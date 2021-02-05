2021高考广州一模计划3月开考，你所在城市呢？

这将会是广州高三考生经历的第二次大型考试，也是在试水了新高考的适应性考试之后的第一次大型考试。

最新消息，广州市的高考一模计划在3月进行！这将会是广州高三考生经历的第二次大型考试，也是在试水了新高考的适应性考试之后的第一次大型考试。

其实，关于一模考试坊间有很多传闻，可能高三家长也曾听说过：

“一模考试是高三阶段最重要的考试

一模成绩是最接近于高考成绩的一次

一模定高考

……”

一模真的有这样的决定性作用吗？一模重要吗？需要关注什么？

在一模考试的阶段，大部分高三学生可能是什么状态呢？我们大胆预测一下：

1.各科目的第一轮复习基本完成

2.对新高考各科的题型越来越熟悉

3.有了模拟考的经验，对未知的恐惧少了一些

4.随着高考临近，心理压力增加

……

一模的时候我们要特别关注什么呢？

随着复习的推进，考生的身心状态、学习状态、应考状态渐渐接近高考时的状态。一模考试中，特别需要关注三点：

1.考试的时间分配：需要在模拟考试中建立起自己的时间表，避免出现题目做不完的情况，而且最好预留出时间进行检查。

2.各科成绩的变化：一模成绩会反映出上一阶段的复习情况，在八省联考中出现的问题，在一模中有没有解决?有没有暴露出新的问题?如何解决这些问题？

3.考试心态的磨练：决定高考成绩的有两大因素：实力与心态。每次模拟考试都学习、训练考场心态，适时进行调整。

2021年的一模还重要吗？

不可否认，一模是很有参考性的一次考试，需要大家给予高度重视！但是，也不需要过分放大它的重要性。

在往年，一模考试对于高三生来说，是少数的全市以上范围的大型考试，不仅仅是与同校、同区的同学横向对比，而且是跟全市范围的同学做对比，可以更好地定位自身的成绩水平。

今年则略有不同。

因为，1月底，广东高三考生刚刚经历了八省联考，也是新高考的首次考试，这次考试一定程度上，能覆盖原来一模考试的作用。对学生来说，是自我学习的检验；对家长来说，是志愿填报资料收集的重要成绩参考。

比如，可以对新高考的考试题型、考试时间有一次模拟，也能对自身复习的情况有一次测试，还有3月份会进行的模拟志愿填报也意义非凡。