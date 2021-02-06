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华南理工大学生物类强基计划：云程发轫，于生物之空振翅

2021-02-06 08:58 来源：南方网
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　　“春风得意马蹄疾，一日看尽长安花”是高考成绩映入眼帘的喜悦；“其未得之也，患得之；既得之，患失之”是填报志愿时的纠结。人常说，七分高考，三分填报，而这三分往往是决胜之招。而我们选择生物强基计划，原因无他，唯有热爱。这份爱已超出对一门学科的热爱，更是对祖国的热爱。如今，新冠疫情骇心动目，千万人挂念，千万人祈愿，更有千万人逆行出征。在祖国需要的时刻，作为新时代青年的我们应追寻时代召唤，以小我之力承担建设祖国基础学科的伟大责任。同样，我们相信，生物学科的前景也必定是光明的，正如施一公先生所言：“21世纪是生物科学的世纪，而华人生物学家将在其中发挥极为重要的作用。”

　　为什么选择生物？

　　在“生化环材四大天坑“的言论尘嚣甚上之际，我们，为何选择生物？

　　1、生命科学具有广阔的发展前景

　　21世纪是生命科学的世纪，人类目前面临的一系列重大问题，很大程度上将依赖生命技术的发展来解答。与此同时，人类社会对生命科学的需求也在日益提升：小到精准医疗、遗传诊断，大到药物研发、流行病学监测、濒危物种保护，生物学各领域都需要更多的高水平人才。一批生物技术、生物医药公司正如雨后春笋般在神州大地扎根，在助推生物产业发展的同时也充分调动了创新创业的热潮。如今，生物行业有关职业平均薪酬待遇不断提高，生物企业凭借着先进的技术获得了更多投资人的认可，生物产业正在蓬勃发展、向阳生长。

　　2、生命科学是研究生命本身的科学

　　生命科学本质上是研究各种生命现象及其联系的自然科学。微观上可以研究分子的表达、细胞的活动、组织、器官和系统的生理功能，宏观上可以研究各种生物的个体、种群的特征、群落的演化、生态系统的稳定性等等。因此，对生物科学的研究有利于人类揭开更多自然界的未解之谜，进一步发现大自然无与伦比的奥妙。作为一个人类个体，能够有幸一窥大自然对于生命体的精巧设计，能够探索生命现象背后的运行机制，能够感受到与生灵万物和谐共处的美好，都是难得的机会。选择了生命科学，也就是选择了与大自然一路同行，从地质历史时期向未来进化，拥抱生命的无限可能。

　　3、生命科学是民族复兴的重要支撑

　　近年来，国家推动“健康中国2030”等一系列规划纲要成型，要推动落实全民普惠性医疗服务、全生命周期的卫生与健康服务，要让“全面健康”成为“全面小康”的坚实基础。新冠疫情爆发后，国家对生物科学及其技术产业发展的重视程度达到全新的高度，构筑国家安全体系中的生物安全部分也成为社会热点。结合2020年教育部新推出的“强基计划”，我们对于基础科学领域的深入研究有了更明确的方向，即深入科学原理、注重实践应用、立足技术发展、植根人民群众，努力推动国家的生命科学发展，提高国民的健康水平，助推中华民族伟大复兴。

　　4、生命科学是综合性的、富有魅力的科学

　　生物学是综合性的基础学科。生物学利用数学和信息技术的研究手段，立足于物理学和化学的基础，融合了社会科学的元素，对生命现象的本质及其联系开展了广泛而深入的研究。相比于其他理科，它需要更多的文字理解与记忆；相比于其他的工科，它需要更加深入的原理探究；相比于其他的社会科学，它需要更精确的模型和实验。而所有这些特点又是生物学最富有魅力的地方。你可以在合成生物学领域一展身手，构建出独特的人工生命；可以在分子生物学领域一探究竟，揭开分子相互作用的机制之谜；可以在生物工程领域取得突破，选择合理的通路大量生产优质的目标产物；可以在生物制药领域不断创新，研发出更好的药物帮助人类对抗疾病。选择生物，是因为我们对生命科学和技术有着憧憬与热情，想要用自己的努力在生命科学史上留下浓墨重彩的一笔。

