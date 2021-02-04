北师港浸大学生和外教留校过年，暖心举措安排上

30多名学生和一批外籍教师将留在珠海度过春节假期，校园餐饮、快递、便利店等生活服务不间断。

今年，北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院（中文简称：北师港浸大；英文简称：UIC）30多名学生和一批外籍教师将留在珠海度过春节假期，校园餐饮、快递、便利店等生活服务不间断。

学生：“家人支持我在珠海‘云’团圆”

留校的这个假期，2018级的高同学给自己的主要任务是备考雅思和准备数学建模比赛。其余时间，他都花在了读课外书和健身上。

宿管阿姨每天都会询问他的生活情况，让他感觉到很亲切。此外，他认为学校的管理人性化，允许学生在有报备的情况下外出、购物，满足日常需求。

学校对留校学生的服务，也让2018级的张同学感到暖心。“除了日常餐饮、快递等服务，我还接到学生事务处的电话，将为我们准备年夜饭，让我感到惊喜。这些安排让我这个异乡的年更有年味儿了。”

按照疫情防控常态化的相关指引，北师港浸大已安排师生登记寒假去向。同学离校之后非通知不返校。根据校历的安排，下学期于2月22日正式上课，学校将灵活组织同学错峰、分批、有序返校。寒假期间，师生需坚持每日健康打卡。

外教：在珠海体验中国年

Thomas Huggins博士是UIC理工科技学部应用心理学专业助理教授，来自新西兰，今年是他第一次计划在珠海度过春节假期。今年他打算利用寒假学习中文、读书、做研究，也会继续骑行珠海，领略更多美景。

来自美国的Rebecca Levin是UIC英语语言中心的实习生。今年是Rebecca第二次在珠海过春节，她打算在这假期备战中国汉语水平考试三级（HSK3）。

来自英国的Rowan McCaffery是UIC英语语言中心的讲师。她于2017年作为交换生来到UIC。毕业后，Rowan加入了UIC外国实习生的队伍。这个假期，她主要的计划是放松身心，继续探索唐家村，以及读书、会友。去年她学会了打中国麻将，今年她也打算学习更多中国的棋牌和游戏。

Fernando Martin Pastor博士是UIC文化与创意学部音乐表演专业署理课程主任，来自西班牙马德里，加入UIC已一年多，今年将是他第一次在珠海过春节。Fernando说，珠海是个美丽宜人的城市，比起家乡马德里，这里冬天的气候温暖舒适。放假期间，他计划到海边走走，享受珠海的沙滩和暖阳。对即将到来的春节，他也充满期待，希望能品尝到富有特色的中国美食。