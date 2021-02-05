番职院学子以创意彩绘扮靓新农村

这些墙绘作品，出自广州番禺职业技术学院珠宝首饰设计专业毕业生李得杰等人之手，他们用26天打造共约700平方米的墙面彩绘，以艺术文化带动乡村精神文明建设。

“一分耕耘，一分收获”“自己动手，丰衣足食”……近日，清远市佛冈县水头镇水冚村的村民们发现，村里的墙面变“靓”了，一幅幅彩绘宣传画跃然墙上。这些墙绘作品，出自广州番禺职业技术学院珠宝首饰设计专业毕业生李得杰等人之手，他们用26天打造共约700平方米的墙面彩绘，以艺术文化带动乡村精神文明建设。

由李得杰牵头，包括胡春煜、陈嘉惠、黄冠威、刘彬锐、陈沛、李福祥、林荣谨、刘付小武等毕业生在内组成的瘦圆艺术团队，到清远市佛冈县水头镇水冚村进行墙面彩绘。他们充分发挥专业优势，结合当地实际，通过各式各样的乡村彩绘，以艺术文化带动乡村精神文明建设，为新农村贡献着自己的艺术智慧。

为了加快彩绘进度，更早地扮靓乡村，李得杰团队加班加点赶工；为了确保彩绘质量，他们不戴手套徒手作画。由于粤北的山村冬天较冷，他们只能在旁边用柴火生起了炉子，感觉冷时，就到炉火旁烤手取暖，接着再去工作。有些村民不约而同地给他们送去一堆堆柴火，温暖了他们的心。

通过26天紧锣密鼓的工作，李得杰团队完成了民族文化区、社会主义新风尚区、研学教育区，共约700平方米的乡村彩绘。乡村墙壁在他们的巧手下变得更美丽，既绿色环保，又扮靓乡村，为村民生活增添乐趣，使该村的村貌焕然一新，受到了当地乡亲们的称赞。

李得杰介绍，为了更接地气，他们彩绘中的猫头狮和客家围屋部分，还是通过口述还原进行设计的。他说，此次活动的出发点，是想以打造乡村新视觉为出发点，运用创意彩绘赋能乡村旅游，进而引流助力一二三产业联动发展，提高农民收入，盘活乡村经济。

李得杰说，他们团队的9名成员在番职院读大学时关系就比较好，虽然年级、专业略有不同，但大家都有着共同的兴趣爱好，读书期间大家曾经多次组队参赛，并获得过省赛二等奖等多个奖项。毕业后，他们组建了瘦圆艺术团队。此次乡村彩绘活动中，每个作品表现手法略有不同，但是每幅彩绘画面都从一个侧面彰显出中国梦的丰富内涵，也饱含着他们对振兴乡村旅游业的期望和祝福。

接下来，李得杰团队将到广东更多的乡村开展墙绘，用他们手中的画笔为丰富乡村人民群众的精神文化生活作出贡献。