　　华南理工大学生物技术强基计划

　　面向人类健康及生物产业，紧跟国家及粤港澳大湾区发展的重大战略需求，华南理工大学自2020年启动生物技术强基计划，以跟踪生命科学研究前沿，坚持以培养学术精英与未来学科和行业领军人才为出发点和目标，坚持产学研协同培养、理工医深度交叉融合，形成了厚基础、强实践、重交叉的专业特色。目前采用“3+1+X”（“X”硕士生为 2，博士生为 5）多阶段、动态性进出的本硕博衔接培养模式，并为此配备一流师资，创造一流学术氛围，构建一流课程体系，实行“一制三化”教学体系（一对一的导师制，个性化培养方案、小班化教学及国际化），并为强基班学生培养提供优越的激励和配套措施。其中硕博衔接培养可在生物学一级学科及相关学科进行。

　　生物技术强基计划立足于生物科学与工程学院，该院于2004年组建，位于美丽的广州大学城，拥有生物技术、生物工程和生物制药三个本科专业，采取生物科学类大类招生、1.5+2.5年的培养模式。学院设施先进，各类科学仪器设备近亿元，拥有多个省部级科研及教学平台。近五年发表高水平论文430多篇，其中包括Nature、Science、Cell等世界顶级杂志论文；承担了一大批国家、省部级以及来自企业的项目，这些为教学及学生创新创业提供了重要基础和保障。学院结合“双一流”学科建设目标，启动若干汇聚型交叉研究中心，包括合成生物学、生命大数据、绿色生物制造等；支撑 “生物学与生物化学”和“临床医学”跻身国际ESI全球排名前百分之一。

　　华南理工大学首届生物技术强基班学生实感

　　来自四川的李同学和刘同学是华南理工大学2020级生物技术强基计划班的学生，经历了第一个学期丰富多彩的校园生活，谈及生物技术强基计划，两位都有了新的认识：

　　第一，较之大类招生更为开拓的眼界。我院高度重视对强基班同学学术视野的培养，特别邀请生物前沿研究领域的专家或学者来校进行专业课题讲解，提前让强基班同学领略生物学方方面面的专业知识，营造高标准的生物技术专业氛围，打造良好的近距离学术交流环境。

　　第二，是较之大类招生更为明确的方向。在开学之际明确生物技术方向，避免在专业分流时学生面临的纠结选择和精力的分散，更加专注于学业与科研。同时，生物技术强基班的培养计划也清楚明了，使得同学们在大一的时候就可以更有规划地进行学习和实验，一定程度上减少了前途不确定性带来的懈怠和迷茫。

　　第三，是良好学习习惯的培养。较之大类招生，强基班独特的末位淘汰制度让同学们拥有紧张感，外力促进内在动力的爆发，让同学们在大学拥有了努力的方向和力求上进的意识，有利于形成自主学习，严谨自律的良好习惯。同时末位淘汰制度下催生的良性竞争氛围，有利于督促学生以高标准对待学业，使“永立潮头，永创一流”这一口号落实到学生中去。

　　第四，是班级凝聚力。相较于大类招生下班级概念的模糊，强基班强调小班制，班内同学有较强的集体荣誉感和身份认同感。在举办班级文娱活动时，班级内分工有序，班委各司其职，同学们积极响应，在一学期中成功举办了“华工新生庆国庆，生技强基迎中秋”的双节晚会、草坪夜聊、“强基汇于羊城，生技博览万物”的博物馆主题出游等集体活动，同学们在活动中促进团结，增进友谊，也得到德智体美劳的全面发展。

　　第五，是无私奉献的氛围熏陶。班级里多数同学除了担任班委，为班级做贡献外，还进入院学生会或其它校级组织，参与各类学校活动，不仅锻炼能力，学习技能，还为学院和学校做出了自己的贡献。

　　华南理工大学，这所位于广州的双一流名校，以平台为支撑，给予学生更多的可能，在不断学习与试错的过程中追寻自己的梦想，并在追梦的旅途之中生命不息、奋斗不止，从而使学生在大学生涯中能够学有所成，各展其长，异彩纷呈。尼采曾说：“每一个不曾起舞的日子，都是对生命的辜负；每一个奋斗前行的日子，都是对生命最好的诠释。”生物技术领域是一片苍茫宇宙、星辰大海，等着你我共同携手砥砺前行，探索无知领域的奥秘，挖掘出生命的代码。在探索求知的过程中，何不乘生物技术强基计划之长风，于千仞云霄，抒己凌云之志！

　　通讯员：岳春雷 王珂心 余卓轩 李函临 刘薰蔚 闻钦清

/王珂心，余卓轩，李函临，刘薰蔚，闻钦清

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编辑： 罗予岐

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