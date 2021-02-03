高校人才培养和就业质量，有哪些“热闹”和“门道”？

定位专业的时候，要衡量好就业岗位与个人是否适合之间的关系，还要特别关注专业就业率（签约率+升学率+灵活就业率+其他）。

新高考背景下，学生科学选科、合理定位专业，并提前布局未来就业方向显得尤为重要。定位专业的时候，要衡量好就业岗位与个人是否适合之间的关系，还要特别关注专业就业率（签约率+升学率+灵活就业率+其他）。

今天，考考选取了家长们关注较高的专业和院校，分析2020年就业概况的同时，也为考生们提前锁定专业做参考。

名称相似的专业，毕业去向或大不同

大学里的专业划分很细，为学生提供了多样的选择，有些专业名称相似，但就业方向却大不相同，对未来的职业规划也有很大的影响，在报考前需务必了解清楚。

以新闻传播学为例，北京师范大学—香港浸会大学联合国际学院的“传播学”大类细分为“传播学（媒体与传播）”以及“传播学（影视学）”两个专业，前者是偏向辩证思维和沟通技能的培养，后者是偏向影视业的传播与制作。再看看中山大学的“传播学”专业，更重视于学术思维和研究思维，兼顾分析与解决现实问题的能力。从中大对外公布的信息看，这个专业更偏向于研究型，所以往届考生的深造率相比其它专业会高一些。

与传播学专业名称相似，且一般同属一个二级学院的“网络与新媒体”专业，近年来随着公众号、短视频、音频节目等的崛起，也备受关注。如：暨南大学的“网络与新媒体”专业主要培养熟悉并掌握媒体内容设计研发、制作生产、运营传播等专业知识体系与专项技能的人，更多倾向实践能力的应用型、复合型专门人才；深圳大学的“网络与新媒体”专业主要培养内容制作、产品（交互）设计、运营管理和数据分析等行业型人才；广州工商学院的“数字媒体技术”专业主要培养在数字媒体领域进行技术应用及开发、制作、传播、运营或管理的高级应用型人才。这类专业就业率远高于深造率。

高校的办学定位，或影响学生的毕业选择

不同层次的高校在整体办学过程中会结合本校的教学资源、学科建设、专业布局、院系建制、教学管理、学生管理、就业方向等问题制定相关的培养模式，其学生毕业后的选择也大不相同。

从高校的办学定位及专业发展来看，记者发现了以下几点：

公办院校，其优势专业普遍倾向于研究型，所以其深造率会普遍偏高。如：南京大学的匡亚明学院（大理科班），它的培养方式是通过实践研究性教学，专注具有大理科特色的基础学科及其交叉学科后备研究型精英人才的培养，成为相关领域领军人物，其深造率达73%以上；中山大学的中山医学院（临床医学专业、基础医学专业、法医学专业、临床医学（八年制）专业）侧重培养专业型的高端研究人才，绝大多数的毕业生都选择继续深造，深造率达80%以上；深圳大学的理工创新实验班（数学与应用数学专业、物理学专业、化学专业、生物科学专业）开展创新人才培养、尖端科学研究和高新技术开发，深造率也达70%以上。

中外合作办学院校注重培养具有国际化视野的高层次人才，学生毕业后更倾向去中外合资企业，其学生深造率也普遍提高。如：北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院的计算机科学与技术是按专业大类招生（计算机类），该专业积极拓展对外合作渠道，旨在提高学生自身的国际竞争力，培养国际化+本土化的复合型人才，其深造率高达84.62%以上。

民办院校在人才培养方面更加贴近市场需求，很多院校会采用校企联合培养的方式，培养高技能、复合型、应用型人才，就业率及专业对口率占明显优势。如：华南理工大学广州学院通信工程专业、机械工程专业就业率达100%；广州工商学院工商管理专业、物流管理专业就业率均达90%以上，专业对口率也均在75%以上；广州华商职业学院电子商务专业、金融管理专业、建筑工程技术专业对专业对口率的要求更高，从已毕业的学生数据看，分别为80%、85%、70%。

与时俱进，以新的就业观拥抱新业态

受疫情的影响，2020年毕业生的就业形势相对严峻，就业率和深造率也受到一定影响。数据显示，暨南大学2020届四成以上（45%）本科毕业生认为疫情对求职就业影响较大，还有16%、13%的本科毕业生认为疫情对国内升学、出国留学影响较大。相比，追求稳定、考公考编的学生比例有一定程度增加。

三百六十行，行行出状元。广东（珠海）人力资源研究会会长、国家一级人力资源管理师辛占华博士在广东高考招生咨询会中探讨专业与就业之间的关系。他说：“没有热门专业只有热门的人才。每个专业前20%的人都比较好找专业。建议孩子们上大学之后一定要全方位的锻炼自己、不断提升自己的专业能力。说实话，如果你的成绩不好、综合素质又不够高，读的专业再好我也不想要。”

人才和市场是一个供需关系。“热门专业”会因报考人数增多、就业饱和等逐渐变“冷”；“冷门专业”也可能因为市场变化而“翻红”。专业没有绝对的好坏之分，选择适合自己的才是最好的。辛占华谈到“建议大家把更多的时间精力，用在聚焦的点上。人生弥足珍贵，你要把所有的时间精力花在你认为对的事情上。”

考考说：考生在衡量就业岗位与个人是否适合时，还应结合自己的个人兴趣、能力，并关注政策导向和市场趋势，科学分析和判断。就业质量报告只是众多参考维度之一，而每所学校的衡量标准也会因专业设置的不同有所差异，考考提醒大家还需理性分析。

记者丨唐巧燕、柯丹洁

制图丨翁子盈

出品|南方青春高考季