入清华、北大及哈佛大学等国内外顶尖院校与科研机构深造，毕业校友以第一作者在Nature、Nat Nano、Cell Stem Cell等期刊发表论文。

华南师范大学心理学拔尖学生培养基地

华南师范大学“心理学拔尖学生培养基地”是全国3个心理学类拔尖基地之一，也是全国唯一一个依托省属高校建设的心理学拔尖基地。

华南师范大学心理学科是国家重点学科，2017年教育部学科评估A+学科。目前拥有教育部省属高校人文社会科学重点建设基地、教育部重点实验室、国家级实验教学示范中心等众多国家级和省级教学科研平台。2018年，心理学科团队获国家首批“黄大年式教师团队”（心理学类唯一入选团队），2019年获全国教育系统先进集体和广东省五一劳动奖章。学科带头人莫雷教授任中国心理学会理事长，是国务院学位委员会学科评议组召集人、国家级教学名师；学科中青年教师中，具有影响力、创新力的省部级以上专家学者19人。

华南师范大学心理学科于2008年获批“国家理科基础科学研究和教学人才培养基地”，心理学基地2010年、2012年、2013年三次获得国家自然基金资助，资助经费总额800余万元，经过十余年探索改革，构建了“两系列三水平实验教学体系”，形成了“四模块四途径的科研训练模式”，创立了“三式（启发式、引领式、指导式）一制（双导师制）”的教学模式。改革成果于2014年、2018年两次荣获国家高等教育教学成果奖。

心理学基地人才培养取得了突出成效，近3年，基地本科学生读研率达75%以上，获批省级以上大学生创新创业项目近40项，发表SCI/SSCI论文26篇，2019届心理学基地班荣获全国高校活力团支部，广东省五四红旗团支部等荣誉称号。