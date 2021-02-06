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想报考提前批次？寒假要准备好这2件事！

2021-02-06 08:58 来源：南方网
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　　【填报技巧】【新高考】【生涯规划】

　　前几天，考考收到了家长日记《“模拟考结束了，我要为孩子制定一个填报计划！”》，这名家长提到了要提前准备提前批次的相关内容。

　　今天，考考也特意请教了志愿填报规划专家，为大家讲解何为提前批次？

　　什么是提前批次？

　　2021年夏季高考分为提前批次、本科批次、专科（高职）批次三个批次。

　　提前批次分为本科提前和专科提前两个部分。它在录取的时候，是按照这个顺序来的：1.本科提前批；2.本科批次；3.专科提前批次；4.专科批次；

　　考生可以报哪些提前批次？

　　提前批之前

　　强基计划

　　本科提前批

　　空军招飞院校；

　　军检院校（含需政审、面试、体检的军队、武警、公安、司法、消防、民航招飞院校）；

　　独立设置本科艺术院校（含参照）及经批准的本科院校艺术专业的“统考+校考”；

　　非军检本科院校（师范、农林、小语种等）；

　　本科层次教师专项计划、本科层次卫生专项计划；

　　高校专项计划、高水平艺术团、高水平运动队、综合评价等特殊类型招生（考生只能填报其中一类）

　　专科提前批

　　专科提前院校、专科层次卫生专项计划

　　根据2021年高考综合改革政策文件，考考也为大家整理了一份2021年夏季高考提前批次录取类别及志愿填报数量，供大家参考，具体以实际的志愿表为准。

　　2个信息点要重点关注

　　1.从现在开始，留意提前批次各类报考的时间轴和准备事项：

　　这个批次大部分都要提前在网上申报，有的要提前参与学校的考试（统考/面试/笔试），具体根据不同类别而定，而网上申报的时间也于2月起会陆续公布。所以，家长及考生从现在开始，就要登陆“教育部阳光高考网”及时查看最新信息，考考后续也将为大家讲解。

　　2.看学校招生简章，留意录取规则与录取限制：

　　学校招生简章是了解录取规则和录取限制重要渠道。有的特定院校及专业只在提前批次录取（如：南科大、国科大；本科师范类院校及专业等等）；有的对身体素质、年龄、就业去向做了特定限制（如：军检院校，定向类招生等等）。所以，家长在帮助孩子搜集资料的时候，要结合学校的招生简章来做好筛选，选出适合自己孩子的类别。

　　专家说：

　　其实，提前批相当于给考生多一个录取机会，而且是一个好的机会。但提前批机会与风险并存，提前批的招生更适合对未来职业已经有一定规划的考生，不能仅仅因为多了填报机会就忽略了对专业的兴趣。

　　有往届家长就因为盲目报考，不考虑孩子的兴趣而爱好，最后孩子因厌学而错学，浪费了一年机会而得不偿失。

　　所以，家长要提前了解对应的高校及专业，并与孩子共同做好未来规划。家长从现在起，可以利用寒假的时候与孩子加强沟通并提前做些搜集工作，提前分析提前批次的报考利弊。

　　*后续我们也将会推出一系列志愿填报指导的相关内容和活动，记得密切关注“广东考试”微信公众号。

　　【出品】南方青春高考季

　　【记者】柯丹洁 翁子盈 罗予岐 唐巧燕

　　【本期专家】高考志愿填报规划师 邱灿彬

编辑： 罗予岐

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