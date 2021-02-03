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13名院士“加盟”岭南现代农业科学与技术广东省实验室

2021-02-03 09:42 来源：南方日报 钟哲
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　　“2021年是实验室建设的关键之年，实验室将加快人才引进和团队建设，积极开展科研攻关。”华南农业大学校长刘雅红说。

　　2月1日上午，岭南现代农业科学与技术广东省实验室（广州总部）第一届理事会成立会在华南农业大学举行。

　　强化省实验室总部与分中心联动机制

　　据悉，岭南现代农业科学与技术广东省实验室于2019年8月授牌，是由省委、省政府批准的第三批启动建设的广东省实验室之一。

　　采用“核心+网络”的模式，该实验室由广州市主建核心实验室，在深圳、茂名、肇庆、云浮市设立分中心。核心实验室拟设在华南农业大学校园内，3年启动建设期总投入约15亿元；深圳分中心三年启动期拟投入9亿元，其他地市分中心按规划聚焦特定农业科技领域分别予以专项投入。

　　“今年，实验室将对标广东省实验室建设考评要求，瞄准建设国家实验室和国际一流研究机构的发展目标，继续完善实验室管理架构和制度，进一步强化总部与分中心的联动机制。”刘雅红介绍，自授牌以来，实验室遵循“统筹兼顾与有序推进”原则，在人才团队建设和科研攻关等方面取得初步成效，承担省基础研究重大项目1项和重点领域研发计划项目3项，在《Cell》《Nature》等高水平杂志上发表论文200余篇。

　　会上宣读了《关于岭南现代农业科学与技术广东省实验室（广州总部）理事会理事长、主任、学术委员会主任人选的复函》，审议通过了实验室理事会章程、实验室章程、学术委员会章程、《建设实施方案》、实验室薪酬标准、2020年度工作总结和2021年度工作计划等。

　　中国科学院院士、华南农业大学教授、实验室学术委员会主任刘耀光表示，学术委员会为实验室的科研目标、研究方向、技术路线、重大科技项目遴选和人才团队建设提供咨询与指导。他期盼实验室未来取得更丰硕的成果，推动农业科学技术和经济社会产业发展。

　　科研服务“三农”实践

　　广东省农业农村厅厅长顾幸伟介绍，该实验室是广东省唯一一家农业领域的实验室。“希望实验室在服务乡村振兴战略中发挥科研主力军作用，对照农业卡脖子项目、短板项目和优势项目，制订问题清单，开展科研攻关，实现精准突破。”

　　“科技厅将加大对实验室科研项目的支持力度，希望实验室进一步规范完善实验室管理运行机制，在三年启动期内为今后的长远发展打好基础；聚焦重点方向、优化资源分配，加强与国家重大战略部署及科研专项的衔接。”广东省科学技术厅副厅长郑海涛说。

　　“在国家加大乡村振兴战略实施力度的大背景下，实验室的诞生恰逢其时。”广州市副市长黎明希望华南农业大学作为实验室的牵头组建单位，进一步加快完善实验室各项建设，更好服务“三农”实践，使科研成果惠及广州市乃至全省。

　　据了解，该实验室锁定“现代生物种业、精准智慧农业、生态环保安全”三大科技创新方向，聚焦现代生物种业、智能农机装备与精准农业、动植物重大生物灾害防控、生态循环与绿色农业、农业新型材料、农产品加工与食品安全六大核心研究领域，围绕粮食、水果、蔬菜、畜禽、花卉、茶叶、南药、现代渔业、微生物九大农业优势产业开展现代农业基础理论研究，为突破核心关键技术、开发高新技术产品、打造岭南优势特色农业产业付出努力。

编辑： 罗予岐

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