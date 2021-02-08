外籍师生在穗“品年味”过“中国年”

中国农历新年即将到来，由于全球疫情形势影响，不少在穗外籍师生放假选择留在本地过春节

中国农历新年即将到来，由于全球疫情形势影响，不少在穗外籍师生放假选择留在本地过春节。在广州贝赛思外籍人员子女学校，外籍师生一起逛庙会，品“中国传统”过“中国年”；在广州医科大学，在穗留学生们在学校组织下，感受到中国春节气氛，学习和生活都得到保障……

“要把广大师生的生命安全和身体健康始终放在第一位，千方百计保障他们就地过年。”广州市教育局有关负责人表示，按照一视同仁无差别原则，全市教育系统积极做好就地过年外籍师生的服务保障工作，让外籍师生在穗度过欢乐祥和、健康安全的中国年。

留学生点赞中国抗疫

“新冠肺炎疫情对所有人来说都是艰难的，但是这里恢复得很快，一切都很好。”来自赞比亚的广州医科大学2015级临床医学专业留学生Simbaya说，自己目前在广州医科大学附属第二医院实习，学校为学生提供了口罩和防护用品，这个假期应该是充实而有意义的。

在广州医科大学，往年这个时候，大多数外籍学生已经踏上回家的旅程。而今年，由于疫情的原因，不少留学生选择在穗过年。

“为了让留校学生们过个暖心年，学校推出各种举措，保障他们的学习生活和饮食起居。”广州医科大学国际教育学院院长吕嘉春介绍，今年留校过年的外籍留学生有18人，分别来自赞比亚、肯尼亚、尼泊尔、坦桑尼亚、赤道几内亚、印度等国家。学校通过留学生新春团拜会等形式，向来穗留学的学生们讲述了中国春节的来历和传统习俗，及时了解留学生的生活需求、学习情况和心理状态，纾解留学生的思乡之情。

吕嘉春说，近期广州医科大学将组织留学生前往位于广州医科大学附属第一医院的战疫主题展馆，学习共和国勋章获得者钟南山院士的先进事迹，了解中国人民齐心协力抗击疫情的故事，让留学生们切实体会到“人类命运共同体”的深刻内涵。

保障留学生在穗过年，后勤保障也同样给力。广州医科大学提前制定了2021年寒假后勤保障防控工作方案，做好各项保障措施。针对留学生的饮食特点，学校番禺校区和越秀校区还专门设置了留学生专用厨房和清真餐厅，寒假期间均正常供应。

来自印度的Pandey是广州医科大学临床医学专业的留学生，由于疫情原因，他已经在中国待了15个月，今年寒假选择留在学校过年。在他所住的寝室楼，宿管24小时监控人员出入，并测量体温。Pandey的案头摆放着下学期专业课的课本和播放着网课的电脑，他想利用寒假的时间好好准备未来的课程。

外籍教师在穗过年多姿多彩

包饺子、写春联、做红包灯笼……近日，广州贝赛思外籍人员子女学校里装扮一新、春意融融，各类中华传统文化活动让外籍教师充分体验中国民俗文化，感受中国春节的热闹与魅力。

“今年在广州过年，这里气候宜人，也十分地安全，感觉非常好。”外籍教师Schneider Dan说。在学校组织的庙会活动上，热气腾腾的饺子、红红火火的福字、喜庆吉祥的中国结……外籍师生欢聚一堂，欢度中国年，感受中国年俗风情。来自加拿大的执行校长Conor Jones穿上了绣着龙腾图案的红外套，和学生们一起舞龙。他说，他曾经在世界上多个国家任教，广州这个国际学校和周边的社区最让他感到特别，各项措施对学生和教师都很完善。

“我们的防疫措施准备得非常妥当，可以保障教师们在广州度过一个健康愉快的新年。”广州贝赛思外籍人员子女学校校长Jason Shorbe说，学校为外籍教师发放了糖果、零食等年货，外籍教师也可通过学校以采购价购买优质生鲜肉品、乳品、水果、米面等生活物资。

为方便外籍教师日常出行，该校提供中英双语版本的穗康码操作指南，协助外籍教师申请并定期更新本人的健康码。与此同时，学校还为外籍教师提供了广州市内各大医疗机构信息，与涉外医疗保险供应商保持密切沟通，及时为外籍教师解读最新政策和防疫措施。

无差别服务保障外籍师生

新冠肺炎疫情发生以来，广州市教育局始终把师生的生命安全和身体健康摆在第一位，周密组织、精准施策，将涉外疫情防控纳入教育疫情防控体系，统一研究、统一部署、整体推进。

据该局有关负责人介绍，全市教育系统积极贯彻落实一视同仁无差别服务措施，通过组织外籍师生参加防疫知识培训，协调开发多语种版“穗康码”小程序，发放英日韩版学生、家长、学校疫情防控手册等多种手段，全力保障外籍师生生命安全和身体健康。

“在全市各部门的共同努力下，广州市教育系统涉外疫情防控总体形势平稳。而外籍教师和留学生的积极响应和高度配合，也更加坚定了大家战胜疫情的信心和决心。”该负责人说，市教育局将继续指导各区和各级各类学校，精心做好疫情防控工作，尽心做好服务保障，暖心关爱做好春节慰问，强化人文关怀，让在穗外籍师生度过一个欢乐、温暖、祥和的中国年。