教育部印发指南，推动革命传统进中小学课程教材

指导中小学课程教材系统、全面落实革命传统、中华优秀传统文化教育。

近日，教育部制定并印发《革命传统进中小学课程教材指南》《中华优秀传统文化进中小学课程教材指南》，指导中小学课程教材系统、全面落实革命传统、中华优秀传统文化教育。跟小编一起来看《革命传统进中小学课程教材指南》主要内容——

为贯彻习近平总书记关于革命传统教育要从娃娃抓起的重要指示和党的十九大精神，落实全国教育大会精神，充分发挥中小学课程教材在革命传统教育中的重要作用，制定本指南。

一、重要意义

在中国共产党近百年为民族独立、人民解放和国家富强、人民幸福而不懈奋斗中形成的革命传统，是党的宝贵精神财富和丰厚的政治资源，也是中小学教育的重要内容。对中小学生进行革命传统教育，植入红色基因，是贯彻党的教育方针、落实立德树人根本任务的需要，是增强学生对伟大祖国、中华民族、中华文化、中国共产党、中国特色社会主义认同的必然要求，对于传承革命文化和社会主义先进文化，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人具有重要意义。

将革命传统全面融入课程教材，对中小学革命传统教育目标、内容、方式等进行顶层设计，是充分发挥革命文化和社会主义先进文化铸魂育人功能，实现革命传统教育整体化、系列化、长效化的重要举措。

二、基本原则

（一）覆盖全部革命历程，反映革命传统主要内容。全面梳理自中国共产党建立以来在不同历史时期形成的革命传统，统筹兼顾新民主主义革命、社会主义革命和建设、改革开放和社会主义现代化建设三个时期，反映革命传统形成、发展的连续性、延展性、时代性。深入研究、凝练革命传统主要内容，确保正确的政治方向，突出马克思主义真理力量和中国共产党人强大的人格力量。

（二）遵循学生认知规律，坚持循序渐进。按照由浅入深原则，一体化设计和分学段安排相结合。基于不同年龄阶段学生知识结构、认知特点、生活实际，提出相应的教育内容、具体要求和呈现方式，体现一定的进阶性；同时确保革命传统教育总体要求、核心思想贯彻始终。

（三）结合学科特点，注重有机融入。依据学科内容体系和独特育人功能，把反映革命传统重要人物事迹、重大事件、伟大成就、重要论述作品、节日纪念日、故居遗址遗物、馆藏文物等适宜内容纳入课程教材。

三、总体目标

革命传统在中小学课程教材中总体布局科学有序，内容更加贴近学生思想实际，形式更加多样，吸引力、感染力进一步增强。课程教材在提升学生政治觉悟、体认革命精神、培育优良作风等方面的育人功能显著增强，学生在思想上、行动上做到爱党、爱国、爱社会主义高度统一，中华民族伟大复兴的理想信念更加坚定。

四、主题内容

中国共产党领导下的革命，既是中华民族从站起来、富起来到强起来的伟大飞跃，又是中华民族一代一代对美好生活的不懈追求和奋斗，形成的革命传统内容丰富。中小学革命传统教育主要围绕以下七个方面进行，使学生从小植入红色基因，继承弘扬革命传统。

（一）中国共产党的领导地位。领导我们事业的核心力量是中国共产党。中国人民接受中国共产党的领导，是郑重的历史选择，是由中国共产党的先进性所决定的。中国共产党领导是中国特色社会主义最本质的特征，是中国特色社会主义制度的最大优势。要加强党史、新中国史、改革开放史、社会主义发展史教育，让青少年学生理解没有中国共产党的领导，就没有社会主义中国，就没有中国特色社会主义的深刻道理，夯实听党话、跟党走的思想根基，维护习近平总书记党中央的核心、全党的核心地位，维护党中央权威和集中统一领导。

（二）共产主义理想信念。共产主义远大理想和中国特色社会主义共同理想，是中国共产党人的精神支柱。要引导学生自觉成为共产主义远大理想和中国特色社会主义共同理想的坚定信仰者、忠实实践者。结合伟大斗争、伟大工程、伟大事业、伟大梦想进行革命理想教育，给学生讲清楚只有社会主义才能救中国，只有坚持和发展中国特色社会主义才能实现中华民族伟大复兴，增强学生中国特色社会主义道路自信、理论自信、制度自信、文化自信。

