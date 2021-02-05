趁着寒假，高三家长跟孩子聊聊这些话题吧~

父母和孩子之间的沟通，也是彼此成长的一次次体验，如何开启孩子对学业、专业、职业等的思考，需要在大家的交流、沟通中逐渐摸索出来。

父母和孩子之间的沟通，也是彼此成长的一次次体验，如何开启孩子对学业、专业、职业等的思考，需要在大家的交流、沟通中逐渐摸索出来。

高三这一年，父母的引导和陪伴对孩子来说尤为重要。高考前最后一个寒假刚到来，不少家长已经感叹“做家长难，做高三孩子的家长更难”，大家很难找到一个平衡点，那么，家长如何与高三孩子进行良好沟通，助孩子一臂之力呢？

在之前的沙龙中，全球生涯规划师陈璐为大家讲解与高三孩子沟通的一些技巧，帮助孩子调整好状态，积极应对高考前的学习与生活，一起来听听吧~

什么时间跟孩子谈选专业最好？

不少家长的孩子是寄宿的，那也意味着，我们只有周末将孩子接回家。在周日或者是周一一大早就要把孩子送回学校。这样来看，我们每周和孩子相处的时间是比较有限的。孩子回家之后，也只有少段的放松时间。而其他的时间，有学习上的任务和要求。所以，在什么场景谈这个话题就显得比较重要了。

大家可以思考一下，如果是你，你会选择在哪个时间谈比较好呢？是回到家的那个晚上？是孩子在睡觉之前？在饭桌上？还是说我们饭后散步的时候，大家可以聊一聊？

那其实在我看来，没有一个特别固定的一个时间的。但是，我个人可能不建议在孩子睡觉之前或者在饭桌上谈这个话题，因为万一谈崩了，大家都会很难受。

所以我个人会建议，最好的时机是孩子回到家的那天晚上，大家吃完饭可以出去散散步，对于孩子和家长都是最放松的时候。

怎么提问更好？（含防谈崩指南）

我们在打开这个话题的时候也不太适宜太官方地说，“我们现在谈一下你的专业定位问题。”我们直接切入话题的时候，反而会让孩子有一种突然的、紧张的感受。因为他可能还没有准备好去谈这样一个话题，所以在开启这个专业定位话题之前，建议家长最好和孩子谈一些无公害的话题，比如说，周末有什么计划？明天想吃什么呀？……比较轻松的话题来带入我们想谈的这个主题会更合适一些。

一种叫做度量式提问的方式，就是我可以用分数非常直观的看到孩子在某个问题当中的现状和评估，找到一个差距和突破口。这种提问方法其实特别好用，比如说，我常常会用它来问我们家的小姑娘，妈妈最近的表现如果零到十分打个分，你觉得妈妈可以有多少分？

通常小姑娘一听，她也知道这是个送命题，然后她就会说，妈妈最近有九分。那我通常就会接着问，如果妈妈再努力一点，提高了一分，你觉得那会是因为妈妈做了一些什么样的事情？这样一种打分的方式提问，可以很自然地帮助我们过渡到行动方案的探讨上面去。

所以，当我们的孩子对他目前比较感兴趣的专业的了解程度打了一个评估分，那我们就可以沿着这样一个话题往下问，去推动他的行动。

先把高考成绩考好了更重要？

那最后也有一个小的建议，其实我在做咨询辅导的时候会遇到很多的家长跟小孩儿。通常家长跟孩子说的都是，先不要想这么多，先把成绩考到年级前多少名再说；年级老师说了，考到这个名次之内，冲一本学校就会有保障……但是根据我辅导的经验，其实专业定位是需要花时间进行信息的收集和探索，甚至是评估和诊断的。在确定了专业之后，我们还是要结合目标的学校，它的录取要求，以及对考生的要求再做进一步的分析，所以宜早不宜迟。