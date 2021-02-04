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广州再添72个全国青少年校园足球示范项目

2021-02-04 09:40 来源：南方日报 马立敏
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　　近日，教育部公布了《2020年全国青少年校园足球特色学校、试点县（区）、“满天星”训练营和足球特色幼儿园名单》。其中，广州市有42所学校，数量居全省第一，此外还有29间幼儿园和1个“满天星”训练营上榜。

　　截至目前，广州共有全国校园足球特色学校207所，特色幼儿园67间，全国青少年校园足球试点区2个，分别是天河区和海珠区，“满天星”训练营1个。在最新公布的2019年和2020年全国青少年校园足球改革试验区优秀单位名单中，广州作为全省唯一地市入围全国9强。

　　广州校园足球为何这么强？

　　广州市教育局相关负责人介绍，近年来，该局积极构建“政府主导、学校主体、高校支持、社会参与”深度融合的校园足球“广州模式”，创新“满天星”理念，构建“市区10分钟、镇街10里路”校园足球圈，创建1020所市级足球推广校。

　　广州精心谋篇布局，做实校园足球组织体系，率先在全国实施三年计划；提升师资队伍，做精校园足球教学体系，引入退役运动员和外籍教练员指导校园足球专业提升；联合专业力量，做强校园足球竞赛体系，与富力俱乐部合作举办六届联赛，参赛学校达到1296所，比赛场次4000多场，率先与足协合作认定运动员等级，3所学校参加2020年“省长杯”足球联赛荣获中职男子组冠军、高中男子组亚军和季军。

　　同时，广州引入专家指导，做大校园足球融合体系，校园足球课题研究超600项。融合各方力量，做细校园足球帮扶体系，帮扶陕西和贵州提升校园足球水平。

　　随着广州市校园足球蓬勃发展，学生参与体育运动积极性越来越高，学生体质健康水平逐步提升，2019年优良率较2016年上升7.18个百分点。

编辑： 罗予岐

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