（三）以人民为中心的立场。中国共产党的初心和使命是为中国人民谋幸福，为中华民族谋复兴，这是中国共产党不断前进的根本动力。以人民为中心是中国共产党的根本政治立场，全心全意为人民服务是做好一切工作的出发点和落脚点。一切为了人民，发扬人民民主，密切联系群众，紧紧依靠人民。要教育学生把为人民谋幸福、为民族谋复兴作为自己的精神追求，不断增强为党和人民的事业奋斗的自觉性和使命感。

（四）实事求是思想路线。实事求是是马克思主义的精髓，是中国共产党人的重要思想方法和工作方法。中国革命之所以取得成功，离不开正确思想理论和真理力量的指导，离不开实事求是思想路线的指引。中国共产党善于根据不同历史时期的形势任务、主要矛盾，制定与之相适应的路线、方针、政策，一切从实际情况出发，理论联系实际。只有把马克思主义的基本原理与中国具体实际相结合，善于把握客观情况的变化和总结人民群众的实践经验，坚持解放思想、实事求是、改革创新、与时俱进，坚定不移地走自己的道路，才能够实现最终目标。要教育学生逐步掌握马克思主义立场、观点、方法，提高他们运用正确方法认识和解决问题的能力。

（五）革命斗争精神。党在长期奋斗历程中，敢于面对各种困难、挑战，敢于担当，砥砺奋进，培育形成了一系列崇高精神品质和人格风范，是中国共产党性质、宗旨和中国共产党人思想品德、英雄气概的具体体现，对于推动中国革命、建设、改革事业的发展发挥了不可替代的重要作用。要引导学生学习共产党人无私奉献的高尚品德和英勇顽强的英雄气概，使革命斗争精神代代相传。

（六）爱国主义情怀。爱国主义是凝聚中华民族最具号召力的伟大旗帜，是中国人民和中华民族维护民族独立和民族尊严的强大精神力量。在革命、建设和改革的伟大历程中，中国共产党是爱国主义精神最坚定的弘扬者和实践者，写下了中华民族爱国主义精神的辉煌篇章。引导学生树立正确的历史观、民族观、国家观、文化观，增强中华民族的归属感、认同感、尊严感、荣誉感，增强维护祖国统一和民族团结的意识和能力，铸牢中华民族共同体意识，厚植爱国主义情怀。

（七）艰苦奋斗传统。中国革命、建设、改革的伟大事业，是全党全国各族人民用勤劳、智慧、勇气奋斗的结果，是在坚持自力更生的基础上，加强对外交流与合作的结果。自力更生、艰苦奋斗是革命、建设、改革不断取得胜利的重要法宝，是教育学生继承发扬革命传统不可或缺的重要内容。要引导学生弘扬党的自力更生、艰苦奋斗的优良作风，培育自强不息的吃苦精神，历练敢于担当的奋斗精神。

五、载体形式

反映革命传统内容的重要载体形式可分为两类。

（一）原始素材

1.重要革命史实和关键事件。具体指中国共产党领导中国人民进行新民主主义革命、社会主义革命和建设、改革开放和社会主义现代化建设中的重要革命史实、关键事件。

2.革命英雄人物及事迹。具体指为革命、建设、改革作出杰出贡献或突出贡献的英雄人物，包括革命领袖，革命家、革命先驱，革命英雄、民族英雄、英雄模范以及仁人志士等。

3.革命文物、遗址、纪念场馆。具体指革命圣地、旧址与纪念设施以及革命英雄遗留下来的物品等。

4.重要纪念日及仪式。为纪念重大事件、伟人、先烈等设立的特定节日，开展的相关仪式活动。

（二）基于原始素材创作的作品

具体指反映马克思主义真理和共产党人人格光辉的文章和文学艺术创作，既包括革命英雄人物自己撰写或创作的作品，也包括其他人以重要革命事件、革命英雄人物事迹为题材撰写或创作的作品。

六、学段要求

（一）小学阶段。围绕政治思想与道德启蒙，注重选择革命领袖、革命英雄事迹故事，革命文物、革命歌曲等，激发学生对革命领袖、英雄人物的崇敬之情和学习意愿，感受忘我奉献、艰苦创业、团结拼搏的高尚品质和爱国主义情怀，感知幸福生活来之不易，培养对中国共产党和中华人民共和国的朴素感情，增强民族自豪感，初步树立为国家富强而奋斗的志向。

