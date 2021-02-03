广东3所技工院校拟纳入高校序列并更名

拟将广东省轻工业技师学院、深圳技师学院、中山技师学院纳入高等学校序列，并进行更名，3所学校办学性质均为公办。

2月1日，广东省教育厅发布公示透露，拟将广东省轻工业技师学院、深圳技师学院、中山技师学院纳入高等学校序列，并进行更名，3所学校办学性质均为公办。

该公示指出，根据《中华人民共和国高等教育法》《普通高等学校设置暂行条例》《专科学历教育高等学校设置标准》和《国务院关于印发国家职业教育改革实施方案的通知》等有关规定，经省高等学校设置评议委员会专家考察和评议，拟将上述3所技师学院纳入高等学校序列。

其中，广东省轻工业技师学院纳入高等学校序列，设立为广东省轻工业技师职业学院；深圳技师学院纳入高等学校序列，设立为深圳技师职业学院；中山市技师学院纳入高等学校序列，设立为中山技师职业学院或中山信息职业学院（中山市技师学院）。

推进高等职业教育高质量发展，让越来越多的城乡新增劳动力接受高等教育，是国家推进高等职业教育发展的总体规划，也是为区域经济社会发展提供应用型人才保障的重要支撑。2019年2月，国务院印发《国家职业教育改革实施方案》，要求根据高等学校设置制度规定，将符合条件的技师学院纳入高等学校序列。

●广东省轻工业技师学院

创建于1974年，学院下设11个教学系部36个专业。目前学院正高级讲师、高级讲师、高级实习指导教师、高级技师专任教师261人。学校是国家中等职业教育改革示范学校、国家高技能人才培养示范基地、世界技能大赛商品展示技术项目、美容项目中国集训基地、省部共建的技工教育示范基地。

●深圳技师学院

是深圳市人力资源和社会保障局直属的一所培养应用型、复合型、创新型知识技能人才的国家级重点技工院校。学院位于深圳市龙岗区中心城，占地555亩，学院现有12个二级学院，37个专业，全日制在校学生1.1万多人，培养层次为高级技工、预备技师。学院现有专职教师550人，其中硕士、博士学位204人，海外留学归国人员26人，具有教授、副教授、高级讲师等副高以上职称的教师159人，具有高级技师、技师职业资格的教师270人，全国技术能手15人。

●中山市技师学院

是中山市唯一一所培养高技能人才的公办技工院校，学院现有东、北两个校区，校园占地473.25亩，建筑面积19.32万平方米，全日制在校生1.27万人。学院师资雄厚，现有教师649人，其中高级职称158人，各工种考评员200多人。2018年被确定为广东省第一批高水平技师学院创建单位。