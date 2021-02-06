在化学海洋中寻觅梦想让强基计划载梦想起航

华南理工大学化学类强基计划

南方网讯（记者/柯丹洁 通讯员/岳春雷）在寒窗苦读十二年后，突破重围杀出决赛圈；却在选择学校和专业的时候费尽心思，无从下手。其实选择专业，可以是选择一个就业岗位人生方向，也可以是选择一种思维能力生活方式。现如今，生化环材被归为“天坑”，很多人对于其谈之色变，自身不愿意接触甚至劝阻他人去选择。但如人饮水，“天坑”中的浩瀚星河只有身处之中才能真正体会到。也许在大众的眼里，化学专业意味着辛苦、难就业等等，但在物质飞速更新的时代中，化学，作为基础学科之一，是支撑和发现重大技术的中流砥柱。

为什么选择化学？

为什么要选择化学专业，在此有几点看法：

其一从学生自身出发。化学是一个广泛的概念，涉及到许许多多的内容，也容易实现多样化的跨学科交流。其次，化学需要谨慎的思考、细心的观察，在这样的要求下，锻炼的不仅是我们的逻辑思维、观察能力，更能给我们带来细心思考的好习惯，可以说是受益终身。

其二从就业前景出发。如果你本就对化学感兴趣，希望未来可以从事相关工作，如成为化学科研工作者、教师等等，那么化学则是一个不二之选；如果你对化学并非十分喜爱并没有一个明确的方向，那么选择化学专业，所培育的化学思维将为你筑起坚实的后盾，在学习和建立思维体系的征途中，慢慢摸索适合自己的方向。从国家领导人到人民教师，各行各业精通者都有着化学人的一席之地。

其三从化学本身的魅力出发。宏观的世界里异象万千，微观的世界里精彩纷呈，小小的反应里包罗万象；你可以体验视觉和感官的多重享受，在化学的汪洋里肆意遨游。万物变之不变，成或不成，以其方规而寻之，得以道也。

如果你对方向并不清晰，但想培养一种谨慎严密且细致的思维，请选择化学；如果你对化学抱有一腔热血，请选择化学；如果你有志于毕生从事于化学行业，请选择华南理工大学化学类的强基计划！

华南理工化学类“强基计划”

提及化学专业，华南理工大学化学学科进入全球ESI排名前1‰，办学历史悠久，师资力量雄厚，资源丰富，学术氛围浓，校园氛围自由且积极。在这里，学生能够得到全方位多层次的培养，不仅是自身的修炼，更是人脉的拓宽、观念的广泛。

而强基计划，顾名思义，加强基础学科的建设，招生定位于是选拔有志于服务国家重大战略需求且综合素质优秀或基础学科拔尖的学生。

华南理工大学十分重视强基计划人才的培养，学院另设一独特的专业，30人一班，成立强基计划班。与培养普通本科生和往届创新班相异，强基计划班的课程开展、活动安排，更加贴合于学生的专业学习、个性培养。“一人一档案”的制度，是指对应每位学生建立相应档案，从爱好到性格，可以关注到每一位学生各方面的性质和潜能；“小班非大班”的教学，指的是专业课强基班是分配优良的师资资源，并且以小班教学理念，将课堂高效化、增加师生交流；“实验出真知”的理念，是指学院培养学生实践能力，为今后科研路打好基础。同时，学院安排每位同学提早感受并进入实验室，每位同学可以选择一名心仪的导师，让学生“先上车”并在科研氛围里，引导学生阅读文献、接触科研，让同学们体会到科研其实并没那么遥远。

除此之外，学院也重视学生全面发展。首届强基计划班开学至今，与班主任交流机会多，接触资源广，活动参与高。班级内课前会有轮流演讲的组织，遵循“学生组织，主题自定，内容自选”原则，锻炼学生的演讲能力，提升学生的自信；其与普通班一样参加学院组织的各项文体活动，丰富的校园生活体验加倍，锻炼学生身体素质，增加集体荣誉感。

学院设置两次考核，淘汰部分综合排名靠后的学生。最后一次考核结束后，强基班的学生“3+1+X”模式推荐研究生、直博等优先安排。对强基班的各项政策，例如经费资助、出国交流等，都为学生在研习路上提供了方便。

华工化类强基班学生实感

来自云南的黄婷驿和由普通班二次选拔的胡安谦是2020级华南理工化学“强基班”的学生，经历了第一个学期丰富的在校生活后，提到当初选择华工化类强基计划这个决定，黄同学表示很幸运，而胡同学则更能感受到强基班与普通班培养方案的差别；说到收获和感触，她们总结了以下几点：

第一，是眼界上的开阔。不同于普通班仅仅对专业课成绩的要求，强基班更多地侧重于综合能力尤其是实践能力的培养。我们所听所闻所见所感常常聚焦于国内外科技前沿，扩展知识面的同时能够促进我们多元化思考，有利于提升思维层面。虽说基础学科较其他学科相对枯燥泛味，可若能从反复中品味惊喜，枯木自然也逢春。

第二，是学习能力的提升。大学的学习不同于高中的填鸭式教育，“大学”便是大量的学习，需要学生自主学习，对于自律有更高要求。而强基班在这一点上标准更高，淘汰制虽然残酷，但也在一定程度上起了督促作用。且在紧迫的氛围反而更能让我们体会到生活的充实，生命的蓬勃朝气。

第三，是科研方面的锻炼。导师制让我们能够较早地接触科研，寻找适合自己的研究方向。多数大学新生也许一开始面临迷茫状态不知所从的困境，但是在老师们的悉心指导、建议和自身的调整适应后，对化学有了更全的理解，对科研有了更深的了解。

第四，是人际交往能力的培养。无论是日常生活还是科研中，不可避免的会遇到诸多困难，而这些，仅仅凭着自己思考是很难解决的。人不是独立在团体中的，我们需要和老师同学不断交流沟通。班内组织的很多活动，学院提供的丰富资源，将我们的认知面扩大，迫使我们走出“舒适区”，扩宽自己的能力。

华南理工大学提供机会，让学生去尝试和挑战，从而发现自己想选择的、适合自己的，磨炼自身本领，在追求完整的途中觅求完美。没有一个正确的梦想会辜负，只为黄金年华而绽放异彩。让学生在化学的宇宙里徜徉，脱去浮躁和喧嚣，欣赏奋斗旅程探求真果，不负此行。在化学的陪伴下，走向完整，寻觅梦想；在强基计划班这样充实且团结的环境下，打造自身硬本领，让梦想扬帆起航！