（二）初中阶段。围绕政治觉悟提高和品德锤炼，注重选择各个历史时期重大历史事件、伟大成就、代表性人物及其感人事迹，使学生感悟百折不挠的奋斗精神、忠诚为民的奉献精神，了解中国共产党领导中华民族从站起来、富起来到强起来的历程，懂得没有共产党就没有新中国的道理，做到知史爱党、知史爱国、知史爱军，努力用实际行动把红色基因传承下去，形成奋发进取的精神面貌。

（三）高中阶段。围绕政治认同和精神升华，注重选择各个历史时期马克思主义中国化的典型成果，诠释革命精神的作品，引导学生深刻认识历史和人民选择马克思主义、选择中国共产党、选择社会主义道路、选择改革开放的必然性，厚植爱国主义情怀，增强国防观念和忧患意识，坚定“四个自信”，坚定为中华民族伟大复兴而奋斗的理想。

七、学科安排

以道德与法治（思想政治）、语文、历史三科为主，艺术（音乐、美术等）学科有重点地纳入，其他学科有机渗透，“3+1+N”全科覆盖。

（一）道德与法治（思想政治）

道德与法治（思想政治）是落实革命传统教育的核心课程，要全面反映革命传统主要内容，注意对思想内涵的深刻解读，突出提高思想认识、政治觉悟，坚定理想信念，树立正确的世界观、人生观和价值观，促进政治认同；同时引导学生弘扬革命精神，培养高尚品德。主要载体为革命领袖、革命英雄等革命人物的英雄事迹，革命人物的名言名句、重要论述，井冈山、遵义、延安、西柏坡等革命圣地，建党节、建军节、烈士纪念日、国家公祭日等。

（二）语文

语文是落实革命传统教育的重要课程，在传承和弘扬革命文化中发挥重要作用。语文学科注重以文化人，引导学生深刻体会革命精神、深入感受爱国主义精神，体认英雄模范的高尚品质，陶冶性情、坚定志向，树立正确的世界观、人生观和价值观。主要载体为革命英雄人物的代表性作品及反映他们生平事迹的传记、故事、文学作品；反映党领导人民革命、建设、改革伟大历程和重要事件的作品；有关革命传统人物、事件、节日纪念日活动等方面的新闻、通讯、报告、演讲、访谈等；阐发革命精神的优秀论文与杂文；与选文内容相关的革命圣地、革命旧址和文物的插图等。

（三）历史

历史是革命传统教育的主要载体，在党史、新中国史、改革开放史和社会主义发展史教育方面具有不可替代的作用。历史学科要结合鸦片战争后近代中国人民革命斗争，特别是辛亥革命和五四爱国运动、民族资本主义的发展和无产阶级队伍的壮大，以及共产国际成立等国际环境，讲清楚中国共产党诞生是历史发展的必然，注重通过整体叙述与背景叙述，使学生系统认识中国共产党领导人民为民族解放和社会主义事业英勇奋斗的历程，从中汲取强大精神力量，培养高尚品德，形成优良作风，增强“四个自信”，树立正确的世界观、人生观、价值观。主要载体为重要历史事件、革命英雄人物事迹和遗物、文献史料、革命旧址、重要纪念日和纪念活动等。

（四）艺术

艺术是落实革命传统教育的重要载体，在净化学生心灵、陶冶情操、提升人生境界中发挥着重要作用。艺术学科要注重选取经典性作品，以寓教于乐、潜移默化的方式，增强教育的感染力和实效性，培养学生深厚的爱党爱国情感，做有骨气、有品位、有修养的中国人。主要载体为反映革命文化的美术、音乐、舞蹈、影视、戏剧（含歌剧、戏曲等）、动画等。

（五）其他

数学、地理、物理、化学、生物学、体育与健康等是革命传统教育的载体，也要结合学科特点，选择有关学科领域专家、模范人物的事迹、成果等，引导学生体会他们为国争光、服务人民的精神追求，厚植爱国主义情怀。

八、组织实施

（一）加强专业指导。组建以党史专家为主的指导组，加强统筹、指导，确保革命传统进课程教材的准确性、系统性。

（二）研制实施细则。分学科制定革命传统进国家课程教材实施细则，从本学科育人定位出发，明确本学科各学段革命传统进课程教材的具体内容、载体形式等，特别是根据中央有关要求，将革命、建设、改革各个历史时期获得广泛社会认可（有高度共识）的人物、事件、篇目、曲目、剧目、作品等，作为优先选项和基本要求。各地结合实际，制定革命传统进地方课程教材实施细则。

（三）加强培训把关。组织开展编写、审查团队专题培训，加强对各学科课程教材革命传统专题落实情况的审查把关，确保总体工作目标的达成。

来源：微言教育