看在粤留校大学生解锁假期多样“玩法”

暖洋洋的冬日里，校道上不少学生正在踱步，临近中午，学校食堂内人声鼎沸。

暖洋洋的冬日里，校道上不少学生正在踱步，临近中午，学校食堂内人声鼎沸。今年寒假，为响应国家就地过年的倡议，不少学生选择留校过节。“这是我第一次在外过年。”来自黑龙江，就读于暨南大学的本科生苏博说。

如何做好校园疫情防控工作，让留校大学生度过一个温暖祥和的假期？2月3日，团省委、省学联主办的“青春情暖”之“团暖冬日”寒假留校大学生慰问活动在暨南大学举办。活动通过组织座谈交流、走访学生宿舍等方式，了解学生的过节需求，并向他们送去新春祝福和“新年礼包”。

在校园里感受到家的温暖

在广东，像苏博一样的留校大学生比往年明显增多，据暨南大学相关负责人介绍，学校共有超过4400名学生申请留校，整个假期完整留校学生达2200余人，其中，港澳台侨学生和外国留学生300余人。

“虽然我的家远在千里，但老师的陪伴和关爱让我感到无比的幸福与温暖！”来自西藏林芝的扎西多加同学说。来自刚果（布）的留学生扎克有着同样的感受：“在学校感受到了家一般的温暖。疫情在中国得到了控制，中国很厉害！”

座谈会上，家乡地处中高风险、港澳台、少数民族、国外等地区的留校学生代表畅所欲言，分享在粤学习生活的体会和感受。

在广东生活还习惯吗？留校期间有没有遇到什么困难？团省委书记池志雄详细询问留校学生的学习生活情况和假期安排，并鼓励在场的青年学生在做好疫情防控工作的前提下，努力学习专业知识，积极参加社会实践，提升综合素质，锤炼过硬本领。

解锁寒假留校多样“玩法”

“留校期间我打算好好为自己‘充电’。”中国香港籍学生梁慧婷对假期规划充满期待。她希望能够抓住粤港澳大湾区给予港澳青年的发展机遇。

学茶艺、做实验、逛街吃饭、适度玩电子游戏……虽然留校在异乡，学生们的生活并不枯燥无聊。暨南大学党委负责人介绍，学校在寒假期间专门推出包含书法、绘画在内的中华优秀传统文化系列体验课程等服务举措，为留校学生提供丰富的娱乐活动。

疫情期间，在粤青年的工作生活情况受到社会各界的高度重视，通过开展“青春情暖”、春运志愿服务“暖冬行动”、贫困学子“南粤会亲”等系列活动，团省委为大学生、外来务工青年、贫困青少年、基层一线青年工人等青少年群体解决了包括返乡、就业、升学等一系列工作生活难题。

自2011年举办以来，系列活动得到青年企业家、杰出青年等各界社会热心人士的关注和支持，每年平均筹集慰问资金和物资近千万元，累计开展关爱活动超过3000场次，发动志愿者超过15万人，直接慰问各类困难青少年30余万名。

团省委有关负责人介绍，今年寒假，部分港澳台学生受疫情影响选择留校过年，广东积极组织留校学生在粤进行实习实践，为港澳台生留粤过年的学习生活提供便利，帮助他们度过一个充实的假期。

●暨南大学化学与材料学院2018级本科生苏博（黑龙江）

这是我第一次在外过年，学校对我们的悉心照顾，使我有信心能在校园中过个好年。留校期间，我希望能顺利完成实验课题，家人、朋友们都身体安康，疫情尽早结束，大家都能恢复正常生活。衷心希望，祖国各地奔波劳动的人们都可以过个好年！

谢谢老师们，辛苦了！

●暨南大学公共管理学院/应急管理学院2017级本科生扎西多加（西藏）

受疫情影响，回家路途遥远的我向学校申请了寒假留宿。留校期间，老师们时刻关注着我们的安全问题，为我们留校的学生发放了春节慰问礼品。虽然我的家远在千里，但是学校老师们的陪伴和关爱让我感到无比的幸福与温暖。我想跟老师们说声：谢谢老师们，辛苦了！

留校期间打算进一步充实自己

●暨南大学经济学院2019级本科生梁慧婷（中国香港）

跟家人商量后，安全起见，我还是选择了留在学校过年。留校期间，我打算进一步充实自己，看看书，把之前基础薄弱的专业课补回来，认真准备好四级英语考试，并保持定期的运动。此外，学校为我们组织了一些文化体验类的活动，接下来我也会去参加尝试。

感受到学校教职员工防疫的决心

●暨南大学管理学院2019级研究生梁宇峤（中国澳门）

8月返校后，我们来自澳门的研究生发现，尽管疫情的阴霾仍未散去，校园里的一切却都平静有序。每次进校门，警卫会滑动我的手机检查行程，每晚回宿舍，阿姨都会热情和我们打招呼，还有辅导员每天叮嘱我们进行健康打卡。这些举动都让我感受到学校教职员工防疫的决心，以及对学生校园生活的关心。这个假期，我会全力做好个人防护，充分利用时间进行学习、开展研究。

希望实验能成功并早日发表专利

●暨南大学生命科学技术学院2020级研究生杨采绮（中国台湾）

这次选择留下来，主要是因为所在专业需要留校进行实验。研究生入学后，我开始以实验室为家，很多时候都是在实验室待一整天，晚上十点才回宿舍，这样的生活对我来说非常充实。展望2021年，我希望我的实验能够成功并早日发表专利，为国家生命科学事业发展贡献力量，同时，也希望疫情早点结束。

在学校感到很安全

●国际关系学院2019级研究生扎克（刚果）

疫情暴发的时候我就留在学校了，这个假期我依然决定留在学校，主要是因为在学校让我感到很安全，鉴于目前的疫情情况，我相信这是最好的决定。时间过得很快，如今回头看，原来觉得很难熬的2020年，在学校、学院老师的帮助下，眨眼也就过去了。面对着崭新的2021年，我希望疫情能尽快结束，希望在导师和学院老师的帮助指导下顺利完成毕业论文。

【记者】钱明雅（见习） 陈理

【摄影记者】张冠军

【视频剪辑】周鑫宇 实习生 余珍