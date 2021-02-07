告别“影子爸爸”激发家庭教育“父能量”

近日，武昌实验小学校长张基广建议中小学校设置“爸爸接送日”一事引起社会关注。“一个女性朋友不再联系你，可能是她当妈了，或者是她孩子上学了。”一个不无戏谑夸张的段子，道出了社会存在的爸爸“缺席”现象。

不可否认，现实生活中积极参与孩子教育的爸爸大有人才，但总体而言，很多家庭的育儿工作，大部分确实由妈妈承担，爸爸很少参与，这类爸爸被形象地称为“影子爸爸”。

2015年，全国妇联儿童工作部发布的第二次全国家庭教育现状调查结果显示，针对“辅导孩子学习”“接送孩子上下学”“开家长会”等14项内容，“爸妈共同承担”的情形占到40.6%，“妈妈为主”的40.3%，“爸爸为主”的11.6%。2016年11月，中国青年报社一项调查显示，94.0％的受访者坦言，自己身边就有“影子爸爸”。

父亲在家庭教育中扮演着不可或缺的角色。孩子成长过程中，需要得到母亲的慈爱，也需要得到父亲的影响，比如阳刚、坚毅、韧性等品质。在培养独立性，比如自主自立、勇担责任等方面，父亲的作用尤为重要。甚至有人用“缺钙”来形容家庭教育中父亲角色的“缺位”。同时，学校里女教师占比越来越大，孩子成长教育过程中，受男女性别比例失调的影响更为明显，不利于培养孩子的“阳刚之气”。

“影子爸爸”现象，是诸多因素综合作用的结果。很多父亲要为一家人的生计操劳奔波，但真的忙到连参与孩子教育都分身乏术了吗？其实未必。绝大多数父亲并非抽不出时间陪伴孩子，而是缺乏主动陪伴的意识，不懂育子之道。除了男主外、女主内之类的传统思想影响，部分父亲对孩子母亲心存依赖，有意无意地疏忽乃至放弃了自己的教育职责，一味推给妈妈了事，这是对家庭教育认知偏差的表现，导致其教育责任感薄弱。

在教育孩子方面，华裔神探李昌钰的做法值得我们借鉴。常常忙得连轴转的李昌钰，并未出现“父亲缺位”问题，秘密在哪儿？除了平时注意言传身教，给孩子一种无形的精神影响外，李昌钰十分注重陪伴的质量和技巧，在孩子遇到问题，需要疏导化解时，他会及时出现，给予帮助。如此一来，孩子始终感觉父亲就陪在自己身边，是自己可以信赖的坚强后盾。

毫不客气地讲，“忙”是不少父亲不负责任的借口。只要愿意，怎么都能抽出时间和精力陪伴孩子，有心为之，何愁不能扮演好孩子“人生导师”的角色？不少忙于在外打拼的爸爸，即便有时间和孩子在一起，大多也是三心二意地“陪着”而已。人在身边，心系手机，谈何对孩子进行悉心教导？有些爸爸在孩子面前不能做好言行表率，反而带给孩子不良影响。

“爸爸接送日”只是一种形式，意在告诉家长，父亲在家庭教育中的重要作用。这样的倡导和建议，其实远有超越实际形式的积极意义。

孩子的成长是一趟单行列车，一旦错过陪伴孩子成长的最佳时段，事后就很难弥补缺憾。激发家庭教育的“父能量”，不应仅停留于倡导“爸爸接送日”，还应从切实扭转家教观念，鼓励爸爸们学习育子之道等方面综合施策。在某些发达国家，甚至通过立法，引导父亲参与子女教育，这或许是个办法。但更多的爸爸们应该反思，自觉行动起来，为家庭教育“补钙”，工作再忙也要多抽时间，多回家陪孩子，尽到一个好父亲的责任。