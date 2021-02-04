佛山新中考改革方案出炉！英语听力改为听说

2月3日，佛山市教育局召开新闻发布会，对印发的《佛山市教育局关于进一步推进佛山高中阶段学校考试招生制度改革的实施意见》进行解读。

2月3日，佛山市教育局召开新闻发布会，对印发的《佛山市教育局关于进一步推进佛山高中阶段学校考试招生制度改革的实施意见》进行解读，目标到2023年完善基于初中学业水平考试成绩、结合学生综合素质评价为依据的高中阶段学校招生录取模式，构建更加公平科学、规范有序、监督有力的管理机制，促进学生全面发展、健康成长，维护教育公平。

新中考政策会有哪些新变化？南方+记者为你一一梳理：

变化1：实行毕业考试和中考“两考合一”

实行初中毕业考试、高中招生考试“两考合一”，统称为初中学业水平考试。初中学业水平考试主要衡量学生达到国家规定学习要求的程度，考核结果是学生毕业和升学的基本依据。

初中学业水平考试的科目涵盖国家《义务教育课程设置实验方案》规定的全部科目，包括语文、数学、英语、道德与法治、历史、地理、物理、化学、生物、体育与健康、音乐、美术、信息技术等13个科目，引导学生认真学习每门课程，达到合格要求，确保初中教育的基本质量。

考试成绩采用分数、等级两种形式呈现。其中，语文、数学、英语、道德与法治、物理（笔试部分）、化学（笔试部分）、历史、地理、生物（笔试部分）、体育与健康以分数形式呈现。其他科目（含理化生实验操作）以等级形式呈现。

变化2：录取计分科目采用“4+4”模式

录取计分科目采用“4+4”模式，除语文、数学、英语、体育与健康科目4门科目外，根据文理兼顾、负担适度的原则，将物理、化学、道德与法治、历史4门作为高中阶段学校招生录取计分科目。

初中学业水平考试文化科满分660分，体育与健康科满分60分，两项合计为满分720分。2024年起，道德与法治、历史两科调整为各按卷面分值60%的比例折算计入总分，也即初中学业水平考试文化科录取计分科目满分调整为680分，体育与健康科目满分60分，两项合计为满分调整为740分，录取计分科目设置详见下表：

变化3：招生录取结合学业水平+综合评价

《实施意见》提到，从2020年初中一年级新生开始实施基于初中学业水平考试成绩（含等级）、结合综合素质评价的招生录取模式。根据省教育厅制定的综合素质评价统一要求，市教育局统一制定完善初中学生综合素质评价方案，相关方案另行通知。以中小学学生学籍信息管理系统为基础，利用全省学生综合素质评价信息管理平台，为每位学生建立综合素质评价档案，客观、真实和准确记录学生日常行为和成长过程中的突出表现。

综合素质评价是对学生全面发展状况的观察、记录和分析，是培育学生良好品行、发展个性特长的重要手段。综合素质评价内容主要包括学生的思想品德、学业水平、身心健康、艺术素养和社会实践等5个方面。初中学校要根据义务教育的性质、学生年龄特点，结合教育教学实践，充分反映学生全面发展情况和个性特长，注重考查学生的日常行为和突出表现。综合实践活动、地理、生物、音乐、美术和信息技术等没有作为录取计分科目的学科，在综合素质评价中予以反映和体现。

变化4：英语听力将改为听说考试

各科考试结合学科特点，以笔试为主，探索现场测试、口试、 实践考察、实验操作和计算机辅助测试等多种方式。

语文、数学、英语、道德与法治、物理、化学、历史、地理、生物等科目采取笔试的考试方式。理化生实验操作。体育与健康主要采取现场测试的考试方式。音乐、美术、信息技术考试采用计算机辅助测试的考试方式。

此外，逐步探索英语听说考试，从2021年起入学的初一学生实施英语听说考试，代替英语听力考试。

知多D:

1、各学科考试时间如何安排？

各学科考试时间依据《课程方案》和“学完即考”的原则确定，一般安排在学年（期）末进行，学生按《课程标准》修完某学科后，方可取得该科目的考试资格，其中由省统一命题科目的考试时间由省确定。地理、生物（含实验操作）考试安排在八年级下学期。音乐、美术、信息技术考试安排在九年级上学期。语文、数学、英语、道德与法治、物理（含实验操作）、化学（含实验操作）、历史考试安排在九年级下学期。体育与健康考试单独组织实施。

2、考试试题由哪里命题？

语文、数学、英语、道德与法治、物理、化学、历史、地理、生物等9个学科的考试采用省统一命题的试卷。体育与健康科由市确定考试内容。音乐、美术、信息技术等科目考试由市统一组织命题并实施。 物理、化学和生物等3个学科实验操作。

3、考试内容都有哪些？

严格按照国家《义务教育课程标准》，科学确定各学科考试命题内容，提高命题质量。试题体现立德树人根本要求，以促进学生全面发展为根本，注重学生的科学素养、人文素质和实践能力，增 强基础性和综合性，着重考核学生掌握学科基础知识与基本技能的宽度和广度。

试题试卷整体难度适当，减少单纯记忆、机械训练性质的内容，杜绝偏题、怪题；增强应用性，注重与学生生活、社会实际和科技发展等的联系，侧重考核学生在真实情境中发现问题、运用所学知识分析和解决问题的能力；增强创新性，增加探究性和开放性试题的比例，培养学生创新精神和实践能力。

4、理化生实验操作考试如何计分？

理化生实验操作纳入考试范围，3个单科考试成绩以A、B、C、D四个等级形式呈现。其中优秀为A级，良好为B级，达标为C级，考试不达标或缺考为D级。考试过程以10分制计分办法，单科评分表满分为100分，考生的现场得分乘以0.1并四舍五入折算为该科实验操作考试分数，该科成绩经转换后，以等级形式呈现。因突发疾病、事故等原因未能参加考试的考生，由各区核实情况后安排补考，不能动手操作实验的残疾学生可申请免考。

2022年前，理化生实验操作考试成绩记入考生综合素质表现评价，不与录取挂钩。自2023年起，理化生实验操作考试成绩作为招生录取的依据，考生报考提前批学校必须达到3个C级或以上，其他批次暂不作要求。具体操作考试方案另行公布。

5、综合素质评价结果如何使用？

综合素质评价结果是衡量学生是否达到初中毕业标准的主要依据之一。实行初中学业水平成绩和综合素质评价结合录取模式，综合素质评价的结果作为普通高中招生（含自主招生）的重要依据，其中，国家示范性高中录取考生的综合素质评价不低于B等级。录取投档时根据“同分比较原则”，对总分相同的考生，先比较是否符合优先录取政策，再比较综合表现评定等级，优先录取综合表现评定等级高的考生。

6、优质高中名额分配办法有变吗？

完善优质高中指标生名额分配办法，原则上按比例合理分配到区域内初中学校（含民办），每所优质高中学校招生名额不低于50%，采用单独批（层）次、单独录取的办法。从2020年入学的初中一年级新生起，普通高中指标生名额原则上不得设“限制性”分数线。

7、有哪些可以加分的项目和分值？

规范执行国家规定的特殊群体等加分政策，严格控制加分分值，规范资格审核程序，实行加分项目、分值、资格和名单公示制度，加强监督管理。 取消国家规定以外的所有地方性鼓励性加分项目，体育、艺术和科技类等相关特长和表现计入学生综合素质评价档案。